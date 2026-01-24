NEET SS Result 2025 OUT: नीट एसएस रिजल्ट natboard.edu.in पर जारी, ऐसे करें चेक, स्कोरकार्ड 2 फरवरी को होगा अपलोड

NEET SS Result 2025 Released: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS), नई दिल्ली ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) फॉर सुपर स्पेशलिटी (SS) 2026 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना परिणाम चेक करने के साथ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट PDF में नीट एसएस 2025 परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट और उनके अंक शामिल हैं. वहीं, NBEMS ने रिजल्ट के साथ कटऑफ भी जारी कर दिए हैं.

इस दिन जारी होगा स्कोरकार्ड

एनबीईएमएस की ओर से नीट एसएस स्कोरकार्ड 02 फरवरी, 2026 को आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवार उसे लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे.

इस दिन हुई थी परीक्षा

एनबीईएमएस द्वारा नीट एसएस 2025 परीक्षा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 26 और 27 दिसंबर, 2025 को आयोजित की गई थी. जानकारी के लिए बता दें, एनबीईएमएस की ओर से इस परीक्षा का आयोजन विभिन्न डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (DM)/ मास्टर ऑफ चिरुर्गिया (MCh) और डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड (DrNB) जैसे सुपर स्पेवियविटी पाठ्यक्रम में प्रवेश सत्र 2025-26 के लिए आयोजित किया गया था.

NEET SS 2025 इंपोर्टेंट डेट्स

रजिस्ट्रेशन - 05 नवंबर, 2025 से 25 नवंबर, 2025 तक

सुधार विंडो - 28 नवंबर, 2025 से 30 नवंबर, 2025 तक

फाइनल सुधार विंडो (डॉक्यूमेंट/फोटो) - 12 दिसंबर, 2025 से 14 दिसंबर, 2025 तक

एडमिट कार्ड - 22 दिसंबर, 2025

एग्जाम - 26 और 27 दिसंबर, 2025

स्कोरकार्ड डाउनलोड - 02 फरवरी, 2026

काउंसलिंग प्रक्रिया - मई 2026 (संभावित)

ऐसे चेक करें रिजल्ट-

नीट एसएस 2025 परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'Result of NEET-SS 2025 declared' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद आपके स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुलेगा.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करने के बाद वहां मौजूद 'Click here to view the result' लिंक पर क्लिक करें.

फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर PDF फॉर्मेट में खुल जाएगा.

रिजल्ट को चेक करने के बाद PDF डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए PDF का प्रिंट आउट निकाल लें.

