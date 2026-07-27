/पेपर लीक रोकने के लिए बनी टास्क फोर्स, लेकिन क्या इसके सदस्यों को अलग से सैलरी भी मिलेगी?

नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में परीक्षा सुधार टास्क फोर्स का गठन किया गया है. छह विशेषज्ञों की यह टीम आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार के लिए सुझाव देगी. इसका मकसद भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाना है.
सरकार का मानना है कि देश की प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों का भरोसा बनाए रखने के लिए परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना जरूरी है. यही वजह है कि इस टास्क फोर्स को डिजिटल सुरक्षा, बायोमेट्रिक सत्यापन, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी और परिणाम प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. टीम अपनी विस्तृत सिफारिशें सरकार को सौंपेगी, जिनके आधार पर भविष्य की परीक्षा व्यवस्था तैयार होगी.
इस अहम टास्क फोर्स की कमान इंफोसिस के सह-संस्थापक और देश की आधार परियोजना के प्रमुख वास्तुकार नंदन नीलेकणी को सौंपी गई है. आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग करने वाले नीलेकणी ने 1981 में एन. आर. नारायण मूर्ति के साथ मिलकर इंफोसिस की स्थापना की थी. वर्ष 2009 में उन्हें UIDAI का पहला अध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्होंने आधार जैसी दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया. सरकार को उम्मीद है कि उनका अनुभव परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.
परीक्षा प्रणाली को साइबर हमलों और डेटा चोरी से सुरक्षित बनाने के लिए आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटी को भी टास्क फोर्स में शामिल किया गया है. वे साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ माने जाते हैं. उनकी भूमिका एनटीए के सर्वर, डिजिटल प्रश्न बैंक और ऑनलाइन परीक्षा ढांचे को मजबूत बनाने की होगी ताकि किसी भी तरह की हैकिंग या तकनीकी सेंध को रोका जा सके.
टास्क फोर्स में केवल तकनीकी विशेषज्ञ ही नहीं, बल्कि शिक्षा और प्रशासन के अनुभवी अधिकारियों को भी शामिल किया गया है. पूर्व CBSE अध्यक्ष और पूर्व स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल इस टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा को भी शामिल किया गया है. बड़े प्रशासनिक अभियानों का उनका अनुभव परीक्षा प्रणाली को जमीनी स्तर पर बेहतर बनाने में मदद करेगा.
सरकार के निर्देशों के अनुसार यह टीम प्रश्नपत्र तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करेगी. इसके अलावा डिजिटल सुरक्षा, प्रश्नपत्रों की गोपनीयता, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक सत्यापन और एनटीए की आंतरिक कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए विस्तृत सुझाव तैयार करेगी. भविष्य में लागू होने वाले कई नए परीक्षा नियम इसी रिपोर्ट पर आधारित हो सकते हैं.
टास्क फोर्स के गठन के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि क्या इसके सदस्यों को अलग से वेतन या आर्थिक पारिश्रमिक मिलेगा. सरकारी अधिसूचना के अनुसार इस विशेष समिति के सदस्यों को किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सैलरी देने का प्रावधान नहीं है. नंदन नीलेकणी पहले भी आधार जैसी राष्ट्रीय परियोजनाओं में बिना वेतन मानद आधार पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इस बार भी सभी सदस्य स्वैच्छिक और मानद सलाहकार के रूप में परीक्षा सुधार के लिए अपना अनुभव और विशेषज्ञता उपलब्ध कराएंगे.