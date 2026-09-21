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NEET PG 2026 Result: खत्म होने वाला है इंतजार! 30 सितंबर तक जारी होगा रिजल्ट, ये रहा चेक करने का सबसे आसान तरीका

NEET PG 2026 Result Date Update: नीट पीजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार है. 30 सितंबर 2026 तक परिणाम जारी हो सकता है.

Written BySimran Singh
Published: Sep 21, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 01:52 PM IST
NEET PG 2026 Result: खत्म होने वाला है इंतजार! 30 सितंबर तक जारी होगा रिजल्ट, ये रहा चेक करने का सबसे आसान तरीका

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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