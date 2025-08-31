टीचर की एक कॉल और बदल गई जिंदगी! मजदूरी करने वाला 19 साल का लड़का अब बनेगा डॉक्टर
टीचर की एक कॉल और बदल गई जिंदगी! मजदूरी करने वाला 19 साल का लड़का अब बनेगा डॉक्टर

NEET Success Story: टीचर का एक कॉल आया और 19 साल के एक लड़का की जिंदगी बदल गई. पढ़ें बेंगलुरु  में मजदूरी कर रहे शुभम की सफलता की कहानी. 

Muskan Chaurasia|Aug 31, 2025, 09:03 AM IST
टीचर की एक कॉल और बदल गई जिंदगी! मजदूरी करने वाला 19 साल का लड़का अब बनेगा डॉक्टर

NEET Success Story of Subham Sabar: कहते हैं कि अगर मेहनत सच्चाई और पूरी लगन के साथ की जाए तो मंजिल मिल ही जाती है. ऐसी ही कुछ कहानी है 19 साल के शुभम सबर की, जिन्होंने तमाम परेशानियों के बाद भी नीट यूजी परीक्षा पास करके ये साबित कर दिया है कि ईमानदारी से मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है. पढ़ें शुभम की सक्सेस स्टोरी.   

क्रैक की नीट परीक्षा
हम बात कर रहे हैं ओडिशा के रहने वाले 19 साल के शुभम सबर की, जो आज हर किसी के लिए प्रेरणा बन गए हैं. उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना था और अब वह उसे पूरा करने भी जा रहे हैं. शुभम ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करके नीट यूजी 2025 की परीक्षा को पास कर लिया है. वहीं, अब वह एमबीबीएस की पढ़ाई करके डॉक्टर बनेंगे. 

शुभम सबर काफी गरीब परिवार से आते हैं. उनका सपना भले ही डॉक्टर बनने का था, लेकिन उन्होंने घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी संभाला. डॉक्टर बनने के लिए शुभम ने 12वीं तक जमकर पढ़ाई की और नीट परीक्षा में शामिल हुए. इस उम्मीद में कि शायद कहीं वह परीक्षा में सफल हो जाए. ऐसे में उनकी उम्मीद सच्चाई में बदल गई और उन्होंने इस परीक्षा को पास कर लिया. 

तीन महीने की नौकरी
बता दें, नीट परीक्षा देने के बाद वह पैसे कमाने के लिए बेंगलुरु चले गए ताकि घर परिवार में कुछ मदद हो सके. बेंगलुरु जाकर उन्होंने मजदूरी की और करीब तीन महीनों में उन्होंने 45,000 रुपये कमाए. हालांकि, जब नतीजे आए तो उनकी किस्मत बदल गई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक दिन शुभम के टीचर बासुदेव मोहराणा का फोन आया और उन्होंने खुशखबरी दी कि तुन नीट में पास हो चुके है. ये सुनकर शुभम के खुशी से आंसू निकल पड़े और अगले ही दिन वह छुट्टी लेकर घर आ गए. 

18,212 रैंक हासिल की
मीडिया से बातचीत में शुभम ने बताया कि पहले उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ. शुभम ने कहा कि यह पल उसके लिए किसी बड़े सपने से कम नहीं था. शुभम ने कहा पहले वह पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे,लेकिन पढ़ाई के दौरान उन्होंने डॉक्टर बनने की ठानी और अब वह इस सपने को पूरा करने की राह पर हैं. जानकारी के अनुसार, नीट की परीक्षा में अनुसूचित जनजाति वर्ग में शुभम ने 18,212 रैंक हासिल की. इस रैंक के आधार पर उनका एडमिशन एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एमबीबीएस कोर्स के लिए हो गया है.

;