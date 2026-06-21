NEET UG 2026 री-एग्जाम आखिरकार खत्म हो गया. पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा आयोजित हुई इस परीक्षा का इंतजार लाखों छात्र और उनके परिवार पिछले कई हफ्तों से कर रहे थे. 3 मई को हुई परीक्षा रद्द होने के बाद 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को एक बार फिर परीक्षा केंद्रों का रुख करना पड़ा. इस बार परीक्षा सिर्फ सवालों की नहीं थी, बल्कि धैर्य, मानसिक मजबूती और भरोसे की भी परीक्षा थी. कड़ी सुरक्षा, अतिरिक्त समय और सख्त निगरानी के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. परीक्षा खत्म होने के बाद जब छात्र केंद्रों से बाहर निकले तो किसी के चेहरे पर संतोष था, तो किसी के मन में सवाल. सबसे ज्यादा चर्चा पेपर के कठिनाई स्तर और फिजिक्स सेक्शन को लेकर रही.
दिल्ली समेत देश के कई परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले छात्रों ने पेपर को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. अधिकांश छात्रों का कहना था कि प्रश्नपत्र का स्तर मध्यम रहा. हालांकि फिजिक्स सेक्शन ने कई अभ्यर्थियों को परेशान किया. दिल्ली के एक छात्र ने बताया कि परीक्षा कुल मिलाकर ठीक थी, लेकिन फिजिक्स काफी लंबा था और पिछली बार की तुलना में थोड़ा ज्यादा कठिन लगा. वहीं बायोलॉजी को आसान और स्कोरिंग बताया गया. केमिस्ट्री का स्तर भी संतुलित रहा. छात्रों के अनुसार प्रश्नों को समझने और हल करने में समय लगा, लेकिन अतिरिक्त समय मिलने से कुछ राहत जरूर मिली. कई छात्रों ने कहा कि तैयारी अच्छी होने के कारण वे पेपर से संतुष्ट हैं, जबकि कुछ को उम्मीद से ज्यादा कठिन प्रश्न मिले.
श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में NEET-UG री-एग्जाम खत्म होने के बाद छात्र परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलते नजर आए. परीक्षा के बाद छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए. एक अभ्यर्थी ने बताया कि पेपर कुल मिलाकर अच्छा रहा और उसकी तैयारी भी मजबूत थी. हालांकि फिजिक्स का सेक्शन थोड़ा कठिन लगा, लेकिन बाकी विषयों के प्रश्न संतुलित थे. छात्र ने कहा कि परीक्षा का अनुभव सकारात्मक रहा और उसे उम्मीद है कि उसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा. कुल मिलाकर कई छात्रों ने पेपर को मध्यम स्तर का बताया.
#WATCH | Srinagar, Jammu and Kashmir: Candidates leave the examination centre following the conclusion of the NEET-UG re-examination
A candidate says, "The paper was very good. My preparation was very good, only Physics was a little difficult. Otherwise, it was good overall.… pic.twitter.com/9VtrnRMlWP
— ANI (@ANI) June 21, 2026
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Candidates leave the examination centre following the conclusion of the NEET-UG re-examination
Tarun, a candidate, says, "I did well but let's see. The exam was tougher than last time." pic.twitter.com/7SSdQY5Izp
— ANI (@ANI) June 21, 2026
तमिलनाडु के चेन्नई में NEET-UG री-एग्जाम खत्म होने के बाद छात्र परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले. अभ्यर्थी तरुण ने कहा कि उनका पेपर अच्छा गया, लेकिन अंतिम नतीजा रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा. उन्होंने बताया कि इस बार का प्रश्नपत्र पिछली परीक्षा की तुलना में थोड़ा अधिक कठिन लगा. हालांकि उन्होंने अपनी तैयारी के अनुसार अच्छा प्रदर्शन करने का भरोसा जताया.
NEET UG 2026 री-एग्जाम पेपर लीक विवाद के बाद आयोजित किया गया था. इसी वजह से इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई जोखिम नहीं लिया गया. देशभर के परीक्षा केंद्रों पर पुलिस, अर्धसैनिक बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई थी. परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार नजर रखी गई ताकि किसी तरह की अफवाह या फर्जी पेपर लीक की खबर न फैले. NTA ने पहले ही छात्रों को चेतावनी दी थी कि वे किसी भी भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें. अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और कहीं से किसी बड़ी गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली. यही वजह रही कि लाखों छात्रों ने अपेक्षाकृत भरोसेमंद माहौल में परीक्षा दी.
पेपर लीक विवाद के बाद NTA ने छात्रों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देने का फैसला किया था. इनमें सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा समय में 15 मिनट की बढ़ोतरी थी. इस बार परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू हुई और शाम 5:15 बजे समाप्त हुई. एजेंसी ने छात्रों को समय से पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी थी, क्योंकि प्रवेश निर्धारित समय से पहले बंद कर दिया गया था. कई छात्रों ने माना कि अतिरिक्त 15 मिनट का समय काफी उपयोगी साबित हुआ, खासकर उन छात्रों के लिए जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लंबे प्रश्नों में ज्यादा समय लगा. परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, मेडिकल सहायता और अन्य जरूरी सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया था ताकि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
परीक्षा खत्म होने के साथ ही अब छात्रों का ध्यान रिजल्ट और काउंसलिंग प्रक्रिया पर है. लाखों अभ्यर्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिले का सपना लेकर इस परीक्षा में शामिल हुए हैं. जल्द ही NTA की ओर से उत्तर कुंजी और परिणाम से जुड़ी जानकारी जारी की जा सकती है. छात्रों और अभिभावकों की उम्मीद है कि इस बार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और विवादों से मुक्त रहेगी. पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और दोबारा एग्जाम जैसे घटनाक्रमों के बाद यह परीक्षा देश की सबसे चर्चित प्रवेश परीक्षाओं में से एक बन गई. अब सबकी नजरें रिजल्ट पर हैं, जो तय करेगा कि डॉक्टर बनने की दौड़ में कौन आगे निकलता है और किसे अगले मौके का इंतजार करना होगा.
#WATCH | Delhi: Candidates leave the examination centre following the conclusion of the NEET-UG re-examination
A candidate says, "The exam was quite moderate. Physics was quite lengthy. A little bit tougher than last time. Biology was good and Chemistry was moderate." pic.twitter.com/o8enkyGniv
— ANI (@ANI) June 21, 2026