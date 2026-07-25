/19 साल के NEET छात्र की कहानी, जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर 10 मिनट का मांगा समय; फिर मिली MBBS सीट

NEET Student Atharva Chaturvedi Supreme Court Case: किताबी दुनिया से बाहर निकलकर कई बार कुछ ऐसा करना पड़ता है जो सफलता की राह पकड़ने में मददगार साबित हो सकता है. कुछ ऐसा ही 19 साल के छात्र को करना पड़ा, जब उसने मेडिकल सीट न मिलने के कारण सुप्रीम कोर्ट में खुद लड़ाई लड़ी. दो बार नीट परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद भी उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे के बाद भी मेडिकल कॉलेज में जगह नहीं मिल रही थी.
ऐसे में उन्होंने अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का सोचा. ऑनलाइन वीडियो के जरिए मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले छात्र अथर्व चतुर्वेदी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े. कोई वकील नहीं और बस खुद की लड़ाई लड़ने के लिए वो कोर्ट पहुंच गए.
सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत की बेंच उठने ही वाली थी कि अथर्व ने जज साहब से 10 मिनट का समय मांगा. उस दौरान उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि वो एक साधारण परिवार से आते हैं और कोई कानूनी पढ़ाई नहीं की है. बस 12वीं पास करके डॉक्टर बनना चाहते हैं जिसकी तैयारी पहले से कर चुके थे. NEET परीक्षा में दो बार सफलता हासिल कर चुके हैं.
अथर्व ने कोर्ट को बताया कि वो नीट परीक्षा को 2 बार क्रैक कर चुके हैं और उन्होंने 720 में से 530 अंक हासिल किए थे लेकिन EWS की वजह से उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने आगे बताया EWS आरक्षण के तहत उन्हें मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिल सकता था लेकिन राज्य सरकार की ठोस नीति न होने के कारण उन्हें एमबीबीएस सीट नहीं मिली.
अर्थव को जब कोटे के जरिए राज्य के नीति के कारण MBBS सीट नहीं मिली तो उन्होंने बिना वकील के अपना केस खुद लड़ने का सोचा. सुप्रीम कोर्ट की पुरानी वीडियो देखी, संविधान और पिछले निर्णयों की स्टडी करने के बाद उन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन भी अपने आप तैयार की. इसके बाद इसे ऑनलाइ दायर किया.
सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत की बेंच ने अर्थव की सारी बात सुनने के बाद फैसला लिया कि राज्य सरकार की नीतिगत कमी है और इसके कारण किसी छात्र का एडमिशन नहीं रोका जा सकता है. इसके साथ ही SC ने नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) और मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि अर्थव को EWS कोटे के तहत मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया जाए. आदेश देते हुए अर्थव को 2025-26 सत्र के लिए प्रोविजनल एडमिशन देने के लिए कहा गया.