Advertisement
trendingNow13084934
Hindi Newsशिक्षाNEET SS Result 2025 OUT: नीट एसएस रिजल्ट natboard.edu.in पर जारी, ऐसे करें चेक, स्कोरकार्ड 2 फरवरी को होगा अपलोड

NEET SS Result 2025 OUT: नीट एसएस रिजल्ट natboard.edu.in पर जारी, ऐसे करें चेक, स्कोरकार्ड 2 फरवरी को होगा अपलोड

NEET SS Result 2025 OUT: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) फॉर सुपर स्पेशलिटी (SS) 2026 परीक्षा का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर  जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 24, 2026, 05:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET SS Result 2025 OUT: नीट एसएस रिजल्ट natboard.edu.in पर जारी, ऐसे करें चेक, स्कोरकार्ड 2 फरवरी को होगा अपलोड

NEET SS Result 2025 Released: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS), नई दिल्ली ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) फॉर सुपर स्पेशलिटी (SS) 2026 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना परिणाम चेक करने के साथ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट PDF में नीट एसएस 2025 परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट और उनके अंक शामिल हैं. वहीं, NBEMS ने रिजल्ट के साथ कटऑफ भी जारी कर दिए हैं. 

इस दिन जारी होगा स्कोरकार्ड 
एनबीईएमएस की ओर से नीट एसएस स्कोरकार्ड 02 फरवरी, 2026 को आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवार उसे लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे. 

इस दिन हुई थी परीक्षा
एनबीईएमएस द्वारा नीट एसएस 2025 परीक्षा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 26 और 27 दिसंबर, 2025 को आयोजित की गई थी. जानकारी के लिए बता दें, एनबीईएमएस की ओर से इस परीक्षा का आयोजन विभिन्न डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (DM)/ मास्टर ऑफ चिरुर्गिया (MCh) और डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड (DrNB) जैसे सुपर स्पेवियविटी पाठ्यक्रम में प्रवेश सत्र 2025-26 के लिए आयोजित किया गया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: FMGE Result 2026: इंतजार खत्म! NBEMS जल्द जनवरी सेशन का रिजल्ट natboard.edu.in पर करेगा जारी, ऐसे करें डाउनलोड

NEET SS 2025 इंपोर्टेंट डेट्स 

  • रजिस्ट्रेशन - 05 नवंबर, 2025 से 25 नवंबर, 2025 तक

  • सुधार विंडो - 28 नवंबर, 2025 से 30 नवंबर, 2025 तक 

  • फाइनल सुधार विंडो (डॉक्यूमेंट/फोटो) - 12 दिसंबर, 2025 से 14 दिसंबर, 2025 तक 

  • एडमिट कार्ड - 22 दिसंबर, 2025

  • एग्जाम - 26 और 27 दिसंबर, 2025

  • स्कोरकार्ड डाउनलोड - 02 फरवरी, 2026

  • काउंसलिंग प्रक्रिया - मई 2026 (संभावित) 

ऐसे चेक करें रिजल्ट-
नीट एसएस 2025 परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद  निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'Result of NEET-SS 2025 declared' लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद आपके स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुलेगा. 

  • ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करने के बाद वहां मौजूद 'Click here to view the result' लिंक पर क्लिक करें. 

  • फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर PDF फॉर्मेट में खुल जाएगा.

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद PDF डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए PDF का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

NEET SS Result 2025 PDF डायरेक्ट लिंक 

ये भी पढ़ें: SSC CHSL Tier 1 Result 2025: किसी भी पल ssc.gov.in पर जारी होगा रिजल्ट, इन आसान स्टेप्स से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

NEET SS Result 2025

Trending news

26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
PM Modi
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर