NEET PG Rank Prediction: नीट पीजी में 500 नंबर लाने पर कितनी मिल सकती है रैंक?

NEET PG 2025 परीक्षा में अगर किसी स्टूडेंट को 500 नंबर मिलते हैं, तो उसकी रैंक लगभग 21,500 से 23,000 के बीच हो सकती है. इस रैंक के आधार पर आपको रविन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर जैसे संस्थानों में प्रवेश मिल सकता है. यह परीक्षा 3 अगस्त 2025 को हुई थी और रिजल्ट 3 सितंबर 2025 तक आने की संभावना है.

नंबरों के हिसाब से अनुमानित रैंक

500–505 नंबर: रैंक 20,500 से 23,000

505–510 नंबर: रैंक 19,000 से 21,500

510–515 नंबर: रैंक 17,500 से 20,500

515–520 नंबर: रैंक 16,500 से 19,000

520–525 नंबर: रैंक 15,000 से 17,500

525–530 नंबर: रैंक 14,000 से 16,500

530–535 नंबर: रैंक 13,000 से 15,000

535–540 नंबर: रैंक 12,000 से 14,000

540–545 नंबर: रैंक 11,000 से 13,000

545–550 नंबर: रैंक 9,800 से 12,000

550 नंबरों पर एडमिशन के मौके

जनरल कैटेगरी: 550 नंबरों पर ऑल इंडिया कोटा (AIQ) से सरकारी कॉलेज में सीट मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्टेट कोटा से आपके राज्य के सरकारी कॉलेज में मौका अच्छा है.

रिजर्व कैटेगरी: 550 नंबरों पर AIQ से भी अच्छे कॉलेज मिलने की संभावना है, खासकर काउंसलिंग के बाद के राउंड में.

RRB NTPC UG के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ये रही रेलवे की 20 वेबसाइट

कॉलेजों के उदाहरण (550 नंबर पर)

जनरल कैटेगरी: रविन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर.

रिजर्व कैटेगरी: IPGME&R और SSKM हॉस्पिटल कोलकाता, गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज, तंजावुर मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर.

IBPS PO 2025 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सवाल और जवाब, आपने सॉल्व किए क्या?