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'उड़कर' आएंगे NEET री-एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स, एयरफोर्स ने संभाली जिम्मेदारी, 18 वायुसेना स्टेशनों से भेजे जाएंगे एग्जाम सेंटर्स

NEET री-एग्जाम की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव के तहत अब प्रश्नपत्रों को भारतीय वायुसेना के जरिए देशभर के 18 वायुसेना स्टेशनों तक पहुंचाया जाएगा. यहां से प्रश्नपत्रों को सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा केंद्रों तक भेजा जाएगा. इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना और परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा को और मजबूत बनाना बताया जा रहा है.

Written ByShikha ThakurEdited By:Simran Singh
Published: Jun 08, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:06 PM IST
'उड़कर' आएंगे NEET री-एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स, एयरफोर्स ने संभाली जिम्मेदारी, 18 वायुसेना स्टेशनों से भेजे जाएंगे एग्जाम सेंटर्स
Image Credit: neet re-exam

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