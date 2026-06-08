Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /2 महीने से अटकी NEET-SS काउंसलिंग! आखिर कब मिलेगा हजारों डॉक्टरों को एडमिशन का रास्ता?

2 महीने से अटकी NEET-SS काउंसलिंग! आखिर कब मिलेगा हजारों डॉक्टरों को एडमिशन का रास्ता?

NEET-SS 2025 काउंसलिंग का राउंड-2 दो महीने से ज्यादा समय से रुका हुआ है. सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले और तमिलनाडु की 151 सीटों को लेकर विवाद के कारण हजारों उम्मीदवारों का एडमिशन और सुपर-स्पेशियलिटी ट्रेनिंग प्रभावित हो रही है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 08, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:58 PM IST
2 महीने से अटकी NEET-SS काउंसलिंग! आखिर कब मिलेगा हजारों डॉक्टरों को एडमिशन का रास्ता?

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एक पारी में सबसे ज्यादा बार 500 रन.. किस टीम के नाम ये रिकॉर्ड, कितने पीछे है भारत?
IND vs AFG0 min ago
2
NEET SS 2025 Counselling1 min ago
3
DNA12 min ago
4
Bharat Bhagya Vidhata12 min ago
5
R Madhvan15 min ago