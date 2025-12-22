NEET SS Admit Card 2025: नीट एसएस एडमिट कार्ड natboard.edu.in पर जारी, फटाफट डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट

NEET SS Admit Card 2025 Released: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने आज, 22 दिसंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) सुपर स्पेशियलिटी (SS) एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और एडमिट कार्ड जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.

कब होगी परीक्षा?

NBEMS की ओर से NEET SS परीक्षा का आयोजन 26 और 27 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दो शिफ्टों में किया जाएगा. पहली सुबह 09 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरी दोपहर 02 बजे से शाम 04:30 बजे तक आयोजित होगी. वहीं, एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन केंद्र पर एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना हॉल टिकट के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-

नीट एसएस एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

NEET SS एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

