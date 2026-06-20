NEET UG Re-Exam 2026: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. देशभर के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं. यहां पर एग्जाम देने के लिए करीब 22.7 स्टूडेंट्स शामिल होंगे. 3 मई 2026 को पेपर लीक मामले के बाद से एनटीए ने अपनी सुरक्षा को और अधिक बढ़ा दिया है. इस व्यवस्था में पहले की तुलना में काफी बदलाव किया गया है. देशभर के नीट परीक्षा केद्रों में लगभग 2.5 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे. नीट पेपर लीक और फर्जी सूचनाओं की आशंका को देखते हुए NTA ने सोशल मीडिया निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, CCTV सर्विलांस और पुलिस सुरक्षा जैसी कई अतिरिक्त व्यवस्थाएं लागू की हैं.
हालांकि, इसके बाद भी एनटीए विवादों में घिर गया है. सिस्टम की बड़ी गड़बड़ी के कारण नागपुर के अब्दुल्लाह नामक छात्र को नीट यूजी री-एग्जाम के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी में स्थित एग्जाम सेंटर अलॉट कर दिया गया है. इसे लेकर एनटीए की ओर से आधिकारिक तौर पर एक्स के माध्यम से कहा गया कि 'शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है और जरूरी जांच-पड़ताल के बाद, अगले कुछ घंटों में उम्मीदवार को नागपुर में एक सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा.'
The grievance is being addressed and the candidate will be allocated a centre in Nagpur, after due verification, in the next few hours.
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 20, 2026
नागपुर के नीट छात्र को विदेश का एग्जाम सेंटर अलॉट करने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि 'नागपुर के एक छात्र को NEET UG Re-Exam 2026 के लिए परीक्षा से एक दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर केंद्र अबू धाबी आवंटित होने का पता चला. परिवार के पास पासपोर्ट और विदेश यात्रा के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होने के कारण छात्र गहरे तनाव में आ गया और परीक्षा देने से इनकार कर दिया. इस मामले को लेकर परीक्षा व्यवस्था और छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. हालांकि, इस दावे पर NTA की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.'
नागपुर का एक बच्चा एक महीने से NEET re-exam की तैयारी कर रहा था।
कल परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उसने admit card डाउनलोड किया। उसका सेंटर निकला - अबू धाबी।
न पासपोर्ट, न परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे, न अब कोई वक़्त बचा है। वो रातभर रोता रहा, और परीक्षा देने से ही मना कर रहा… https://t.co/TJOHUBnFDB
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 20, 2026
नीट यूजी री-एग्जाम को सुरक्षित बनाने के लिए 20 जून को सुबह 9 बजे से देश भर में मॉक ड्रिल शुरू हो गया जो रात तक जारी रहेगा. NTA ने पहले ही सभी एग्जाम सेंटर्स को अपने हैंडओवर में ले लिया है. पूरे भारत में चल रहे इस मॉक ड्रिल में करीब 2.5 लाख सुरक्षाकर्मियों को शामिल किया गया है. इस बार नीट यूजी परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य के साथ एनटीए, केंद्र सरकार, राज्य प्रशासन और अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों ने साथ मिलकर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है.
21 जून की नीट री-परीक्षा के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है. इस परीक्षा के प्रश्नपत्र और आंसर शीट्स को लाने-ले जाने के काम सुरक्षित तौर पर करने के लिए ये जिम्मेदारी पैरामिलिट्री फोर्स को सौंपी गई है. देशभर में 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,669 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं. इस एग्जाम की निगरानी केंद्र अधीक्षक, पुलिसकर्मी, एस्कॉर्ट टीम और जिला प्रशासन के अधिकारी भी करेंगे.
NTA ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, फर्जी पेपर लीक दावों और गलत सूचनाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. इसके लिए साइबर क्राइम एजेंसियों, I4C और CBI के साथ समन्वय किया गया है. उम्मीदवारों से सिर्फ आधिकारिक सूचना स्रोतों पर भरोसा करने की अपील की गई है.
A message to our students
The NEET UG 2026 examination is just three days away.
To every candidate: you have worked hard, you have prepared, and now is the time to trust your effort. Stay calm, rest well, and focus on doing your best. That is all that is asked of you.
The…
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 18, 2026
देश-विदेश के सभी परीक्षा केंद्र CCTV कैमरों की निगरानी में रहेंगे और लाइव फीड पर केंद्रीय स्तर से नजर रखी जाएगी. देश के 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों का सीधा एक्सेस NTA के पास रहेगा. प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग होगी और आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिससे प्रतिरूपण की घटनाओं को रोका जा सके. अगर किसी तरह की कोई तकनीकी समस्या होती है तो मैनुअल वेरिफिकेशन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी.
|राज्य
|परीक्षा केंद्र
|ओडिशा
|132
|असम
|88
|जम्मू-कश्मीर
|27
|नागपुर (महाराष्ट्र)
|30
|मैसूर (कर्नाटक)
|21
|मंगलुरु (कर्नाटक)
|12
NTA ने राज्यवार परीक्षा केंद्रों की कुल संख्या की आधिकारिक सूची जारी नहीं की है, लेकिन कई राज्यों और स्थानीय प्रशासन ने अपने-अपने क्षेत्रों के केंद्रों की संख्या सार्वजनिक की है. बात करें जम्मू की तो यहां पर 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें केंद्रीय विद्यालय, सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, IIT-IIM यूनिवर्सिटी और SKUAST जैसे संस्थान शामिल हैं. प्रशासन ने अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने और जरूरी दस्तावेज साथ लाने की सलाह दी है. अधिकारियों के अनुसार, परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया गया है.
भारत में परीक्षा शहर:- 551
विदेशी परीक्षा शहर:- 14
कुल परीक्षा केंद्र:- 5,000 से अधिक
कुल अभ्यर्थी:- लगभग 22.7 लाख
एनटीए के अनुसार 21 जून, रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 तक नीट री-एग्जाम आयोजित किया जाएगा. छात्रों को रिपोर्टिंग समय- सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है. किसी भी परिस्थिति में दोपहर 1:30 बजे के बाद अभ्यर्थी को एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं मिलेगा. धार्मिक या पारंपरिक परिधान पहनने वाले छात्रों को अतिरिक्त जांच के कारण समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है.
जम्मू-कश्मीर से रजत वोहरा का इनपुट