Advertisement
trendingNow13049754
Hindi Newsशिक्षाNEET SS Admit Card 2025: नीट एसएस एडमिट कार्ड natboard.edu.in पर जारी, फटाफट डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट

NEET SS Admit Card 2025: नीट एसएस एडमिट कार्ड natboard.edu.in पर जारी, फटाफट डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट

NEET SS Admit Card 2025 OUT: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर शनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) सुपर स्पेशियलिटी (SS) एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 22, 2025, 04:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET SS Admit Card 2025: नीट एसएस एडमिट कार्ड natboard.edu.in पर जारी, फटाफट डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट

NEET SS Admit Card 2025 Released: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने आज, 22 दिसंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) सुपर स्पेशियलिटी (SS) एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और एडमिट कार्ड जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. 

कब होगी परीक्षा? 
NBEMS की ओर से NEET SS परीक्षा का आयोजन 26 और 27 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दो शिफ्टों में किया जाएगा. पहली सुबह 09 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरी दोपहर 02 बजे से शाम 04:30 बजे तक आयोजित होगी. वहीं, एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन केंद्र पर एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना हॉल टिकट के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

ये भी पढ़ें: EIL Recruitment 2025: 44 साल की उम्र में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, मैनेजर पदों पर भर्ती शुरू, 2.6 लाख तक होगी मंथली सैलरी

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-

  • नीट एसएस एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक
NEET SS एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

ये भी पढ़ें: RRB Recruitment 2026: रेलवे में नौकरी पाने का मौका! 18 से 40 साल वालों के लिए 300+ पदों पर निकली भर्ती, इस दिन शुरू होंगे आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

NEET SS Admit Card 2025

Trending news

2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
#karnataka
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
Pregnant Woman Murdered
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
1984 sikh riots
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
sonia gandhi
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
vande bharat
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
Humayun Kabir
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
Parag Shah
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
AIR INDIA
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
Shanti Law
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
Chinese Telescopic Of Rifle Recovered In Jammu
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना