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NEET में नहीं मिली सफलता? निराश न हों, मेडिकल क्षेत्र में ये कोर्स भी हैं बेहतरीन करियर ऑप्शन

Best Medical Courses: जरूरी नहीं कि मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के लिए नीट परीक्षा देनी हो, अगर ये एग्जाम दिया भी है तो इसे क्लियर न कर पाने के कारण परेशान होने की जरूरत नहीं है. कई ऑप्शन हैं जहां करियर बना सकते हैं. आइए जानते हैं नीट के बिना किन मेडिकल कोर्स को किया जा सकता है?

Written BySimran Singh
Published: Jun 27, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:30 PM IST
NEET में नहीं मिली सफलता? निराश न हों, मेडिकल क्षेत्र में ये कोर्स भी हैं बेहतरीन करियर ऑप्शन
Image Credit: Best Medical CoursesSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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