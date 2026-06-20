NEET UG Re-Exam 2026: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. देशभर के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं. यहां पर एग्जाम देने के लिए करीब 22.7 स्टूडेंट्स शामिल होंगे. 3 मई 2026 को पेपर लीक मामले के बाद से एनटीए ने अपनी सुरक्षा को और अधिक बढ़ा दिया है. इस व्यवस्था में पहले की तुलना में काफी बदलाव किया गया है. देशभर के नीट परीक्षा केद्रों में लगभग 2.5 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे. नीट पेपर लीक और फर्जी सूचनाओं की आशंका को देखते हुए NTA ने सोशल मीडिया निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, CCTV सर्विलांस और पुलिस सुरक्षा जैसी कई अतिरिक्त व्यवस्थाएं लागू की हैं.