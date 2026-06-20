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NEET Re-Exam 2026: 22 लाख से ज्यादा छात्र कल देंगे री-एग्जाम, सोशल मीडिया से एग्जाम सेंटर तक NTA की कड़ी निगरानी; जानें सुरक्षा के इंतजाम

NEET UG Re-Exam 2026: 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में करीब 22.7 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे. ऐसे में परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए NTA और प्रशासन ने क्या-क्या इंतजाम किए हैं, आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 20, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:51 PM IST
NEET Re-Exam 2026: 22 लाख से ज्यादा छात्र कल देंगे री-एग्जाम, सोशल मीडिया से एग्जाम सेंटर तक NTA की कड़ी निगरानी; जानें सुरक्षा के इंतजाम

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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