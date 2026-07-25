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19 साल के NEET छात्र की कहानी, जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर 10 मिनट का मांगा समय; फिर मिली MBBS सीट

Atharva Chaturvedi Supreme Court Case: एक ऐसे 19 साल के छात्र के बारे में बताने जा रहे हैं जो डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. जहां उसने खुद अपना केस लड़ा और फिर एमबीबीएस सीट को हासिल किया.

Written BySimran Singh
Published: Jul 25, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:58 PM IST
19 साल के NEET छात्र की कहानी, जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर 10 मिनट का मांगा समय; फिर मिली MBBS सीट
Image Credit: atharv chaturvedi

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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