NEET SS Exam 2025 Postponed: नीट एसएस परीक्षा की बढ़ी तारीख, अब नवंबर में नहीं, दिसंबर में आयोजित किए जाएंगे एग्जाम

NEET SS Exam 2025 Postponed: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) सुपर स्पेशियलिटी (SS) 2025 की परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल होने वाले थे, उनके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) ने नीट एसएस 2025 की परीक्षा को स्थगित कर दिया है. परीक्षा जो पहले 7 और 8 नवंबर, 2025 को होनी थी. अब उसे 27 और 28 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा. बोर्ड ने यह फैसला भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मिली मंजूरी के बाद लिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

नीट एसएस 2025 परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में किया जाएगा. पहली शिफ्ट सुबह 09.00 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 02.00 बजे से शाम के 04.30 बजे तक आयोजित होगी.

क्या है NEET SS परीक्षा?

नीट एसएस एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसे NBEMS द्वारा आयोजित किया जाता है. इस परीक्षा के माध्यम से MD/MS करने वाले उम्मीदवारों को सुपर स्पेशियलिटी कोर्स जैसे DM (डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन) और MCh (मास्टर ऑफ सर्जरी) में प्रवेश मिलता है.

NEET SS परीक्षा पैटर्न

नीट एसएस परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा, जिसमें 150 मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे (150 मिनट) होगी. वहीं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

