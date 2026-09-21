/NEET PG 2026 Result: खत्म होने वाला है इंतजार! 30 सितंबर तक जारी होगा रिजल्ट, ये रहा चेक करने का सबसे आसान तरीका

NEET PG 2026 Result Date Update: नीट पीजी 2026 की मुख्य परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त 2026 को किया गया. इस एग्जाम में करीब 2 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. वहीं, अब इन लाखों उम्मीदवारों को परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) द्वारा आयोजित की गई नीट पीजी परीक्षा का रिजल्ट बहुत जल्द जारी हो सकता है. रिजल्ट की घोषणा के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा.