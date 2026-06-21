NEET UG 2026 Re-Exam Paper Analysis and Students Reactions: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई कि 21 जून 2026 को भारत के 5,440 और विदेश के 14 केंद्रों पर नीट यूजी री-एग्जाम आयोजित किया गया जिसमें 20 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए हैं. नीट की दोबारा परीक्षा को हिंदी और अंग्रेजी समेत 13 भाषाओं में आयोजित किया गया. NTA ने कहा कि ऐसा सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अकेले नहीं किया बल्कि पूरी 'टीम भारत' यानी पूरे देश में फैले लोगों की एक ऐसी कड़ी के कारण परीक्षा सफलतापूर्वक हो सकी. 21 जून को शाम 5.15 बजे नीट री-एग्जाम देकर परीक्षा केंद्र से स्टूडेंट्स बाहर निकलने के बाद तरह-तरह के रिएक्शन देते नजर आए.
नीट री-एग्जाम देने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें पिछली बार की तुलना में इस बार का री-एग्जाम कैसा लगा. जबकि, कुछ स्टूडेंट्स के लिए नीट पेपर काफी आसान था तो कुछ के लिए मिला-जुला क्वेश्चन पेपर रहा. देश भर से छात्रों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है. आइए जानते हैं स्टूडेंट्स के लिए नीट री-एग्जाम कितना कठिन था?
Team NTA, Team Bharat: How India Came Together for NEET (UG) 2026
On 21 June 2026, more than 20 lakh candidates sat for the NEET (UG) 2026 re-examination across 5,440 centres in India and 14 centres abroad. The paper was administered in 13 languages, including Hindi and English.…
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 21, 2026
NEET-UG की दोबारा परीक्षा खत्म होने के बाद एक छात्रा ने परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के बाद 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा को आसान बताया. छात्रा का कहना है कि पहले वाला एग्जाम ज्यादा आसान था, री-एग्जाम कठिन लगा. फिजिक्स पेपर को लेकर छात्रा ने बताया कि वो काफी लंबा लगा जो कि पिछले पेपर की तुलना में कठिन लगा. वहीं, बायोलॉजी का पेपर अच्छा और केमिस्ट्री पेपर को भी ठीक-ठाक बताया.
#WATCH | Delhi: Candidates leave the examination centre following the conclusion of the NEET-UG re-examination
A candidate says, "The exam was quite moderate. Physics was quite lengthy. A little bit tougher than last time. Biology was good and Chemistry was moderate." pic.twitter.com/o8enkyGniv
— ANI (@ANI) June 21, 2026
वहीं, एक छात्र ने बताया कि नीट परीक्षा केंद्र पर धार्मिक माला पहनकर जाने पर कोई रोक-टोक नहीं की गई. परीक्षा को लेकर कहा कि पिछले नीट पेपर की तुलना में एगजाम आसान लगा. बायोलॉजी का पेपर बहुत आसान था. हालांकि, इस छात्र ने भी फिजिक्स पेपर को थोड़ा लैंदी बताया.
Khandwa, Madhya Pradesh: After the NEET-UG re-examination, a NEET Aspirant says, "First of all, frisking was done. My body was checked, and manual checking was also conducted. The paper was easier compared to the previous one... This time, it does not seem that the paper will be… pic.twitter.com/WfTSAu0F3K
— IANS (@ians_india) June 21, 2026
बिहार के मुजफ्फरपुर की एक छात्रा ने नीट री-एग्जाम को लेकर कहा कि पेपर आसान था, लेकिन पिछली बार फिजिक्स आसान था और इस बार कठिन लगा. जबकि, एक छात्र ने पिछली बार की तुलना में इस बार NEET-UG एग्जाम आसान बताया.
Muzaffarpur, Bihar: After the NEET-UG re-examination, a NEET Aspirant says, "It was easy, I mean it was moderate. Physics was hard, Chemistry was moderate, and Biology was easy. Yes, last time Physics was easy, but this time it was a little tough..." pic.twitter.com/BpsqYcFVyr
— IANS (@ians_india) June 21, 2026
स्टूडेंट्स के एक बाद एक नीट पेपर को लेकर रिएक्शन जानने को मिल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो ज्यादा छात्रों ने कहा है कि नीट री-एग्जाम में बायोलॉजी का पेपर ज्यादा आसान था और फिजिक्स का पेपर कई छात्रों को लैंदी के साथ थोड़ा कठिन भी लगा. अब देखना होगा कि पिछले कुछ सालों की तुलना में इस बार का नीट पासिंग प्रतिशत कितना रहेगा और कितनी कट-ऑफ होगी.