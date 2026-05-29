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डॉक्टरी नहीं, इंजीनियरिंग का रास्ता चुन रहे हैं NEET स्टूडेंट्स! क्या है वजह?

NEET UG Aspirants: नीट पेपर लीक मामले के बाद स्टूडेंट्स के बीच सिर्फ गुस्सा ही नहीं इस कोर्स को लेकर नाराजगी भी नजर आ रही है या कहें कि एक डर है तो उन्हें मेडिकल कोर्स से दूर कर रहा है. बताया जा रहा है कि नीट स्टूडेंट्स अपनी राह बदलने के लिए इंजीनियरिंग का रास्ता चुन रहे हैं, लेकिन क्यों और क्या वजह है? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 29, 2026, 03:16 PM IST
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NEET students are choosing engineering
NEET students are choosing engineering

NEET UG Aspirants: नीट पेपर लीक और फिर से परीक्षा आयोजित होने के मामले ने छात्रों के बीच विश्वास की डोर को कमजोर कर दिया है. नीट यूजी परीक्षा 21 जून 2026 को फिर आयोजित की जाएगी, लेकिन उस परीक्षा को देने के लिए छात्र रुकना नहीं चाह रहे हैं. ऐसी खबर सामने आई है कि नीट पेपर देने की बजाए छात्रों द्वारा करियर के ऑप्शन देखे जा रहे हैं. इन ऑप्शन में ज्यादातर नीट छात्र इंजीनियरिंग की ओर अपना रुख करते दिख रहे हैं. जहां पहले उनका सपना डॉक्टर बनने का था अब वो मेडिकल क्षेत्र की जगह इंजीनियरिंग को अपनाना चाहते हैं. ऐसा हम नहीं बल्कि तमिलनाडु में हो रहा बदलाव कह रहा है. दरअसल, इस राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नीट स्टूडेंट्स के एडमिशन को तेजी से बढ़ते हुए देखा जा रहा है.

इसे लेकर एक अधिकारी का कहना है कि मेडिकल कोर्स के लिए एडमिशन में देरी एक बड़ी वजह बन गया है और स्टूडेंट्स समय की बर्बादी न हो जाए, इस वजह से इंजीनियरिंग कोर्स को चुन रहे हैं. कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि नीट पेपर लीक और एग्जाम में बदलाव के कारण मेडिकल स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कोर्स को अपना रहे हैं. तमिलनाडु के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन में तेज बढ़ रहे हैं. 

2.5 लाख से पार रजिस्ट्रेशन

तमिलनाडु के इंजीनियरिंग कॉलेज में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है. तकनीकी शिक्षा निदेशालय (DOTE) के एक अधिकारी का कहना है कि 3 मई 2026 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 2 जून 2026 तक आवेदन किया जा सकता है. अन्ना यूनिवर्सिटी द्वारा चलाई जा रही है तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशन (TNEA) एक ऑनलाइन और सिंगल-विंडो काउंसलिंग प्रोसेस है. 

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बिना एंट्रेंस एग्जाम के इन कोर्स में एडमिशन

BE और BTech कोर्स में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा वो सिर्फ कक्षा 12वीं कक्षा के अंकों के आधार दाखिला पा सकते हैं. यूनिवर्सिटी की ओर से 5 जून 2026 को रैंडम नंबर जारी किए जाएंगे. इसके बाद 29 जून 2026 को मेरिट लिस्ट जारी होगी. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) की मंजूरी के बाद इंजीनियरिंग काउंसलिंग की डेट्स का अपडेट साझा किया जाएगा. जानकारी के लिए बता गें कि तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटी से 400 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजों जुड़े हुए हैं और करीब 2.5 लाख सीटें उपलब्ध हैं. वहीं, अब देखना होगा कि तमिलनाडु के अलावा भी क्या कहीं नीट छात्र अपने कोर्स को बदल रहे हैं और 21 जून 2026 को होने वाली नीट री-एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स शामिल होंगे.

ये भी पढ़ें- CUET या CLAT, वकील बनने के लिए कौन-सा एग्जाम दें? लॉ करियर का सही रास्ता समझिए

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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