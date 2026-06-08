NEET Re-Exam 2026: छीछालेदर के बाद अब एक्शन में NTA, री-एग्जाम होने तक 'Lockdown' में रहेंगे पेपर बनाने वाले

NEET Re-Exam 2026 Latest Update: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से एक सख्त कदम उठाया गया है. नीट पेपर लीक मामले के बाद इस बार आयोजित हो रही परीक्षा की व्यवस्था को पहले से कई गुना मजबूत किया गया है. 21 जून को होने वाली नीट यूजी री-एग्जाम से पहले प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों को लॉकडाउन जैसी स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रखा गया है जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या पेपर लीक की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके. TOI की रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रश्नपत्र तैयार करने वालों को एक गुप्त और सुरक्षित स्थान पर रखा गया है. यहां उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रखा गया है, न मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे और ना ही किसी तरह से उन्हें इंटरनेट कनेक्शन मिल सकेगा. इसके अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति से उनका संपर्क भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.