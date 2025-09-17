10वीं में 97.6% तो 12वीं में रहीं टॉपर; फिर नीट में कर दिया कमाल, मिले 720 में 700 नंबर, पहुंची दिल्ली AIIMS
10वीं में 97.6% तो 12वीं में रहीं टॉपर; फिर नीट में कर दिया कमाल, मिले 720 में 700 नंबर, पहुंची दिल्ली AIIMS

NEET Success Story: पढ़ें जान्हवी बनोत्रा की सफलता की कहानी, जिन्होंने नीट परीक्षा में 720 से 700 नंबर हासिल करके दिल्ली AIIMS से mbbs कर रही हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 17, 2025, 08:36 PM IST
NEET Success Story of Jahnavi Banotra: किसी ने सच ही कहा कि अगर कोशिश सही दिशा में की जाए तो सफलता जरूर मिलती है. ऐसी कुछ कहानी है जम्मू की जान्हवी बनोत्रा, जिन्होंने अपने दिन-रात की मेहनत से नीट परीक्षा में टॉप किया है और अब  AIIMS से एमबीबीएस (MBBS) करके अपने सपने को पूरा कर रही हैं. चलिए जानते हैं उनके सफलता की कहानी. 

ऑल इंडिया रैंक (AIR)-51
हम बात कर रहे हैं जम्मू के शास्त्री नगर की रहने वाली जान्हवी बनोत्रा की, जिनका बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था. ऐसे में उन्होंने अपने सपने को मेहनत के बल पर पूरा करके दिखाया है और आज तमाम युवाओं के लिए प्ररेणा बन गई हैं. उन्होंने नीट यूजी (NEET UG 2022) में 720 में से 700 अंक लाकर ऑल इंडिया रैंक (AIR)-51 हासिल किया है. इसके साथ ही उन्होंने AIIMS दिल्ली में MBBS की सीट पक्की कर ली.

QS MBA Rankings 2026: दुनिया के टॉप 100 बिजनेस स्कूलों में भारत का जलवा, देश के इन तीन IIM ने बनाई जगह, यहां चेक करें नाम

720 में से 700 अंक
जानकारी के अनुसार, जान्हवी को छठवीं क्लास से इंटरेस्ट बायोलॉजी में था और वह छोटे से ही डॉक्टर बनने का सपना देखती थी. इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 11वीं क्लास से ही NEET परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी. उन्होंने सेल्फ स्टडी और कोचिंग की मदद से नीट परीक्षा की तैयारी की और परीक्षा में 720 में से 700 अंक हासिल किए. बता दें, जान्हवी ने अपने पहले ही प्रयास में नीट परीक्षा में सफलता हासिल की है. 

माता-पिता को दिया श्रेय
जान्हवी पढ़ाई में हमेशा से होनहार रही हैं. उन्होंने नीट परीक्षा में ही नहीं बल्कि स्कूल में भी धमाल मचाया है. जान्हवी ने 10वीं में 97.6% तो वहीं 12वीं में 500 में से 490 अंक लाकर 98% स्कोर किए है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी इस बड़ी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और परिवार को दिया.  

Muskan Chaurasia

