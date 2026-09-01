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NEET Protest: छात्रों पर 13 FIR रद्द करने की याचिका पर आज फैसला! सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

NEET प्रदर्शनकारियों पर दर्ज 13 FIR रद्द करने को लेकर आज यानी 1 सितंबर, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी. वहीं, हिंसा फैलाने वाले 2,873 उपद्रवियों के खिलाफ नया मामला दर्ज करने की मांग भी दिल्ली पुलिस की ओर से की गई है.

Written BySimran Singh
Published: Sep 01, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 09:46 AM IST
NEET Protest: छात्रों पर 13 FIR रद्द करने की याचिका पर आज फैसला! सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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