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NEET छात्रों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी! शिक्षा मंत्री ने तारीखों के साथ किया फीस रिफंड का ऐलान

NEET UG परीक्षा रद्द होने के बाद शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने छात्रों को बड़ी राहत दी है. एडमिट कार्ड की तारीख, फीस रिफंड, नए एग्जाम सेंटर और अगले साल ऑनलाइन परीक्षा जैसे बड़े ऐलान किए गए हैं. जानिए छात्रों के लिए क्या-क्या बदलने वाला है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 16, 2026, 05:55 AM IST
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NEET छात्रों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी! शिक्षा मंत्री ने तारीखों के साथ किया फीस रिफंड का ऐलान

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG को लेकर पिछले कुछ दिनों से लाखों छात्र असमंजस और तनाव में थे. पेपर लीक की खबर आने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके चलते छात्रों और अभिभावकों की चिंता लगातार बढ़ रही थी. अब शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan खुद सामने आए और छात्रों के लिए कई बड़े फैसलों का ऐलान किया. उन्होंने साफ कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करेगी. इसी के साथ एडमिट कार्ड, फीस रिफंड और परीक्षा केंद्रों को लेकर नई जानकारी साझा की गई, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिली.

एडमिट कार्ड कब मिलेगा?

शिक्षा मंत्री ने बताया कि 21 जून को होने वाली NEET परीक्षा के लिए छात्रों को 14 जून तक एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा. इसके साथ ही छात्रों को अपना नजदीकी परीक्षा केंद्र चुनने का मौका भी दिया जाएगा. इसके लिए एक विशेष विंडो खोली जाएगी ताकि किसी को दूर जाकर परीक्षा न देनी पड़े. सरकार राज्यों के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था पर भी काम करेगी, ताकि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो. इस फैसले को छात्रों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है.

फीस कैसे वापस मिलेगी?

शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि जिन छात्रों ने पहले परीक्षा के लिए फीस जमा की थी, उनकी पूरी फीस वापस की जाएगी. सबसे बड़ी बात यह है कि दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए छात्रों से किसी तरह की अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी. यानी छात्रों को आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा. सरकार का कहना है कि पेपर लीक के कारण छात्रों को जो परेशानी हुई है, उसे कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है. इससे लाखों उम्मीदवारों और उनके परिवारों को काफी राहत मिलने वाली है.

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अगले साल क्या बदलेगा?

शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि अगले साल से NEET परीक्षा में बड़ा बदलाव किया जाएगा. OMR शीट आधारित फॉर्मेट को हटाकर परीक्षा को ऑनलाइन मोड में कराने की तैयारी है, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके. परीक्षा का समय भी 15 मिनट बढ़ा दिया गया है और अब परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी. उन्होंने National Testing Agency में सुधार की जरूरत भी मानी और कहा कि चाहे दोषी एजेंसी के अंदर हो या बाहर, जांच एजेंसियां सख्त कार्रवाई करेंगी.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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