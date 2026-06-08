NEET Re-Exam 2026: छीछालेदर के बाद अब एक्शन में NTA, री-एग्जाम होने तक 'Lockdown' में रहेंगे पेपर बनाने वाले

NEET Re-Exam 2026 Latest Update: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से एक सख्त कदम उठाया गया है. नीट पेपर लीक मामले के बाद इस बार आयोजित हो रही परीक्षा की व्यवस्था को पहले से कई गुना मजबूत किया गया है. 21 जून को होने वाली नीट यूजी री-एग्जाम से पहले प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों को लॉकडाउन जैसी स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रखा गया है जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या पेपर लीक की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके. TOI की रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रश्नपत्र तैयार करने वालों को एक गुप्त और सुरक्षित स्थान पर रखा गया है. यहां उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रखा गया है, न मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे और ना ही किसी तरह से उन्हें इंटरनेट कनेक्शन मिल सकेगा. इसके अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति से उनका संपर्क भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
शिक्षा मंत्रालय और NTA की ओर से ये अहम कदम उठाया जा रहा है. 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा की सुरक्षा के लिए ऐसी प्लानिंग की गई है जैसी पिछले कुछ सालों में देखी नहीं गई है. परीक्षा की गोपनीयता को बनाए रखने के लिहाज से नीट यूजी री-एग्जाम के पेपर सेट करने वाले, उसका मॉडरेशन करने वालों के अलावा अंग्रेजी-हिंदी समेत अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाले सभी एक्सपर्ट्स को एक बेहद सुरक्षित जगह पर स्ट्रिक्ट आइसोलेशन यानी लॉकडाउन में रखा गया है.
एनटीए की ओर से ये कड़ा लॉकडाउन 21 जून को होने वाली नीट यूजी री-एग्जाम के खत्म होने तक जारी रहेगा. दरअसल, 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा के पेपर लीक के बाद फिर से 21 जून को एग्जाम हो रहा है और इस बार 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ न हो, इस लिहाज से एनटीए ने सख्त नियम अपनाए हैं. ऐसे में 21 जून तक पेपर सेटर और ट्रांसलेटर को बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखना है.
अधिकारियों की मानें तो इस बार एनटीए की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को मल्टी-टियर बनाया गया है. इसमें सबसे पहला स्टेप लॉकडाउन है जिसके तहत पेपर बनाने वाले एक गुप्त जगह पर रहेंगे और यहां पर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, लैपटॉप, टैब या अन्य किसी गैजेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और ना ही इंटरनेट जैसी कोई सुविधा मिल सकेगी. कुल मिलाकर बाहर के लोगों से जीरो संबंध रहेगा.
नीट पेपर को लेकर इस बार सुरक्षा इतनी सख्त रखी गई है कि प्रश्नपत्र की छपाई, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया को अलग-अलग चरणों में विभाजित कर दिया गया है. इस व्यवस्था के तहत पूरी ऑपरेशनल चेन को एक-दूसरे से पूरी तरह अलग रखा गया है जिससे किसी भी स्तर पर लीक या संपर्क की संभावना न रहे. इस बार नीट री-एग्जाम के प्रश्नपत्रों को भारतीय वायुसेना (IAF) के विमानों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे सुरक्षा और अधिक मजबूत की जा सके.
एनटीए के अनुसार 21 जून, रविवार 2026 को एक शिफ्ट में नीट यूजी री-एग्जाम आयोजित किया जाएगा. पेन एंड पेपर यानी ऑफलाइन मोड में एग्जाम को देश और विदेश के विभिन्न सेंटर में आयोजित किया जाएगा. 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजकर 15 मिनट तक नीट पेपर जारी रहेगा. भारत के करीब 551 शहरों में नीट पेपर होगा. जबकि, विदेशों के 14 शहरों में इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए केंद्र बनाए गए हैं.