NEET यूजी 2026 री-एग्जाम से पहले केंद्र सरकार और एनटीए ने परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए बड़े इंतजाम किए हैं. पेपर को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना, CAPF, CCTV निगरानी और कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. कल यानी 21 जून को होने वाली परीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय से लेकर राज्य सरकारें तक पूरी तरह अलर्ट हैं. लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच एक छात्र के एडमिट कार्ड ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. दावा है कि नागपुर के एक छात्र को महाराष्ट्र की जगह अबू धाबी में परीक्षा केंद्र मिला है. इस मामले ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए NTA और सरकार पर सवाल उठाए हैं.
NEET री-एग्जाम से ठीक पहले नागपुर के एक छात्र का मामला चर्चा में आ गया है. छात्र का दावा है कि जब उसने परीक्षा से एक दिन पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसे परीक्षा केंद्र के रूप में अबू धाबी आवंटित दिखा. छात्र के अनुसार उसने भारत में ही परीक्षा केंद्र चुना था और विदेश में परीक्षा देने का कोई विकल्प नहीं भरा था. यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब NTA परीक्षा प्रक्रिया को लेकर पहले से ही विपक्ष और छात्रों के निशाने पर है. सोशल मीडिया पर एडमिट कार्ड की जानकारी वायरल होने के बाद कई लोगों ने परीक्षा केंद्र आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा कि नागपुर का एक छात्र पिछले एक महीने से NEET री-एग्जाम की तैयारी कर रहा था. परीक्षा से एक दिन पहले जब उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसका केंद्र अबू धाबी निकला. राहुल गांधी ने कहा कि छात्र के पास न तो पासपोर्ट है और न ही उसके परिवार के पास उसे विदेश भेजने के लिए पर्याप्त पैसे हैं. उन्होंने दावा किया कि इस वजह से छात्र पूरी रात परेशान रहा और परीक्षा देने से भी मना करने लगा. राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्या कोई इस मानसिक तनाव की कल्पना कर सकता है.
राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा कैसे हुई. उनका कहना था कि परीक्षा से पहले यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी भी छात्र को अपने केंद्र तक पहुंचने में परेशानी न हो. उन्होंने आरोप लगाया कि NTA छात्रों और उनके परिवारों का केवल धैर्य परीक्षण कर रही है. कांग्रेस नेता ने कहा कि जो व्यवस्था किसी छात्र को उसके शहर या राज्य में केंद्र देने के बजाय विदेश में केंद्र आवंटित कर दे, उसे परीक्षा संचालन के तरीके पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि छात्रों की मानसिक शांति और भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है.
21 जून को होने वाले NEET री-एग्जाम के लिए NTA और केंद्र सरकार ने इस बार सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. पेपर की सुरक्षित आवाजाही के लिए भारतीय वायुसेना सहित कई एजेंसियों की मदद ली जा रही है. परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी, CCTV कैमरे और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो. इसके बावजूद परीक्षा केंद्र आवंटन से जुड़ी शिकायतों ने नई बहस छेड़ दी है. विपक्ष का कहना है कि केवल सुरक्षा बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि छात्रों को बिना तनाव के परीक्षा देने की व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है. अब देखना होगा कि NTA इस मामले पर क्या स्पष्टीकरण देती है और संबंधित छात्र की समस्या का समाधान कैसे किया जाता है.