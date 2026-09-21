/NEET PG 2026 Result: खत्म होने वाला है इंतजार! 30 सितंबर तक जारी होगा रिजल्ट, ये रहा चेक करने का सबसे आसान तरीका

NEET PG 2026 Result Date Update: नीट पीजी 2026 की मुख्य परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त 2026 को किया गया. इस एग्जाम में करीब 2 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. वहीं, अब इन लाखों उम्मीदवारों को परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) द्वारा आयोजित की गई नीट पीजी परीक्षा का रिजल्ट बहुत जल्द जारी हो सकता है. रिजल्ट की घोषणा के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा.
हेल्प डेस्क की ओर से दिए गए संकेत के अनुसार ये पुष्टि हुई है कि नीट पीजी परीक्षा का रिजल्ट 30 सितंबर 2026 को जारी किया जाएगा. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर नीट पीजी का रिजल्ट जारी होगा. हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कब तक नीट पीजी परीक्षा की उत्तर कुंजी को जारी किया जाएगा. वहीं, NBEMS ने भी रिजल्ट को घोषित करने की तारीख की पुष्टि नहीं की है.
NBEMS द्वारा नीट पीजी परीक्षा के रिजल्ट से पहले उम्मीदवारों के लिए रिस्पॉन्स शीट और उत्तर कुंजी जारी की जाएगी. इस तरह से उम्मीदवार रिस्पॉन्स शीट और आधिकारिक आंसर की के जरिए पहले ही अंकों का अनुमान लगा सकते हैं. इसके माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ सकेगी.
30 अगस्त 2026 के अलावा नीट पीजी परीक्षा का आयोजन 5 सितंबर 2026 को किया गया था जिसमें कुछ प्रभावित उम्मीदवार शामिल हुए थे. परीक्षा का समय कुल 3 घंटे 30 मिनट तक का था. कुल 180 के मल्टीपल च्वॉइस के सवाल पूछे गए थे. सही जवाब के लिए 4 अंक और गलत जवाब देने पर 1 अंक की कटा जाता है. जबकि, कोई जवाब न देने पर अंक नहीं दिया जाता है.
कुल 720 अंकों की इस परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 275 अंक आने चाहिए. हालांकि, वर्ग के अनुसार पासिंग मार्क्स अलग-अलग है. नीट पीजी परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 50वीं पर्सेंटाइल यानी करीब 275 अंक से 320 अंक हासिल करने होंगे और SC/ST/OBC जैसे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 40वीं पर्सेंटाइल यानी करीब 245 से 275 अंक हासिल करने होंगे.
सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.
होमपेज पर 'NEET PG' सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद नीट पीजी रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.
लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद सबमिट करें और फिर रिजल्ट शो हो जाएगा.
ध्यान रहे कि ये प्रक्रिया परिणाम जारी होने के बाद अपनानी होगी और फिर रिजल्ट शो हो जाएगा.
यहां से परिणाम को देखने के अलावा स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे.