NEET UG 2026 Re-Exam Paper Analysis and Students Reactions: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई कि 21 जून 2026 को भारत के 5,440 और विदेश के 14 केंद्रों पर नीट यूजी री-एग्जाम आयोजित किया गया जिसमें 20 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए हैं. नीट की दोबारा परीक्षा को हिंदी और अंग्रेजी समेत 13 भाषाओं में आयोजित किया गया. NTA ने कहा कि ऐसा सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अकेले नहीं किया बल्कि पूरी 'टीम भारत' यानी पूरे देश में फैले लोगों की एक ऐसी कड़ी के कारण परीक्षा सफलतापूर्वक हो सकी. 21 जून को शाम 5.15 बजे नीट री-एग्जाम देकर परीक्षा केंद्र से स्टूडेंट्स बाहर निकलने के बाद तरह-तरह के रिएक्शन देते नजर आए.