NEET Success Story: दिदाई आदिवासी समुदाय की छात्रा बनेगी डॉक्टर, पास की NEET PG परीक्षा, पेश की मिसाल
Advertisement
trendingNow12889292
Hindi Newsशिक्षा

NEET Success Story: दिदाई आदिवासी समुदाय की छात्रा बनेगी डॉक्टर, पास की NEET PG परीक्षा, पेश की मिसाल

NEET PG Result पढ़ें ओडिशा के दिदाई समुदाय की छात्रा की सफलता की कहानी, जिन्होंने नीट पीजी परीक्षा में सफलता हासिल की है.

Written By  IANS|Edited By: Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 20, 2025, 03:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET Success Story: दिदाई आदिवासी समुदाय की छात्रा बनेगी डॉक्टर, पास की NEET PG परीक्षा, पेश की मिसाल

NEET PG Result 2025: मंगलवार को नीट पीजी परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. ऐसे में ओडिशा के मलकानगिरी में दिदाई आदिवासी समुदाय (Didai tribal Community) की छात्रा ने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की. उन्होंने बताया कि वह आगे डॉक्टर बनकर अपने समुदाय की सेवा करना चाहती हैं. 

दिन-रात की मेहनत 
मलकानगिरी के दिदाई आदिवासी समुदाय की युवा छात्रा चंपा रसपेडा ने गरीबी, कठिनाइयों और सामाजिक बाधाओं को पार करते हुए देश की कठिन परीक्षाओं में शामिल नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा को पास किया है और अब वह फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने की तैयारी कर रही हैं. 

चंपा के लिए एक कठिन क्षेत्र से निकलकर मेडिकल की पढ़ाई के लिए रास्ता बनाने तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. बल्कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपने सपने को पूरा करके यह मुकाम हासिल किया. 

CSIR UGC NET Final Answer Key: सीएसआईआर यूजीसी नेट जून परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी, ऐसे करें PDF डाउनलोड

अपने क्षेत्र में करना चाहती हैं काम
बता दें, मलकानगिरी का दिदाई समुदाय लंबे समय से चिकित्सा उपचार के बजाय पारंपरिक चिकित्सकों और अंधविश्वासों पर निर्भर रहा है. ऐसे में चंपा इस मानसिकता को बदलने चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की है और अब वह एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने क्षेत्र में वापस लौटना चाहती है और अंधविश्वासों के खिलाफ चिकित्सा सेवाएं और जागरूकता दोनों प्रदान करना चाहती है. 

चंपा की इस सफलता के बाद से उनके परिवार और समुदाय में खुशी का माहौल है. हर किसी को उनपर गर्व है. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने अपने समुदाय की पहली डॉक्टर बनने और अपने लोगों की सेवा करने के अपने सपने को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि वह एमबीबीएस पूरी करके अपने क्षेत्र में वापस आकर लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना चाहती हैं.  साथ ही लोगों के बीच अंधविश्वासों के खिलाफ जागरूकता फैलाना चाहती हैं.

इनपुट- आईएएनएस

About the Author
author img
IANS

TAGS

NEET PG ResultOdisha

Trending news

भारत-पाक मैच को लेकर आदित्य ठाकरे ने लिखी चिट्ठी, कहा- पीएम ने कहा था कि खून...
Shivsena UBT
भारत-पाक मैच को लेकर आदित्य ठाकरे ने लिखी चिट्ठी, कहा- पीएम ने कहा था कि खून...
तब मैंने इस्तीफा दिया था... कौन सा बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, फाड़ी गई कॉपी
amit shah news
तब मैंने इस्तीफा दिया था... कौन सा बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, फाड़ी गई कॉपी
मोपला विद्रोह : जब आंदोलन बना नरसंहार का कारण, हजारों लोगों ने गंवाई जानें
Kerala
मोपला विद्रोह : जब आंदोलन बना नरसंहार का कारण, हजारों लोगों ने गंवाई जानें
साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम इनोवेशन का हब बनेगा भारत, सिंधिया के दावे पर PM की मुहर
Digital India
साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम इनोवेशन का हब बनेगा भारत, सिंधिया के दावे पर PM की मुहर
हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?
Himachal Pradesh
हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
CP Radhakrishnan
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
Vice President
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
rekha gupta
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
Election Commission
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
Rajiv Gandhi
'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
;