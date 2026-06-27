/NEET में नहीं मिली सफलता? निराश न हों, मेडिकल क्षेत्र में ये कोर्स भी हैं बेहतरीन करियर ऑप्शन

Best Medical Courses: देश में हर साल लाखों छात्र और छात्राएं अपना करियर मेडिकल क्षेत्र में बनाना चाहते हैं जिनमें से कई स्टूडेंट का सपना डॉक्टर बनने का होता है. मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए NEET परीक्षा में शामिल होते हैं और इसके बाद MBBS का रास्ता खुलता है. कई उम्मीदवार NEET परीक्षा को ही सबसे बड़ा और एकमात्र रास्ता मानते हैं, लेकिन असल में सीमित सीटों और कड़ी कॉम्पिटिशन के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को मनचाही सफलता नहीं मिल पाती. ऐसे में कई विद्यार्थी खुद को असफल समझकर निराश हो जाते हैं और आगे के ऑप्शन पर ध्यान नहीं देते. जबकि, सच्चाई ये है कि हेल्थकेयर सेक्टर सिर्फ MBBS तक सीमित नहीं है.
इस क्षेत्र में कई ऐसे प्रोफेशन और डिग्री कोर्स उपलब्ध हैं, जिनके जरिए बिना नीट के भी सम्मानजनक और अच्छी आय वाला करियर बनाया जा सकता है. फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, फार्मेसी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री और अन्य पैरामेडिकल कोर्स की मांग तेजी से बढ़ रही और ये कोर्स लोकप्रिय हो रहे हैं.
अगर MBBS में दाखिला नहीं मिल पाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिकल क्षेत्र में करियर की संभावनाएं खत्म हो गई हैं. हेल्थकेयर और लाइफ साइंस सेक्टर में कई ऐसे प्रोफेशनल कोर्स मौजूद हैं, जिनके जरिए छात्र बेहतरीन भविष्य बना सकते हैं.
फार्मेसी
बायोटेक्नोलॉजी
हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन
बायोइनफॉर्मेटिक्स
न्यूट्रिशन
जेनेटिक्स
फूड टेक्नोलॉजी
एनवायरमेंटल साइंस
वेटरनरी साइंस
फिशरीज
एग्रीकल्चर
हॉर्टिकल्चर
ऊपर बताए गए क्षेत्रों में भी पढ़ाई करने के बाद मेडिकल क्षेत्र में करियर बना सकते हैं. अस्पताल, रिसर्च संस्थानों, फार्मा कंपनियों समेत सरकारी-निजी संस्थानों में भी रोजगार मिल सकता है. कुछ स्टूडेंट्स नीट परीक्षा न देना पड़े इसलिए विदेश जाकर एमबीबीएस की डिग्री की पढ़ाई करने जाते हैं.
अगर आप विदेश में डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ने जा रहे हैं तो ये फैसला सोच-समझकर जरूर लें. आमतौर पर छात्र नीट क्रैक न होने पर या एमबीबीएस सीटें न मिलने पर ब्रिटेन, जापान, रूस, चीन, यूक्रेन जैसे देशों में चले जाते हैं. हालांकि, अगर भारत में वापस आने के लिए विदेश से डॉक्टरी कर रहे हैं तो यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए परीक्षा पास करनी जरूरी होगी. भारत के प्राइवेट कॉलेजों से डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन करोड़ों रुपयों का खर्चा आता है, लेकिन बिना नीट के अन्य देशों में कम फीस में पढ़ाई कर सकते हैं.