NEET PG Result 2025: नीट पीजी परीक्षा का रिजल्ट जारी, natboard.edu.in पर ऐसे करें चेक
NEET PG Result 2025: नीट पीजी परीक्षा का रिजल्ट जारी, natboard.edu.in पर ऐसे करें चेक

NEET PG Result 2025 Out: नीट पीजी 2025 रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:24 PM IST
NEET PG Result 2025 Out: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) पीजी 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. मंगलवार को NBEMS द्वारा नीट पीजी 2025 रिजल्ट जारी कर दिया गया है. ऐसे में परीक्षा में शामिल कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं. स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर,रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा. 

Bengaluru City University का बदल गया नाम, पूर्व PM के सम्मान में अब इस नाम से जाना जाएगा विश्वविद्यालय

कैसे करें नीट पीजी 2025 रिजल्ट चेक?

  • रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाना होगा.

  • होमपेज पर आपको NEET PG 2025 Result लिंक पर क्लिक करना है. 

  • नया पेज खुलेने पर आपको आपको मांगी गई डिटेल्स को लिखकर सबमिट करना है. 

  • ऐसा करते ही आपके आपके स्क्रीन रिजल्ट पीडीएफ फॉर्म में खुल जाएगा. 

  • जिसे ओपन करने के बाद आप उसमें अपना परिणाम चेक कर सकेंगे. 

  • आप चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लें.

  • साथ ही भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें. 

कब हुई थी परीक्षा?
इस साल नीट पीजी की परीक्षा 3 अगस्त 2025 को देश के अलग-अलग शहरों में कुल 1052 केंद्रों पर हुई थी, जिसमें करीब 2 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल हुए थे. बता दें, कैंडिडेट अपना स्कोरकार्ड 29 अगस्त 2025 के बाद से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे. स्कोरकार्ड केवल 6 महीने के लिए वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए शो होगा.

कम उम्र में बड़ा मुकाम: मनिका विश्वकर्मा के सिर सजा Miss Universe India 2025 का ताज, जानें उनकी शिक्षा?

Muskan Chaurasia

ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं.

NEET PG Result 2025

