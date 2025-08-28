NEET PG result 2025: NBEMS ने 50% AIQ कोटा सीटों के लिए जारी की नीट पीजी मेरिट लिस्ट, ऐसे करें चेक
NEET PG result 2025: NBEMS ने 50% AIQ कोटा सीटों के लिए जारी की नीट पीजी मेरिट लिस्ट, ऐसे करें चेक

NEET PG 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) की ओर से गुरुवार को 50% ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों के लिए नीट पीजी 2025 मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 28, 2025, 01:34 PM IST
NEET PG 2025 Merit List: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) की ओर से गुरुवार को 50% ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों के लिए नीट पीजी 2025 मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है. ऐसे में कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं.

बता दें, सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स स्कोरकार्ड 5 सितंबर 2025 से डाउनलोड कर सकेंगे. ये स्कोरकार्ड सिर्फ 6 महीने के लिए वेबसाइट पर अपलोड रहेगा. ऐसे में जो उम्मीदवार एमजी, एमएस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स, पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी/डॉएनबी (डायरेक्ट 6 वर्ष) कोर्स और एनबीईएमएस डिप्लोमा कोर्स की 50 प्रतिशत एआईक्यू सीटों पर एडमिशन लेना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लें और अपने पास सेव करके रख लें और प्रिंटआउट भी निकाल लें.  

मेरिट लिस्ट में ये करें चेक?
मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट्स की कैटेगरी, एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, टोटल स्कोर, नीट पीजी 2025 रैंक, All India 50% Quota (AIQ50%) Rank और All India 50% Quota (AIQ50%) कैटेगरी रैंक और पीडब्लूबीडी स्टेट्स चेक करें. 

कैसे डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट?

  • मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in

  • होम पेज पर नीट पीजी रिजल्ट 2025 All India 50% Quota काउंसलिं मेरिट लिस्ट की लिंक मिल जाएगी. 

  • इस पर क्लिक करें. नया पेज खुलने पर आपके सामने नोटिफिकेशन का पेज खुल जाएगा. 

  • इसमें आपको दिए गए लिंक पर क्लिक करना है. 

  • ऐसा करते ही आपके सामने मेरिट लिस्ट फाइल ओपन हो जाएगी.  

कटऑफ क्या है?

  • रैंक लिस्ट जारी होने के साथ ही अब अभ्यर्थी कैटेगरी वाइज निर्धारित कटऑफ के अनुसार काउंसिलिंग प्रोसेस में भाग ले सकेंगे. 

  • जनरल ईडब्ल्यूएस वर्ग- 50 पर्सेंटाइल और स्कोर 276

  • जनरल पीडब्ल्यूबीडी- 45 पर्सेंटाइल और स्कोर 255

  • एससी/ एसटी/ ओबीसी- 40 पर्सेंटाइल और स्कोर 235 

नोटिफिकेशन लिंक- 
मेरिट लिस्ट- 

;