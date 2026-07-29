/NEET PG Exam: पेपर लीक भी नहीं हुआ, फिर भी 2 साल से तय समय पर क्यों नहीं हो पा रही नीट पीजी परीक्षा?

NEET PG Exam Delay Reason: हर साल लाखों बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी (MBBS) की पढ़ाई पूरी कर चुके उम्मीदवार नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) की परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करते हैं. इस बार भी लाखों स्टूडेंट्स की तैयारी है कि वो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) द्वारा आयोजित की जाने वाली नीट पीजी परीक्षा में शामिल होंगे. कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट (CBT) मोड में होने वाली ये परीक्षा करीब 3.5 घंटे की अवधि के साथ आयोजित की जाती है जिसमें शामिल होने के लिए छात्रों को करीब 3,500 रुपये आवेदन फीस देनी होती है.
इस साल नीट पीजी परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी. इसके माध्यम से नीट पीजी में क्वालीफाई छात्रों को MD, MS और PG डिप्लोमा जैसे मेडिकल कोर्सों में प्रवेश लेने का मौका मिलता है, मगर पिछले दो साल से नीट पीजी परीक्षा अपनी तय शेड्यून के अनुसार आयोजित नहीं हो पाई है. ऐसे में कई छात्र चिंता में हैं कि क्या इस साल भी नीट पीजी परीक्षा तय तारीख पर होगी या फिर से पोस्टपोन कर दी जाएगी? आइए जानते हैं पिछले दो साल में किन-किन परिस्थितियों के कारण NEET PG एग्जाम को रद्द या पोस्टपोन करने का फैसला लिया गया था?
CBT मोड में होने वाली नीट पीजी परीक्षा में पेपर लीक भी कई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन फिर भी पिछले दो साल लगातार नीट पीजी की परीक्षा तय तारीख पर आयोजित नहीं की गई जो छात्रों के बीच चिंता बढ़ाती है.
साल 2024 में परीक्षा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी. अभ्यर्थी नीट पीजी परीक्षा देने के लिए तैयार थे, लेकिन निर्धारित तिथि से ठीक पहले इसे पोस्टपोन कर दिया गया. सरकार ने उस समय कहा था कि परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था और पूरी प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा करना जरूरी है, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को खत्म किया जा सके. ये फैसला परीक्षा से ठीक 11 घंटे पहले लिया गया था. 23 जून 2024 को नीट पीजी परीक्षा होने वाली थी जिसे 22 जून की रात टालने का ऐलान किया गया था.
नीट पीजी 2025 में होने वाली परीक्षा को भी पोस्टपोन किया गया था. ये एग्जाम 15 जून 2025 को आयोजित होने वाला था लेकिन NBEMS ने इसे पोस्टपोन कर दिया था जिसके पीछे की वजह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की ओर से दो शिफ्ट में होने वाली नीट पीजी परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का आदेश दिया गया था जिस वजह से उस समय परीक्षा की तय तिथि पर आयोजित नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण NBEMS को नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक परीक्षा केंद्र तैयार करने की जरूरत पड़ी थी और उसके बाद NEET PG परीक्षा आयोजित की गई.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली नीट यूजी परीक्षा का पेपर इस साल लीक हुआ है. हालांकि, नीट पीजी 2026 परीक्षा पोस्टपोन होगी या नहीं, इसे लेकर कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन पिछले कुछ मामलों को देखा जाए तो जब-जब नीट पेपर लीक हुआ है तो इसका असर पीजी परीक्षा की तिथि पर पड़ा है. स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि वो किसी तरह के भ्रम पर भरोसा न करें और बस अपनी तैयारी पर फोकस करें. किसी भी तरह के अपडेट के लिए NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें.