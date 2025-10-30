Success Story: 49 की उम्र में इस मां ने रचा इतिहास, बेटी के साथ NEET में हासिल की सफलता, अब दोनों बनेंगी डॉक्टर

NEET Success Story: कहते हैं सपनों की कोई उम्र नहीं होती और इसे सच कर दिखाया है 49 साल की एक मां ने, जिन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलकर नीट (NEET) परीक्षा पास कर एक मिसाल कायम की दी है. इस मां की जर्नी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा हैं, जो उम्र या जिम्मेदारियों के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं. वहीं, इस मां ने घर-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच समय निकालकर अपनी बेटी के साथ पढ़ाई की और साबित किया कि यदि मन में जुनून हो, तो उम्र कभी भी मंजिल के बीच नहीं आती.

मा-बेटी की जोड़ी ने रचा इतिहास

हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के तेनकासी जिले की रहने वाली 49 वर्षीय अमुथावल्ली मणिवन्नन (Amuthavalli Manivannan) की. जिन्होंने अपनी बेटी संयुक्था के साथ मिलकर NEET क्रैक किया. अमुथावल्ली पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उन्होंने बचपन में ही डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन परिस्थिति और समय के साथ बढ़ते जिम्मेदारियों के कारण उनका सपना पूरा नहीं हो सका. हालांकि, जब उन्होंने अपनी बेटी संयुक्था को मेडिकल एग्जाम नीट की तैयारी करते देखा, तो उनके मन में एक बार फिर अपने अधूरे सपने को पूरा करने की इच्छा जागी और उन्होंने किताबें उठा लीं.

बेटी पहले से ही मेडिकल की तैयारी कर रही थी, लेकिन मां के फिर से पढ़ाई शुरू करने का निर्णय परिवार के लिए एक बड़ा सरप्राइज था. हालांकि, सभी ने उनके इस निर्णय का सहयोग किया और अपनी ओर से हर मुमकिन मदद की. अमुथावल्ली की बेटी सीबीएसई की स्टूडेंट थी. वो नीट की तैयारी के लिए कोचिंग क्लासेज की मदद लिया करती थी. बेटी जब कोचिंग जाती तो अमुथावल्ली उसकी किताबों से पढ़ाई करती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Success Story: चाट-पकौड़ा बेचने वाले की बेटी बनी IAS अधिकारी, UPSC क्रैक कर इस तरह तय किया संघर्ष से सफलता का सफर

पति ने किया सहयोग

अमुथावल्ली के पति वकील हैं. उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी की जर्नी में उनका पूरा साथ दिया. नीट की तैयारी के लिए मां-बेटी जब घंटों पढ़ाई किया करते थे, तब वह भी उनके साथ बैठते थे. वहीं, जब बेटी कोचिंग से लौटकर घर पर जब पढ़ाई करती तो दोनों एक-दूसरे की मदद करते. इस तरह मां और बेटी ने एक-दूसरे के साथ नीट की तैयारी की. उन दोनों की मेहनत, लगन और परिवार वालों के सहयोग का परिणाम रहा कि अमुथावल्ली ने NEET में 147 अंक हासिल किए और PwD कोटे से MBBS सीट पाई. उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला.

वहीं, अमुथावल्ली की बेटी ने नीट में 450 अंक हासिल किए. परीक्षा में सफलता पाने के बाद संयुक्था ने मां के कॉलेज में एडमिशन लेने के बजाय जनरल कैटेगरी में अन्य कॉलेज में एडमिशन ली. मां-बेटी की यह सफलता उन महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं, जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाईं.

ये भी पढ़ें: Success Story: जिम्मेदारियों के बीच सपने की जीत! इस मां ने ऐसे UPSC में हासिल की 70वीं रैंक, बनीं समाज की रोल मॉडल