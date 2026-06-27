/NEET में नहीं मिली सफलता? निराश न हों, मेडिकल क्षेत्र में ये कोर्स भी हैं बेहतरीन करियर ऑप्शन

Best Medical Courses: देश में हर साल लाखों छात्र और छात्राएं अपना करियर मेडिकल क्षेत्र में बनाना चाहते हैं जिनमें से कई स्टूडेंट का सपना डॉक्टर बनने का होता है. मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए NEET परीक्षा में शामिल होते हैं और इसके बाद MBBS का रास्ता खुलता है. कई उम्मीदवार NEET परीक्षा को ही सबसे बड़ा और एकमात्र रास्ता मानते हैं, लेकिन असल में सीमित सीटों और कड़ी कॉम्पिटिशन के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को मनचाही सफलता नहीं मिल पाती. ऐसे में कई विद्यार्थी खुद को असफल समझकर निराश हो जाते हैं और आगे के ऑप्शन पर ध्यान नहीं देते. जबकि, सच्चाई ये है कि हेल्थकेयर सेक्टर सिर्फ MBBS तक सीमित नहीं है.