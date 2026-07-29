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NEET PG Exam: पेपर लीक भी नहीं हुआ, फिर भी 2 साल से तय समय पर क्यों नहीं हो पा रही नीट पीजी परीक्षा?

NEET PG Exam Delay Reason: देशभर के लाखों MBBS ग्रेजुएट्स हर साल NEET PG परीक्षा का इंतजार करते हैं, क्योंकि इसके जरिए विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कोर्सों में दाखिला मिलता है, लेकिन पिछले दो सालों से ये परीक्षा अपने तय तारीख के अनुसार आयोजित नहीं हो सकी है. आइए इसके पीछे की वजह जानते हैं.

Published: Jul 29, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:03 PM IST
NEET PG Exam: पेपर लीक भी नहीं हुआ, फिर भी 2 साल से तय समय पर क्यों नहीं हो पा रही नीट पीजी परीक्षा?

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