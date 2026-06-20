NEET यूजी 2026 री-एग्जाम से पहले केंद्र सरकार और एनटीए ने परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए बड़े इंतजाम किए हैं. पेपर को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना, CAPF, CCTV निगरानी और कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. कल यानी 21 जून को होने वाली परीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय से लेकर राज्य सरकारें तक पूरी तरह अलर्ट हैं. लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच एक छात्र के एडमिट कार्ड ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. दावा है कि नागपुर के एक छात्र को महाराष्ट्र की जगह अबू धाबी में परीक्षा केंद्र मिला है. इस मामले ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए NTA और सरकार पर सवाल उठाए हैं.