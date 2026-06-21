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NEET Re-Exam Paper Analysis 2026: क्या पहले वाली नीट यूजी परीक्षा से कठिन था री-एग्जाम? सामने आए छात्रों के रिएक्शन

NEET Paper Analysis Student Reactions: नीट यूजी 2026 री-एग्जाम में 22 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए. परीक्षा देकर आए स्टूडेंट्स ने नीट पेपर को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दीं. आइए जानते हैं 3 मई को आयोजित नीट पेपर की तुलना में 21 जून को हुआ नीट यूजी री-एग्जाम कितना आसान या मुश्किल था?

Written BySimran Singh
Published: Jun 21, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:34 PM IST
NEET Re-Exam Paper Analysis 2026: क्या पहले वाली नीट यूजी परीक्षा से कठिन था री-एग्जाम? सामने आए छात्रों के रिएक्शन
Image Credit: neet paper analysis student Reactions

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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