हॉस्पिटल में शिफ्ट के साथ रोजाना की 10-12 घंटे पढ़ाई, 800 में से 707 नंबर हासिल कर बने NEET PG टॉपर, AIR-1
NEET Success Story: पढ़ें नीट पीजी 2025 परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाले पूशन मोहापात्रा की सफलता की कहानी.   

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 21, 2025, 09:58 AM IST
NEET PG 2025 Topper Success Story: NBEMS ने हाल ही में नीट पीजी 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है. वहीं टॉपर्स के नाम भी सामने आ चुके हैं. इस परीक्षा में डॉ. पूशन मोहापात्रा (Dr. Pushan Mohapatra) ने ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल की है. उन्होंने नीटी पीजी परीक्षा में 800 में से 707 नंबर हासिल किया है. चलिए जानते हैं उनकी इस सफलता के पीछे की कहानी.  

इंटर्नशिप के साथ की तैयारी
इस साल नीट पीजी परीक्षा 3 अगस्त 2025 को आयोजित हुई थी. वहीं, 19 अगस्त को रिजल्ट जारी किया गया था. ऐसे में इस परीक्षा में टॉप पूशन मोहापात्रा ने किया है. बता दें, उन्होंने एससीबी मेडिकल कॉलेज और हास्पिटल, कटक से एमबीबीएस की पढ़ाई की है. साल 2024 से मार्च 2025 तक उन्होंने उसी संस्थान से इंटर्नशिप पूरी की है. 

CSIR NET Result 2025 Out: सीएसआईआर नेट जून परीक्षा का रिजल्ट जारी, csirnet.nta.ac.in पर फटाफट करें चेक

10 से 12 घंटे की पढ़ाई
इसके साथ-साथ उन्होंने नीट पीजी परीक्षा के लिए भी तैयारी जारी रखी. उन्होंने इंटर्नशिप के साथ इस कठिन परीक्षा के लिए दिन-रात जमकर तैयारी भी की.  मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि वह नीट परीक्षा के लिए रोजाना इंटर्नशिप के अलावा 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते थे. परीक्षा के लिए उन्होंने लास्ट ईयर पेपर, मॉक टेस्ट और रेगुलर प्रैक्टिस की. साथ ही वीडियो लेक्चर से भी अपनी तैयारी.   

परिवार में खुशी का माहौल
डॉ. पूशन के नीट पीजी परीक्षा में टॉप करने के बाद से उनके परिवार में खुशी की लहर है. उन्होंने बताया कि जब रिजल्ट आया तो वह घर पर ही थे लेकिन उन्होंने अपनी बहन से रिजल्ट चेक करने को कहा और जब बहन और मां ने रिजल्ट देखा, जो वह उनके लिए सबसे खास पल था. 

क्या मिली प्रेरणा?
डॉ. पूशन की ये सफलता हम सभी को ये सीखाती है कि कैसे आप बाकी काम के साथ-साथ अपने पढ़ाई को भी पूरा कर सकते हैं. केवल धैर्य, मेहनत और खुद पर विश्वास पर आपको रखना है. 

जर्नलिज्म से फिल्ममेकिंग तक; मीडिया इंडस्ट्री में चमकाना है करियर? जानें बेस्ट कॉलेज और करियर अपॉर्चुनिटी

;