NEET PG Result 2025: किसी भी वक्त जारी हो सकता है नीट पीजी का रिजल्ट, यहां natboard.edu.in पर कर सकेंगे चेक

NEET PG Result 2025 Expected Date: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) पीजी 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब बेसब्री से रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में उन उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) द्वारा किसी भी वक्त नीट पीजी 2025 का परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाने की उम्मीद है. रिजल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और उसके बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर,रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा.

इस दिन हुई थी परीक्षा

एनबीईएमएस द्वारा नीट पीजी 2025 का आयोजन 3 अगस्त, 2025 को देश के विभिन्न 301 शहरों में निर्धारित 1052 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था, जिसमें 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे. बता दें, नीट पीजी 2025 रिजल्ट जारी होने को लेकर आधिकारिक वेबसाइट पर अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन 3 सितंबर, 2025 को परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है.

31 अगस्त से पहले पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट हो सकता है जारी, जानें प्रोसेस

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

नीच पीजी रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर निम्नलिखित स्टेप को फॉलो कर चेक कर सकेंगे.

उम्मीदवार सबसे पहेल आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाना होगा.

होमपेज पर जाने के बाद NEET PG 2025 Result लिंक पर क्लिक करना होगा.

एक नया पेज खुलेगा, वहां आपको लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा.

फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्म में खुल जाएगा.

जिसे ओपन करने के बाद आप उसमें अपना परिणाम चेक कर सकेंगे.

इसके बाद रिजल्ट को डाउनलोड कर लें.

फिर भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, नीट पीजी 2024 का आयोजन 11 अगस्त को हुआ था और परिणाम 23 अगस्त, 2024 को घोषित किए गए थे. नीट पीजी 2024 का स्कोरकार्ड 30 अगस्त, 2024 को जारी किया गया था. वहीं, नीट पीजी 2025 रिजल्ट जारी होने के बाद स्कोरकार्ड जारी किए जाएंगे और उसके बाद काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा.

CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल के एडमिट कार्ड जारी, जानें डाउनलोड प्रोसेस