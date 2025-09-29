Advertisement
Success Story: दिन में मजदूरी, रात में यूट्यूब वीडियो से की पढ़ाई; नीट क्वालिफाई कर रचा इतिहास, पढ़ें सफलता की कहानी

NEET Success Story: पढ़ें शेख सरफराज की सफलता की कहानी, जिन्होंने घर की तमाम परेशानियों के साथ इस कठिन परीक्षा को बिना किसी कोचिंग के पास किया. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 29, 2025, 09:01 AM IST
NEET Success Story: कहते हैं अगर कुछ बड़ा करने का जज्बा हो तो मुश्किलें आपको रोक नहीं सकती हैं. इस बात को सच किया है शेख सरफराज ने जिन्होंने तमाम कठिनाइयों के बाद भी हार नहीं मानी और नीट जैसी कठिन परीक्षा को बिना कोचिंग पास किया. सरफराज की ये सफलता आज तमाम युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है. चलिए आपको बताते हैं सरफराज की नीट सफलता की कहानी..

720 में से मिले कुल 677 नंबर
ये कहानी है पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के रहने वाले शेख सरफराज की, जो सिर पर ईंटें ढोने का काम करते थे. उन्होंने देश की कठिन परीक्षाओं में शामिल नीट परीक्षा को पास कर लिया है. खास बात ये है कि ये परीक्षा उन्होंने बिना किसी कोचिंग के पास की है. सरफराज ने साल 2024 में नीट परीक्षा को दिया और 720 अंकों में से कुल 677 अंक हासिल किए. अब वो नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं. वह चाहते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद वो गरीब लोगों का फ्री में इलाज करें. 

दिन में काम करते और रात को पढ़ाई 
सरफराज बिल्कुल साधारण परिवार से आते हैं. उनका परिवार मजदूरी करके ही गुजर-बसर करता है. घर के हालात ठीक नहीं होने के कारण वो भी मजदूरी करके परिवार की मदद करते थे. रोजाना वह सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक सिर पर ईंटें ढोने का काम करते थे. इस काम से उन्हें एक दिन का 300-400 रुपये मिलता था. काम के बाद वह पढ़ाई में लग जाते थे. उनका सपना तो एनडीए में जाने का था, लेकिन वहां तक वह नहीं पहुंच पाए और उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा, जिसे वह अब पूरा कर रहे हैं. 

टीचर से फोन लिया उधार
वहीं, आर्थिक स्थिती ठीक नहीं होने के कारण वह कोचिंग नहीं कर सकते थे. ऐसे में उन्होंने अपने टीचर से स्मार्टफोन उधार पर लिया और यूट्यूब वीडियो के जरिए ही नीट परीक्षा की तैयारी की. आठ घंटे मजदूरी करने के बाद वह रात को परीक्षा की तैयारी करते थे. 

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं.

NEET Success Story

