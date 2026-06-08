/2 महीने से अटकी NEET-SS काउंसलिंग! आखिर कब मिलेगा हजारों डॉक्टरों को एडमिशन का रास्ता?

NEET-SS 2025 के हजारों उम्मीदवार इस समय अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की राउंड-2 काउंसलिंग पिछले दो महीने से अधिक समय से रुकी हुई है. इसका असर उम्मीदवारों की पढ़ाई, करियर और सुपर-स्पेशियलिटी ट्रेनिंग की शुरुआत पर पड़ रहा है. अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय तक काउंसलिंग प्रक्रिया ठप रहने से उनके भविष्य की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. कई छात्र अब यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनका एडमिशन कब पूरा होगा और वे अपनी ट्रेनिंग कब शुरू कर पाएंगे.
काउंसलिंग में देरी की मुख्य वजह तमिलनाडु की 151 खाली सुपर-स्पेशियलिटी सीटों को लेकर चल रहा कानूनी विवाद है. MCC ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले से जुड़े निर्देशों के कारण काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी गई है. समिति ने इन खाली सीटों को राष्ट्रीय काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने के लिए वापस मांगा था, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने जानकारी दी कि उसने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है. इसी कारण अंतिम फैसला आने तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है.
देशभर के कई उम्मीदवारों का कहना है कि केवल तमिलनाडु की विवादित सीटों के कारण पूरे देश की काउंसलिंग रोकना उचित नहीं है. उनका सुझाव है कि अन्य राज्यों की उपलब्ध सीटों पर एडमिशन प्रक्रिया जारी रखी जानी चाहिए. उनका मानना है कि तमिलनाडु की सीटों का फैसला कोर्ट के निर्णय के बाद अलग से किया जा सकता है. छात्रों का कहना है कि इस देरी से न केवल उनका समय बर्बाद हो रहा है, बल्कि उनके करियर की शुरुआत भी पीछे खिसक रही है.
NEET-SS 2025 R-2 counselling remains on hold for over 2 months. Aspirants who paid nearly ₹2 lakh in fees are facing financial stress, career uncertainty, and delayed training. This is not just a delay it’s a failure affecting the future healthcare workforce. #NEETSS2025 pic.twitter.com/9CiUh6ltQa
— Dr.Pranav Tweets (@Bleed_blue_45) June 6, 2026
मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों ने भी इस देरी पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि हजारों भविष्य के सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपनी ट्रेनिंग शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं. यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो स्वास्थ्य सेवाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता पर भी असर पड़ सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों के लिए समय पर काउंसलिंग और ट्रेनिंग शुरू होना बेहद जरूरी है.
फिलहाल MCC ने उम्मीदवारों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखने की सलाह दी है. जब तक सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी प्रक्रिया का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक राउंड-2 काउंसलिंग स्थगित रहेगी. ऐसे में हजारों उम्मीदवारों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. सभी की निगाहें अब कोर्ट के फैसले और MCC की अगली घोषणा पर टिकी हुई हैं, जिससे एडमिशन और ट्रेनिंग की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सके.