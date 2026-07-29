/NEET PG Exam: पेपर लीक भी नहीं हुआ, फिर भी 2 साल से तय समय पर क्यों नहीं हो पा रही नीट पीजी परीक्षा?

नीट पीजी 2025 में होने वाली परीक्षा को भी पोस्टपोन किया गया था. ये एग्जाम 15 जून 2025 को आयोजित होने वाला था लेकिन NBEMS ने इसे पोस्टपोन कर दिया था जिसके पीछे की वजह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की ओर से दो शिफ्ट में होने वाली नीट पीजी परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का आदेश दिया गया था जिस वजह से उस समय परीक्षा की तय तिथि पर आयोजित नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण NBEMS को नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक परीक्षा केंद्र तैयार करने की जरूरत पड़ी थी और उसके बाद NEET PG परीक्षा आयोजित की गई.