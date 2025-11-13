Advertisement
Success Story: पिता का संघर्ष... छोड़ी 1 करोड़ वाली MBBS सीट, ऐसे NEET UG परीक्षा में हासिल की 7000 रैंक; जानें डॉ. अंशुल की सफलता की कहानी

NEET Success Story of Dr Anshul: पहले ही प्रयास में नीट परीक्षा में अंशुल सफल रहे लेकिन पिता के संघर्ष के सामने उन्होंने 1 करोड़ की एमबीबीएस सीट को छोड़ दिया और फिर से नीट एग्जाम दिया. आइए अंशुल की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 13, 2025, 12:43 PM IST
NEET Success Story of Dr Anshul: भारत में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) है जिसे देने के लिए हर साल लाखों की संख्याओं में युवाओं की लाइन लगी रहती है. एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए इस एंट्रेंस एग्जाम को लाखों छात्र देते हैं जिनमें पास होने वालों की संख्या कुछ ही रह जाती है. हालांकि, आज हम आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार NEET परीक्षा दी और दोनों बार में सफलता हासिल की. इनकी सक्सेस स्टोरी उन छात्रों के लिए प्रेरणा से भरी हुई है जो नीट में पास होने के बाद भी डॉक्टर बनने का सपना बीच रास्ते छोड़ा देते हैं. अच्छे कॉलेज के न मिलने या फिर अधिक कॉलेज फीस होने के कारण डॉक्टर बनने के सपने से दूर हो जाते हैं. आइए दो बार नीट परीक्षा में सफल होने वाले अंशुल की सफलता की कहानी जानते हैं.

1 करोड़ वाली MBBS सीट

एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली से आने वाले अंशुल को पढ़ाने लिखाने के लिए उनके पिता ने काफी मेहनत की ओर उन्हें वहां तक पहुंचा कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सके. नीट यूजी परीक्षा में अंशुल की लाख से ज्यादा रैंक आई जिस वजह से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो मिल रहा था लेकिन उसके लिए 1 करोड़ रुपये का खर्च था. इतनी ज्यादा रकम की MBBS सीट के लिए उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे लेकिन वो इससे पीछे भी नहीं हट रहे थे और बड़े लोन के साथ पढ़ाने को तैयार थे.

छोड़ दी एमबीबीएस की सीट

अंशुल ने अपनी पूरी जर्नी के बारे में सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट कर जानकारी दी है. उसमें उन्होंने बताया कि 2019 में पहले ही प्रयास में वो नीट परीक्षा में सफल रहे और 1 लाख से ज्यादा रैंकिंग हासिल की. इतनी रैंक आने से उनके लिए कम फीस वाले कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाया और पिता के पैसे पर निर्भर रहने की जगह खुद पर काम करना अंशुल ने बेहतर समझा.

1 लाख से 7000 की रैंक पर उछाल

एक साल के ब्रेक के बाद फिर वापसी की और अंशुल ने खूब मेहनत की. खुद को एक कमरे में बंद कर किताबों से दोस्ती कर ली. खुद पर हौसला बनाए रखा और नीट की तैयारी शुरू की. आखिर में रिजल्ट ये मिला कि पहले 1 लाख से ज्यादा रैंक हासिल हुई थी. दूसरी बार नीट परीक्षा देने पर 7000 की रैंक हासिल की. अंशुल के लिए ये समय बहुत खास रहा और फिर उनका एडमिशन राज्य के एक मेडिकल कॉलेज में ही हो गया. अंशुल की सीख उन सभी के लिए काम की साबित हो सकती है जो अधिक फीस वाले कॉलेज में सीट मिलने के बाद डॉक्टर बनने के सपने से दूर हो जाते हैं और दूसरी बार कोशिश करते ही नहीं.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

