Success Story : पढ़ाई के लिए नहीं थे पैसे तो मां ने बेच दिए गहने, पिता ने रात-दिन बहाया पसीना; रितिका ने NEET पास कर चुकाया पाई-पाई का कर्ज

Success Story: रितिका ने गरीबी और मुश्किल हालात के बावजूद NEET परीक्षा पास कर सफलता हासिल की. माता-पिता के त्याग, खासकर मां द्वारा गहने बेचने और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने साबित किया कि मजबूत इरादों से हर सपना पूरा किया जा सकता है.
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कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो हालात भी रास्ता नहीं रोक सकते. बदरपुर की रहने वाली रितिका ने इस बात को सच कर दिखाया है. गरीबी, संसाधनों की कमी और मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और NEET जैसी कठिन परीक्षा पास कर की. उनके माता-पिता ने अपनी जरूरतों से पहले बेटी की पढ़ाई को रखा, यहां तक कि मां ने अपने सारे गहने तक बेच दिए. रितिका की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि हिम्मत, मेहनत और परिवार के त्याग की मिसाल है. आइए जानते हैं कि कैसे एक साधारण परिवार की बेटी ने असाधारण मुकाम हासिल किया और लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई.
रितिका ने कभी भी अपने हालात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. कोरोना महामारी के दौरान उनके माता-पिता की नौकरी चली गई, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई. दोनों एक कढ़ाई के कारखाने में काम करते थे, लेकिन नौकरी जाने के बाद परिवार को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ा. रितिका के पास पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन भी नहीं थे, यहां तक कि उनके घर में एंड्रॉयड फोन तक नहीं था. इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और हर मुश्किल का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहीं.
जब रितिका ने 12वीं में अच्छे अंक हासिल किए, तो उनके माता-पिता को उनकी मेहनत पर पूरा भरोसा हो गया. बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने बड़ा फैसला लिया और अपने गहने बेच दिए. ये वही गहने थे जो रितिका की शादी के लिए संभालकर रखे गए थे. उन पैसों से किताबें और एक एंड्रॉयड फोन खरीदा गया, ताकि रितिका अपनी पढ़ाई जारी रख सकें. यह त्याग दिखाता है कि परिवार ने किस तरह हर हाल में रितिका का साथ दिया और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया.
रितिका के पास महंगी कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. उन्होंने यूट्यूब और किताबों के जरिए खुद से पढ़ाई की और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखा. स्कूल के शिक्षकों और प्रिंसिपल ने भी उनका पूरा साथ दिया. उन्हें लाइब्रेरी का एक्सेस मिला, जिससे पढ़ाई में मदद मिली. लगातार मेहनत और सही दिशा में तैयारी के दम पर रितिका ने साल 2021 NEET में 500 अंक हासिल किए और अनुसूचित जाति वर्ग में 3,032 रैंक पाई थी.
रितिका की मेहनत आखिरकार रंग लाई और उन्होंने NEET परीक्षा पास कर ली. उनकी सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार का सपना पूरा किया, बल्कि उनके जैसे हजारों छात्रों को प्रेरणा भी दी. दिल्ली के सरकारी स्कूलों से साल 2021 में 436 छात्रों ने NEET पास किया, जिसमें रितिका भी शामिल हैं. उनके स्कूल के शिक्षकों ने भी उनकी सफलता पर गर्व जताया. रितिका की कहानी यह सिखाती है कि अगर आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करें, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती.