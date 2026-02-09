Advertisement
4/800 भी NEET-PG में पास... देश में डॉक्टर तैयार करने की ये कैसी मजबूरी? सिंगल डिजिट स्कोर पर मिला दाखिला

Neet pg cutoff 2025: नीट-पीजी 2025-26 के लिए कट-ऑफ बहुत कम किए जाने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बेहद कम नंबर पाने वाले छात्रों को भी पीजी सीटें मिल गई हैं. डॉक्टरों का मानना है कि ऑर्थोपेडिक्स और सर्जरी जैसे जोखिम भरे विभागों में बुनियादी समझ की कमी वाले छात्रों का आना मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. यह सीटें भरने की होड़ मेडिकल प्रोफेशन की गरिमा को नुकसान पहुंचा रही है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 09, 2026, 09:12 AM IST
Neet pg cutoff 2025: कल्पना कीजिए, जिस डॉक्टर के हाथ में आपकी सर्जरी या जीवन की डोर है, उसने देश की सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-पीजी में 800 में से महज 4 अंक हासिल किए हों. सुनने में यह किसी डरावने सपने जैसा लग सकता है, लेकिन भारत की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था की कड़वी हकीकत यही बन चुकी है.

नीट-पीजी 2025-26 के तीसरे राउंड की काउंसलिंग ने पूरे देश को सन्न कर दिया है. जहां कभी एक-एक नंबर के लिए कड़ा मुकाबला होता था, आज वहां सिंगल और डबल डिजिट स्कोर करने वाले छात्रों को परोसकर सरकारी मेडिकल सीटें दी जा रही हैं. ताज्जुब की बात यह है कि यह गिरावट केवल थ्योरी वाले विषयों तक सीमित नहीं है, हड्डियों की सर्जरी, स्त्री रोग और जनरल सर्जरी जैसे जोखिम भरे विभागों में भी ऐसे ही दाखिले हुए हैं. 

कैसा है इस बार का कट-ऑफ?
नीट-पीजी के परीक्षा के परीक्षा के बाद सीटी पूरी तरीके से नहीं भर पाई थी जिसके कारण नेशनल बोर्ड ऑफ कमीशन ने नया कट-ऑफ जारी किया था. जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 800 में 103 नंबर, और वहीं अगर एससी/एसटी/अओबीसी/पडबल्यूडी के लिए -40 कट-ऑफ चला गया है. साथ ही जनरल कैटेगरी के पडबल्यूडी छात्र के लिए 90 कट-ऑफ है. 

रोहतक के एक सरकारी संस्थान में ऑर्थोपेडिक्स की एमएस सीट केवल 800 में से 4 नंबर लाने वाले उम्मीदवार को मिली है. वहीं दिल्ली के एक प्रमुख मेडिकल कॉलेज में स्त्री रोग की सीट 44 नंबर तक पाने वालों से भर गई है. जनरल सर्जरी की एक सीट 47 नंबर पर मिल गई है. 

ये बदलाव 2025-26 सत्र के लिए केंद्र सरकार द्वारा नीट-पीजी की योग्यता कट-ऑफ को काफी नीचे करने के बाद सामने आया है. सभी वर्गों में कट-ऑफ को बहुत कम कर दिया गया है. इससे ऐसे उम्मीदवार भी पास हो गए जिनके अंक बेहद कम या माइनस में थे. इस फैसले का असर लगभग सभी विषयों में दिखा है. ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में 10 नंबर पर सीट मिली है. एनाटॉमी में 11 नंबर पर दाखिला हुआ है. बायोकेमिस्ट्री में माइनस 8 अंक पर भी सीट दी गई हैं. इनमें कई सीटें आरक्षित वर्ग और दिव्यांग कोटे से भरी गई हैं.

मरीजों की सुरक्षा पर पड़ेगा असर 
वरिष्ठ डॉक्टरों का कहना है कि ये सिर्फ सीटें भरने का मामला नहीं है. यह मेडिकल मानकों के कमजोर होने का संकेत है. एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक ने कहा कि ऑर्थोपेडिक्स जैसे कठिन और जिम्मेदारी वाले विषय में इतने कम अंकों पर दाखिला मिलना व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है. डॉक्टरों का मानना है कि 800 में से 4, 11, 44 या 47 जैसे अंक बुनियादी समझ की कमी दिखाते हैं. उनका कहना है कि अगर कट-ऑफ पूरी तरह खत्म कर दी गई, तो इससे सीधे मरीजों की सुरक्षा पर असर पड़ेगा.

मेडिकल मानकों में गिरावट समाज के लिए खतरनाक 
यह नीति सरकार के पुराने तरीके से बिल्कुल अलग मानी जा रही है. साल 2022 में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि मेडिकल पढ़ाई में दाखिले के लिए न्यूनतम अंक तय होना जरूरी है. सरकार का तर्क था कि मेडिकल शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखना बहुत जरूरी है. कोर्ट ने भी उस समय कहा था कि मेडिकल मानकों में गिरावट समाज के लिए खतरनाक हो सकती है. क्योंकि चिकित्सा सीधे जीवन और मृत्यु से जुड़ा क्षेत्र है. हालांकि मौजूदा फैसले का बचाव करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अब सीटें बदले हुए नियमों के अनुसार दी जा रही हैं. उनके अनुसार छात्रों की क्षमता को ट्रेनिंग और एग्जिट परीक्षा के जरिए परखा जाएगा.

पीजी में आने वाले छात्र पढ़ाई के साथ क्लीनिकल समझ में भी कमजोर 
मेडिकल शिक्षकों का कहना है कि असली समस्या इससे कहीं गहरी है. तेजी से सीटें बढ़ाई गई हैं. लेकिन उतने प्रशिक्षित शिक्षक नहीं बढ़ पाए हैं. कक्षाएं भीड़भाड़ वाली हो गई हैं. बेडसाइड ट्रेनिंग कमजोर होती जा रही है. कई शिक्षक बताते हैं कि अब बड़ी संख्या में ऐसे छात्र पीजी में आ रहे हैं, जिनकी बुनियादी पढ़ाई और क्लीनिकल समझ कमजोर है. पास कराने का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है. ऑनलाइन पढ़ाई पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता और घटा दी है. डॉक्टरों की चेतावनी है कि इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा. लेकिन आने वाले वर्षों में, जब यही डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज करेंगे, तब मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है.

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

