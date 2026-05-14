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NEET Success Story: 5 साल की तैयारी, बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती थी मां; नहीं मिली सफलता और फिर...

NEET Success Story of Pranav: आज हम एक ऐसे नीट उम्मीदवार की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने परीक्षा में 5 बार असफलता मिलने के बाद भी हार नहीं मानी और अपनी मां के सपने को पूरा करने का ठान लिया. आइए संघर्षों से भरी प्रणव की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 14, 2026, 04:17 PM IST
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NEET Success Story of Pranav
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NEET Success Story of Pranav: हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर NEET की तैयारी शुरू करते हैं. कुछ उम्मीदवारों को पहली कोशिश में सफलता मिल जाती है तो, कई बार स्टूडेंट को बार-बार असफलता का सामना करना पड़ता है. कुछ ऐसे भी उम्मीदवार होते हैं जो कोशिश करने से पीछे नहीं हटते और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए डटे रहते हैं. उन्हीं में से एक बिहार के पूर्णिया के रहने वाले प्रणव हैं, जिन्होंने मेहनत और धैर्य के साथ ये साबित कर दिखाया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. 5 बार फेल होने के बाद जब उन्होंने नीट छोड़ने का सोच लिया तब, उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि उन्होंने अपने सपने को पूरा कर लिया. एक कूरियर ब्वॉय पिता का बेटा प्रणव कैसे 5 साल तक असफलता झेलने के बाद सफल हुआ? आइए प्रणव की सफलता की कहानी जानते हैं.

पिता का कूरियर का काम

बिहार के रहने वाले प्रणव के पिता घर-घर कूरियर बांटते थे. घर का गुजारा उनके पिता की कमाई से ही होता था और एक कूरियर ब्वॉय की सैलरी में घर चलाना आसान नहीं था. हालांकि, फिर भी उनके माता-पिता ने अपने बेटे को पढ़ाने के दौरान कोई कमी नहीं आने दी. उनकी मां पेशे से एक टीचर थी. माता-पिता के खर्च से घर चलता और प्रणव की पढ़ाई करवाई जाती थी.

12वीं के बाद नीट की तैयारी

आर्थिक तंगी के साथ प्रणव ने 12वीं तक तो पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन बाद के सपने के लिए जेब में उतना पैसा नहीं था. हालांकि, माता-पिता ने डॉक्टर बनने के सपने को मरने नहीं दिया और प्रणव की पढ़ाई को जारी रखा. कक्षा 12वीं में पास होने के बाद प्रणव ने नीट की तैयारी शुरू की. कुछ दिनों बाद उन्हें महसूस हुआ कि नीट उनके लिए नहीं है, कुछ और ट्राई करना चाहिए. 4 जून 2018 को जारी नीट यूजी रिजल्ट में खास अच्छे अंक नहीं आए. लोगों ने भी उन्हें नीट छोड़ने की सलाह दी किसी ने फिर से कोशिश करने के लिए नहीं कहा था.

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मां बनाना चाहती थी डॉक्टर

नीट में असफलता मिलने से प्रणव का आत्मविश्वास कम होता जा रहा था, लेकिन शुरुआत से उन्हें अपनी मां का सपोर्ट मिला. उनकी मां उन्हें डॉक्टर बनाना चाहती थी और इसी सपने को पूरा करने के लिए बेटे ने मेहनत शुरू की. अपनी मां की बात मानते हुए उन्होंने बार-बार मिली असफलता का स्वीकार किया और अपना फोकस बढ़ाया. नीट की तैयारी फिर से शुरू की.

डर ने कम किया था आत्मविश्वास

लगातार 5 बार असफल होने के बाद प्रणव ने नीट ही छोड़ दिया था. इस स्थिति में भी उन्हें परिवार का पूरा साथ मिला और उनकी मां हमेशा उन्हें मोटिवेट करती रहती थी. साल 2019 मे 466 अंक और 6300 ऑल इंडिया रैंक हासिल हुई. साल 2020 में 530 स्कोर मिला. 2021 में जब परीक्षा देने गए तब पहली बार नीट में सेक्शन A और B लागू हुआ था जिस वजह से वो कन्फ्यूज हो गए और कठिन परीक्षा के कारण पहले ही हार मान ली. साल 2022 में जब तैयारी शुरू की तो कोविड आ गया और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गए थे. नीट परीक्षा की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई थी. उस दौरान उन्हें ऑनलाइन गेमिंग की लत लगी और जब अगस्त 2022 में परीक्षा दी तो उन्होंने 557 स्कोर और 44179 रैंक हासिल की.

नहीं मानी हार, छठवीं बार में सफल

5 बार हार के बाद जब हिम्मत टूट गई तब फिर से एग्जाम देने का सोचा. इस बार एक नए उद्देश्य के साथ नीट की तैयारी शुरू की. उस दौरान अपनी कमियों को पहचानने की कोशिश की और गलतियों पर काम किया. रोजाना एनालाइज किया. एनसीईआरटी किताब से पढ़ाई की. पेपर के समय घबराए बिना सिर्फ 1 घंटे 10 मिनट में एक सेक्शन पूरा कर लिया था. रिजल्ट ये रहा कि नीट 2023 में अच्छे स्कोर मिले और मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी मिल गया था.

प्रणव के अनुसार उनकी 5 बार की असफलताएं बेकार नहीं थीं, उन्होंने उस दौरान काफी कुछ सीखा था. ये ही कारण है कि अब वो किसी भी परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं. साथ ही नीट उम्मीदवारों को सलाह दी कि वो परीक्षा में मिलने वाले स्कोर की चिंता करने से ज्यादा ये ध्यान दें कि वो तैयारी के दौरान गलतियां कहां कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: डॉक्टर बनने के बाद IAS बनने की जिद, तानों से मिली प्रेरणा; ये महिला ऐसे बनीं कलेक्टर

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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