NEET Re-Exam 2026: नीट यूजी पेपर लीक करने वाले छात्र को मिली एग्जाम देने की इजाजत, 21 जून की परीक्षा के लिए जेल में कर रहा तैयारी

NEET Re-Exam 2026: 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा को लीक करने के आरोप में जेल में बंद छात्र को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है. कोर्ट की ओर से जेल में 21 जून को होने वाली नीट यूजी री-एग्जाम की तैयारी करने के लिए किताबें रखने की अनुमति मिली है.
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NEET Re-Exam 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) चारों तरफ से विवादों में घिरा हुआ है. नीट पेपर लीक के मामले ने एजेंसी के लिए समस्या खड़ी कर रखी है. हालांकि, इस मामले की जांच जारी है और स्टूडेंट्स के लिए फिर से परीक्षा का आयोजन 21 जून 2026 को किया जा रहा है. इस परीक्षा में वो सभी स्टूडेंट्स शामिल हो सकते हैं जिन्होंने 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में हिस्सा लिया था. ऐसे में एक छात्र यश यादव भी है जो नीट पेपर लीक करने के आरोप में जेल में बंद है. दिल्ली की कोर्ट ने उसे 21 जून को होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए जेल में तैयारी करने की अनुमति दे दी है. इसके तहत छात्र जेल में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर सकेगा और इसके लिए जेल में ही किताबें उपलब्ध करवाई गई है.
जानकारी के लिए बता दें कि यश यादव पर नीट यूजी पेपर लीक करने का आरोप है. फिलहाल, वो न्यायिक हिरासत में हैं और जेल में रहते हुए उन्हें नीट यूजी री-एग्जाम की तैयारी की अनुमति कोर्ट ने दे दी है. यश के अलावा अन्य 5 आरोपितों की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने 15 जून तक बढ़ा दिया है.
जांच एजेंसी के अनुसार सबसे पहले यश यादव को नीट यूजी का प्रश्नपत्र मिला था जिसे अपने बेटे के लिए मांगीलाल बिवाल ने लेना चाहा और इसके लिए शुभम खैरनार से संपर्क किया. जांच में पता चला किया शुभम खैरनार ने यश यादव को सबसे पहले पेपर दिया था जिसे 10 लाख रुपये में मांगीलाल बिवाल ने खरीदा था. सीबीआई की जांच में ये भी पता चला कि राजस्थान के सीकर में कोचिंग सेंटर में विकास बिवाल की मुलाकात यश यादव से हुई थी और वहां ही उसे नीट पेपर बेचा गया था.
सीबीआई जांच में सामने आया कि मांगीलाल बिवाल ने यश यादव से जो नीट यूजी प्रश्नपत्र को 10 लाख रुपये में बेचा था उसे मंगीलाल ने अन्य छात्रों को 12 लाख रुपये में बेच दिया था. सीबीआई ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. ये सभी 13 आरोपितों को न्यायिक हिरासत में रखा हुआ है. अगली सुनवाई 15 जून 2026 को होगी.
दरअसल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आोरोपित यश की पेशी हुई. उस दौरान विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने सवाल किया कि क्या एनटीएन आरोपित को नीट री-एग्जाम में बैठने की अनुमति देता है? इस सवाल का जवाब देते हुए एडवोकेट अंबिका ने अदालत को जानकारी दी कि यश यादव 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुआ था और 21 जून को होने वाले री-एग्जाम में शामिल होने के लिए तैयारी करना चाहते हैं. इसके लिए कोर्ट की ओर से जेल में संबंधित किताबें उपलब्ध करवाने की अनुमति दे दी गई है. एनटीए के नियम अनुसार वो सभी स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा में हिस्सा लिया था.
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