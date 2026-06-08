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NEET Re-Exam 2026: छीछालेदर के बाद अब एक्शन में NTA, री-एग्जाम होने तक 'Lockdown' में रहेंगे पेपर बनाने वाले

NEET Re-Exam 2026 Latest Update: 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र तैयार करने वाले लॉकडाउन में रहेंगे. उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रखा गया है. ये कदम पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने और परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 08, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:28 PM IST
NEET Re-Exam 2026: छीछालेदर के बाद अब एक्शन में NTA, री-एग्जाम होने तक 'Lockdown' में रहेंगे पेपर बनाने वाले

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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