Advertisement
trendingNow12964753
Hindi Newsशिक्षा

NEET SS Exam 2025 Postponed: नीट एसएस परीक्षा की बढ़ी तारीख, अब नवंबर में नहीं, दिसंबर में आयोजित किए जाएंगे एग्जाम

NEET SS Exam 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) सुपर स्पेशियलिटी (SS) 2025 की परीक्षा को स्थगित कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 09:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET SS Exam 2025 Postponed: नीट एसएस परीक्षा की बढ़ी तारीख, अब नवंबर में नहीं, दिसंबर में आयोजित किए जाएंगे एग्जाम

NEET SS Exam 2025 Postponed: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) सुपर स्पेशियलिटी (SS) 2025 की परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल होने वाले थे, उनके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) ने नीट एसएस 2025 की परीक्षा को स्थगित कर दिया है. परीक्षा जो पहले 7 और 8 नवंबर, 2025 को होनी थी. अब उसे 27 और 28 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा. बोर्ड ने यह फैसला भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मिली मंजूरी के बाद लिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

दो शिफ्ट में होगी परीक्षा
नीट एसएस 2025 परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में किया जाएगा. पहली शिफ्ट सुबह 09.00 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 02.00 बजे से शाम के 04.30 बजे तक आयोजित होगी. 

ये भी पढ़ें: Success Story: तीसरे प्रयास में बनी IAS, फिर IFS ऑफिसर से की शादी, ये हैं अर्चना कुमारी जिनकी जर्नी बनी इंस्पिरेशन

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है NEET SS परीक्षा?
नीट एसएस एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसे NBEMS द्वारा आयोजित किया जाता है. इस परीक्षा के माध्यम से  MD/MS करने वाले उम्मीदवारों को सुपर स्पेशियलिटी कोर्स जैसे DM (डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन) और MCh (मास्टर ऑफ सर्जरी) में प्रवेश मिलता है. 

NEET SS परीक्षा पैटर्न
नीट एसएस परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा, जिसमें 150 मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे (150 मिनट) होगी. वहीं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: ISRO SDSC SHAR Recruitment 2025: साइंटिस्ट और इंजीनियर समेत 141 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू, 1.77 लाख तक होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

NEET SS Exam 2025

Trending news

राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
Jammu Kashmir
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
india china news in hindi
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
Donald Trump
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
Arvind Kejriwal
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
Pakistan
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
catch the rain campaign
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
Gujarat New Cabinet
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
karnataka
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
DIG
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड