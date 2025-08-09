NEET PG Rank Prediction: नीट पीजी में 500 नंबर लाने पर कितनी मिल सकती है रैंक?

500 Marks in NEET PG Rank: आपने भी अगर नीट पीजी दिया था और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो हम यहां नीट पीजी की एक्स्पेक्टेड रैंक बताने जा रहे हैं कि 500 नंबर पर कितनी रैंक आ सकती है.
NEET PG 2025 परीक्षा में अगर किसी स्टूडेंट को 500 नंबर मिलते हैं, तो उसकी रैंक लगभग 21,500 से 23,000 के बीच हो सकती है. इस रैंक के आधार पर आपको रविन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर जैसे संस्थानों में प्रवेश मिल सकता है. यह परीक्षा 3 अगस्त 2025 को हुई थी और रिजल्ट 3 सितंबर 2025 तक आने की संभावना है.
नंबरों के हिसाब से अनुमानित रैंक
500–505 नंबर: रैंक 20,500 से 23,000
505–510 नंबर: रैंक 19,000 से 21,500
510–515 नंबर: रैंक 17,500 से 20,500
515–520 नंबर: रैंक 16,500 से 19,000
520–525 नंबर: रैंक 15,000 से 17,500
525–530 नंबर: रैंक 14,000 से 16,500
530–535 नंबर: रैंक 13,000 से 15,000
535–540 नंबर: रैंक 12,000 से 14,000
540–545 नंबर: रैंक 11,000 से 13,000
545–550 नंबर: रैंक 9,800 से 12,000
550 नंबरों पर एडमिशन के मौके
जनरल कैटेगरी: 550 नंबरों पर ऑल इंडिया कोटा (AIQ) से सरकारी कॉलेज में सीट मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्टेट कोटा से आपके राज्य के सरकारी कॉलेज में मौका अच्छा है.
रिजर्व कैटेगरी: 550 नंबरों पर AIQ से भी अच्छे कॉलेज मिलने की संभावना है, खासकर काउंसलिंग के बाद के राउंड में.
कॉलेजों के उदाहरण (550 नंबर पर)
जनरल कैटेगरी: रविन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर.
रिजर्व कैटेगरी: IPGME&R और SSKM हॉस्पिटल कोलकाता, गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज, तंजावुर मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर.
