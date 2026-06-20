नीट यूजी 2026 री-एग्जाम को लेकर देशभर में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. लाखों छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस बार सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि ड्रेस कोड का पालन भी उतना ही जरूरी है. कई छात्र आखिरी समय में कपड़ों, जूतों, घड़ी, ज्वेलरी या धार्मिक परिधान को लेकर उलझन में रहते हैं.
जबकि, एनटीए ने साफ कहा है कि ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर फ्रिस्किंग में अधिक समय लग सकता है और परीक्षा केंद्र में प्रवेश भी प्रभावित हो सकता है. दूसरी तरफ री-NEET को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी अभूतपूर्व है. पहली बार परीक्षा का समय NTA की विशेष टेस्टेड दीवार घड़ी से तय होगा. ऐसे में परीक्षा के दिन छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बन सकती है.
NTA के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों को आधी बाजू की शर्ट या टी-शर्ट पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है. लंबी बाजू वाले या ऊनी कपड़े पहनने की अनुमति तो है, लेकिन ऐसे छात्रों को अतिरिक्त जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है. फ्रिस्किंग में अधिक समय लगने की संभावना को देखते हुए साधारण और हल्के कपड़े पहनना बेहतर माना गया है. छात्रों को ट्राउजर या सामान्य पैंट पहनने की सलाह दी गई है. बड़े बटन, कई चेन या धातु वाले डिजाइन से बचने को कहा गया है. मेटल बटन वाली जींस या ऐसे कपड़े जिनमें धातु का इस्तेमाल हो, उन्हें परीक्षा केंद्र पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
महिला अभ्यर्थी आधी बाजू की कुर्ती, टॉप या सामान्य परिधान पहन सकती हैं. उनके लिए भी लंबी बाजू या ऊनी कपड़े पहनने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए समय से पहले पहुंचना जरूरी होगा क्योंकि जांच प्रक्रिया लंबी हो सकती है. पजामा या लोअर में धातु की चेन और जिप नहीं होनी चाहिए. बुर्का, हिजाब, पगड़ी या अन्य धार्मिक परिधान पहनने वाले उम्मीदवारों को भी परीक्षा देने की अनुमति है, लेकिन उन्हें निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचकर विशेष फ्रिस्किंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी. NTA ने ऐसे अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय लेकर आने की सलाह दी है ताकि जांच के कारण परीक्षा में देरी न हो. उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि किसी धार्मिक परंपरा पर रोक लगाना.
NTA ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को जूते पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी. केवल चप्पल या कम हील वाली सैंडल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा. इसके अलावा सनग्लासेस, टोपी, हाथ घड़ी, बेल्ट, स्कार्फ, हेयर बैंड, ताबीज, अंगूठी, कड़ा, ब्रेसलेट, हार, कान के झुमके, नाक की लौंग और किसी भी प्रकार के धातु वाले सामान पर प्रतिबंध रहेगा. परीक्षा केंद्र में किसी भी तरह के मेटालिक आइटम लाने की अनुमति नहीं है. अधिकारियों का कहना है कि ये नियम सुरक्षा जांच को आसान बनाने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए बनाए गए हैं. इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल जरूरी दस्तावेज और अनुमति प्राप्त वस्तुएं ही साथ लेकर आएं.
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री-NEET परीक्षा को लेकर देशभर में मॉकड्रिल शुरू कर दी गई है. भोपाल के नूतन कॉलेज समेत कई परीक्षा केंद्रों पर तैयारियों की जांच की जा रही है. इस बार की सबसे बड़ी खासियत NTA की विशेष टेस्टेड दीवार घड़ी है. परीक्षा केंद्र के हर कमरे में यह घड़ी लगाई जाएगी और परीक्षा कब शुरू होगी तथा कब समाप्त होगी, इसका अंतिम निर्णय इसी घड़ी के आधार पर होगा. परीक्षा पर्यवेक्षकों के अनुसार पहली बार NTA ने केंद्रों को अपनी प्रमाणित घड़ियां उपलब्ध कराई हैं ताकि समय को लेकर किसी तरह का भ्रम न रहे. री-NEET ड्यूटी में लगे दिवाकर उपाध्याय का कहना है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में छात्रों के लिए एक-एक सेकेंड कीमती होता है, इसलिए समय की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है.
NTA ने केवल घड़ियां ही नहीं, बल्कि स्कैनर और अन्य सुरक्षा उपकरण भी परीक्षा केंद्रों पर भेजे हैं. अभ्यर्थियों की एंट्री से पहले सघन जांच की जाएगी. परीक्षा केंद्रों पर डबल लेयर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी. भोपाल में इस री-NEET परीक्षा के लिए कुल 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सभी जगह मॉकड्रिल के जरिए व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि इस बार परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले केंद्र पहुंचें, ड्रेस कोड का पालन करें और NTA के सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़कर ही परीक्षा देने जाएं.
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