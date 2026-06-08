'उड़कर' आएंगे NEET री-एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स, एयरफोर्स ने संभाली जिम्मेदारी, 18 वायुसेना स्टेशनों से भेजे जाएंगे एग्जाम सेंटर्स

जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिनों पहले एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह की ओर से घोषणा की गई थी कि भारतीय वायु सेना (IAF) नीट परीक्षा के प्रश्न पत्रों के परिवहन में लगी रहेगी. दरअसल, तेलंगाना के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव द्वारा आयोजित की गई नीट परीक्षा की व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक में अभिषेक सिंह ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेने के दौरान कहा था कि नीट यूजी री-एग्जाम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्रों के परिवहन के लिए पहली बार भारतीय वायु सेना को लगाया जा रहा है जिससे पुष्टि हुई थी कि इस बार पेपर को सेंटर तक पहुंचाने के लिए वायु सेना की मदद ली जाएगी. राज्य सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में इस बात का जिक्र किया गया था.