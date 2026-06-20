Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /कहीं ड्रेस की वजह से न छूट जाए NEET परीक्षा, बुर्का-हिजाब और पगड़ी को लेकर NTA का क्या है कहना?

कहीं ड्रेस की वजह से न छूट जाए NEET परीक्षा, बुर्का-हिजाब और पगड़ी को लेकर NTA का क्या है कहना?

नीट यूजी 2026 री-एग्जाम को लेकर NTA ने अभूतपूर्व तैयारियां की हैं. पहली बार परीक्षा की समय सीमा NTA की विशेष टेस्टेड दीवार घड़ी से तय होगी. भोपाल समेत सभी केंद्रों पर मॉकड्रिल, डबल लेयर CCTV, स्कैनर और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 20, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:21 PM IST
कहीं ड्रेस की वजह से न छूट जाए NEET परीक्षा, बुर्का-हिजाब और पगड़ी को लेकर NTA का क्या है कहना?

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिना हिजाब गाया देशभक्ति गीत, अब पीठ पर सहने होंगे 74 कोड़े; महिला सिंगर को मिली सजा
Parastoo Ahmadi singer5 min ago
2
Prasidh Krishna6 min ago
3
Haryana news7 min ago
4
Hardik Pandya8 min ago
5
rhea kapoor13 min ago