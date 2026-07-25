/19 साल के NEET छात्र की कहानी, जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर 10 मिनट का मांगा समय; फिर मिली MBBS सीट

NEET Student Atharva Chaturvedi Supreme Court Case: किताबी दुनिया से बाहर निकलकर कई बार कुछ ऐसा करना पड़ता है जो सफलता की राह पकड़ने में मददगार साबित हो सकता है. कुछ ऐसा ही 19 साल के छात्र को करना पड़ा, जब उसने मेडिकल सीट न मिलने के कारण सुप्रीम कोर्ट में खुद लड़ाई लड़ी. दो बार नीट परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद भी उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे के बाद भी मेडिकल कॉलेज में जगह नहीं मिल रही थी.