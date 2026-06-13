NEET Re-Exam 2026 Fact Check: 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के बाद 21 जून को नीट यूजी री-एग्जाम होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया पर दोबारा नीट पेपर लीक होने के दावे किए जा रहे हैं और इंटरनेट पर ये दावा जमकर वायरल हो रहा है. इन दावों ने पहले से ही तनाव और अनिश्चितता का सामना कर रहे लाखों स्टूडेंट्स की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सामने आकर इन वायरल नीट पेपर के दावे की सच्चाई बताई है और छात्रों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.