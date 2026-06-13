NEET Re-Exam 2026 Fact Check: 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के बाद 21 जून को नीट यूजी री-एग्जाम होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया पर दोबारा नीट पेपर लीक होने के दावे किए जा रहे हैं और इंटरनेट पर ये दावा जमकर वायरल हो रहा है. इन दावों ने पहले से ही तनाव और अनिश्चितता का सामना कर रहे लाखों स्टूडेंट्स की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सामने आकर इन वायरल नीट पेपर के दावे की सच्चाई बताई है और छात्रों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.
सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि 21 जून को होने वाली नीट यूजी री-एग्जाम का प्रश्नपत्र एक बार फिर लीक हो गया है. ये दावा तेजी से वायरल होने लगा, जिसके बाद कई उम्मीदवारों के बीच भ्रम और चिंता की स्थिति पैदा हो गई. हालांकि, इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए NTA ने साफ कहा कि ऐसी खबरें पूरी तरह फर्जी हैं. एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक यूजर के पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, 'यह फर्जी है.'
एनटीए की ओर से ये भी कहा गया कि नीट री-एग्जाम की तैयारियों की हर स्तर पर समीक्षा की जा रही है. केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के सहयोग से परीक्षा को सुरक्षित और सुचारू तरीके से आयोजित करने की तैयारी की जा रही है. एजेंसी के मुताबिक सभी संबंधित विभागों के बीच कोऑर्डिनेट करते हुए सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर उम्मीदवार को निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा का माहौल मिले.
नीट यूजी परीक्षा को फिर से आयोजित करने के पीछे की मुख्य वजह 3 मई को आयोजित की गई परीक्षा है. दरअसल, इस एग्जाम के आयोजन के बाद ऐसे सबूत मिले जिसने संकेत दिया कि नीट पेपर लीक हुआ है और प्रशासनिक गड़बड़ियां भी हुई थी जिस वजह से 3 मई की परीक्षा को रद्द कर दिया गया. इसके बाद एनटीए और शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि 21 जून को दोबारा नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जाएगी.
21 जून 2026 को होने वाली नीट यूजी री-एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. एनटीए की ओर से इस परीक्षा को दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक आयोजित किया जाएगा जो सिर्फ एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. स्टूडेंट्स को ये समय उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करने और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दिया जाएगा जिससे स्टूडेंट्स का परीक्षा समय प्रभावित न हो.
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— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 12, 2026