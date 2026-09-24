NEET PG Result 2026: इंतजार खत्म, NBEMS ने जारी किया रिजल्ट; यहां चेक करें स्कोर और AIR

NEET PG 2026 Result का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने 24 सितंबर 2026 को NEET PG 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना परिणाम और ऑल इंडिया रैंक चेक कर सकते हैं. NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर NEET PG 2026 के लिए रिजल्ट देख सकते हैं.
NEET PG 2026 परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित की गई थी. इसके बाद उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे. सूचना बुलेटिन के अनुसार परिणाम 30 सितंबर 2026 तक जारी किया जाना था, लेकिन NBEMS ने निर्धारित अंतिम तारीख से पहले ही 24 सितंबर को रिजल्ट घोषित कर दिया. रिजल्ट जारी होने की जानकारी के बाद उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर अपना परिणाम देख सकते हैं. NEET PG 2026 के रिजल्ट में उम्मीदवार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है. उपलब्ध परिणाम विवरण के अनुसार रिजल्ट में रोल नंबर, कैंडिडेट आईडी, कुल प्राप्त अंक और ऑल इंडिया रैंक जैसी जानकारी शामिल है. उम्मीदवारों को रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज अपनी सभी जानकारी ध्यान से जांचने की सलाह दी जाती है.
रिजल्ट कहां चेक करें?
उम्मीदवार NEET PG 2026 का परिणाम NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. NBEMS के NEET PG पोर्टल पर परीक्षा से जुड़ी सूचना, आवेदन, उम्मीदवार लॉगिन और परिणाम के लिंक उपलब्ध कराए जाते हैं.
रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?
रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले NBEMS की वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद NEET PG सेक्शन में जाकर 2026 के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. रिजल्ट लिंक खुलने के बाद मांगी गई जानकारी दर्ज करें और परिणाम डाउनलोड करें. उम्मीदवार भविष्य की प्रवेश प्रक्रिया के लिए रिजल्ट की डिजिटल कॉपी सुरक्षित रख सकते हैं.
आंसर की पर क्या अपडेट?
NEET PG 2026 की प्रोविजनल आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और प्रश्नपत्र को लेकर भी उम्मीदवारों की नजर NBEMS के अपडेट पर है. हालिया रिपोर्टों के अनुसार प्रोविजनल आंसर की और संबंधित दस्तावेज जारी किए जाने की प्रक्रिया अलग से बताई गई है. एक रिपोर्ट के अनुसार प्रोविजनल आंसर की 1 अक्टूबर 2026 को जारी होने की जानकारी सामने आई है, इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम जानकारी के लिए NBEMS की आधिकारिक सूचना ही देखनी चाहिए.
NEET PG रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों के लिए मेडिकल पीजी एडमिशन की आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी. MD, MS और अन्य संबंधित पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटों पर प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को संबंधित काउंसलिंग प्रक्रिया और आधिकारिक निर्देशों पर नजर रखनी होगी. रिजल्ट, स्कोर और रैंक से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित रखना आगे की प्रक्रिया में उपयोगी रहेगा.