NEET PAPER Leak: 17 दिनों में परीक्षा... क्या लीक हो गया नीट री-एग्जाम का पेपर? Telegram का मैसेज वायरल

NEET UG Re-Exam PAPER Leak: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पहले ही नीट पेपर लीक मामले को लेकर घिरा हुआ है और अभी 3 मई को हुई परीक्षा से संबंधित मामले की जांच पूरी तरह से हुई नहीं कि आगामी परीक्षा के लीक होने की खबर चर्चाओं में है. 21 जून 2026 को होने वाले नीट यूजी री-एग्जाम के पेपर लीक होने की खबरों ने सोशल मीडिया पर जगह बना ली है. पहले 20 लाख रुपये में नीट परीक्षा में पास करवाने वालों की जानकारी सामने आई और अब नीट री-एग्जाम के पेपर लीक होने का मामला चर्चाओं में है. सोशल मीडिया एक्स पर कई पोस्ट दावा कर रहे हैं कि उन्हें एक निजी टेलीग्राम ग्रुप के जरिए नीट री-एग्जाम के प्रश्नपत्र खरीदने के लिए उपलब्ध हैं. इसे लेकर एनटीए भी जवाब दिया है, आइए जानते हैं कि नीट पेपर लीक को लेकर एजेंसी का क्या कहना है?

टेलीग्राम पेज पर नीट यूजी री-एग्जाम के प्रश्नपत्र लीक!

सोशल मीडिया एक्स पर @PRINCESHRI43069 नामक अकाउंट से नीट यूजी री-एग्जाम के प्रश्नपत्र लीक करने की जानकारी दी गई है और इसे लेकर साइबर दोस्त और एनटीए से कार्रवाई करने की मांग की गई. पोस्ट में लिखा- 'प्रिय @NTA_Exams और @Cyberdost मुझे कुछ टेलीग्राम पेज मिले हैं जिन्हें एक ही व्यक्ति चला रहा है. वो RE-NEET2026 के प्रश्न पत्र बेच रहे हैं. लिंक्स => https://t.me/+XEOSuf_meIVjNDJl (निजी समूह) दूसरा https://t.me/reneetleakpaper2026 तीसरा https://t.me/+YTHud1TLvphjMDc1 कृपया इस पर कार्रवाई करें.'

NTA का क्या कहना?

इस पोस्ट पर एनटीए ने जवाब देते हुए लिखा 'इन मामलों की पुष्टि और कार्रवाई के लिए साइबर क्राइम विभाग को सूचना दी जा रही है.' ऐसे में ये साफ हुआ है कि एनटी को इस बात की जानकारी है कि नीट री-एग्जाम के प्रश्नपत्र को टेलीग्राम के माध्यम से लीक किया जा रहा है.

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These are being reported to CyberCrime for verification and action. — National Testing Agency (@NTA_Exams) June 3, 2026

हालांकि, इस मामले की जांच अभी साइबर क्राइम विभाग कर रहा है तो इसके बारे में ये कहा नहीं जा सकता कि ये प्रश्नपत्र आगामी परीक्षा के ही हैं या कोई पुराना ग्रुप फिर से एक्टिव हुआ है. एनटीए की ओर से स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वो इस तरह की बातों पर विश्वास न करें, क्योंकि NEET 2026 के री-एग्जाम परीक्षा के प्रश्नपत्र के नाम पर उनका फायदा भी उठाया जा सकता है.

3 मई का नीट पेपर हुआ था लीक

जानकारी के लिए बता दें कि इस साल 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक होने की पुष्टि की गई थी जिसके बाद एनटीए ने पेपर को रद्द कर दिया था और फिर से परीक्षा को आयोजित करने की नई तारीख 21 जून 2026 तय की. बस कुछ ही दिनों में पेन-पेपर मोड में नीट यूजी री-एग्जाम आयोजित किया जाएगा. ऐसे में नीट यूजी री-एग्जाम के प्रश्नपत्र लीक होने या पास करने के दावों से छात्रों के बीच तनाव का माहौल बन सकता है. फिलहाल, देखना होगा कि कैसे एनटीए इस चुनौती का सामना करती है और छात्रों के बीच अपने भरोसे को बनाए रखती है.

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