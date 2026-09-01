/NEET Protest: छात्रों पर 13 FIR रद्द करने की याचिका पर आज फैसला! सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

NEET Protest: आज यानी 1 सितंबर, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट NEET प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिका में छात्रों पर दर्ज करीब 13 एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है. दिल्ली पुलिस ने हिंसा में शामिल लगभग 2,873 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति भी मांगी है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस वी. मोहना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ करेगी. इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.