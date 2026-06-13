Add Zee Business As A Preferred Source
App

Fact Check: क्या NEET Re-Exam से पहले फिर लीक हो गया पेपर? अफवाहों की NTA ने बताई सच्चाई

NEET Re-Exam 2026 Fact Check: 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 री-एग्जाम से पहले सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने के दावे वायरल हो रहे हैं. क्या सच में ऐसा हुआ है, नीट का पेपर फिर से लीक हो गया है? आइए पेपर लीक होने वाली इन अफवाहों पर NTA का क्या कहना है, जान लेते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 13, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:24 PM IST
Fact Check: क्या NEET Re-Exam से पहले फिर लीक हो गया पेपर? अफवाहों की NTA ने बताई सच्चाई

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सेना में नए युग की शुरुआत: IMA पासिंग आउट परेड में कदमताल कर 9 महिला ने रचा इतिहास
indian military academy9 min ago
2
Nayeem Hasan16 min ago
3
Elon Musk19 min ago
4
Airtel Referral Program26 min ago
5
India Average Age33 min ago