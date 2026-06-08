'उड़कर' आएंगे NEET री-एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स, एयरफोर्स ने संभाली जिम्मेदारी, 18 वायुसेना स्टेशनों से भेजे जाएंगे एग्जाम सेंटर्स

NEET Re-Exam 2026 Latest Update: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 21 जून को NEET-UG री-एग्जाम आयोजित किया जाएगा. 3 मई को हुए पेपर लीक विवाद के बाद इस बार परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था को पहले की तुलना में काफी सख्त किए जाने की तैयारी है. प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों को अत्यधिक सुरक्षित और अलग-अलग स्थानों पर रखा गया है जिससे किसी भी प्रकार की बाहरी पहुंच या लीक की संभावना को रोका जा सके. इसके अलावा एनटीए और सरकार की ओर से प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और वितरण प्रक्रिया में अभूतपूर्व स्तर के सुरक्षा उपाय अपनाए जाएंगे. ऐसे में नीट यूजी के प्रश्नपत्रों को सुरक्षित परिवहन के जरिए लाने के लिए भारतीय वायुसेना की लॉजिस्टिक मदद ली जाएगी.
भारतीय वायुसेना देश भर के लगभग 18 वायुसेना स्टेशनों तक प्रश्नपत्रों को पहुंचाने में भूमिका निभाएगी. इन स्टेशनों से फिर प्रश्नपत्रों को कड़ी सुरक्षा के बीच संबंधित परीक्षा केंद्रों तक भेजा जाएगा. परीक्षा सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार बड़ी परीक्षाओं में सुरक्षा को मजबूत करना हमेशा प्राथमिकता रही है और इसके लिए पहले से ही पुलिस, प्रशासन और तकनीकी निगरानी जैसी व्यवस्थाएं लागू रहती हैं.
जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिनों पहले एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह की ओर से घोषणा की गई थी कि भारतीय वायु सेना (IAF) नीट परीक्षा के प्रश्न पत्रों के परिवहन में लगी रहेगी. दरअसल, तेलंगाना के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव द्वारा आयोजित की गई नीट परीक्षा की व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक में अभिषेक सिंह ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेने के दौरान कहा था कि नीट यूजी री-एग्जाम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्रों के परिवहन के लिए पहली बार भारतीय वायु सेना को लगाया जा रहा है जिससे पुष्टि हुई थी कि इस बार पेपर को सेंटर तक पहुंचाने के लिए वायु सेना की मदद ली जाएगी. राज्य सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में इस बात का जिक्र किया गया था.