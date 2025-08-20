NEET Success Story: दिदाई आदिवासी समुदाय की छात्रा बनेगी डॉक्टर, पास की NEET PG परीक्षा, पेश की मिसाल

NEET PG Result 2025: मंगलवार को नीट पीजी परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. ऐसे में ओडिशा के मलकानगिरी में दिदाई आदिवासी समुदाय (Didai tribal Community) की छात्रा ने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की. उन्होंने बताया कि वह आगे डॉक्टर बनकर अपने समुदाय की सेवा करना चाहती हैं.

दिन-रात की मेहनत

मलकानगिरी के दिदाई आदिवासी समुदाय की युवा छात्रा चंपा रसपेडा ने गरीबी, कठिनाइयों और सामाजिक बाधाओं को पार करते हुए देश की कठिन परीक्षाओं में शामिल नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा को पास किया है और अब वह फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने की तैयारी कर रही हैं.

चंपा के लिए एक कठिन क्षेत्र से निकलकर मेडिकल की पढ़ाई के लिए रास्ता बनाने तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. बल्कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपने सपने को पूरा करके यह मुकाम हासिल किया.

अपने क्षेत्र में करना चाहती हैं काम

बता दें, मलकानगिरी का दिदाई समुदाय लंबे समय से चिकित्सा उपचार के बजाय पारंपरिक चिकित्सकों और अंधविश्वासों पर निर्भर रहा है. ऐसे में चंपा इस मानसिकता को बदलने चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की है और अब वह एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने क्षेत्र में वापस लौटना चाहती है और अंधविश्वासों के खिलाफ चिकित्सा सेवाएं और जागरूकता दोनों प्रदान करना चाहती है.

चंपा की इस सफलता के बाद से उनके परिवार और समुदाय में खुशी का माहौल है. हर किसी को उनपर गर्व है. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने अपने समुदाय की पहली डॉक्टर बनने और अपने लोगों की सेवा करने के अपने सपने को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि वह एमबीबीएस पूरी करके अपने क्षेत्र में वापस आकर लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना चाहती हैं. साथ ही लोगों के बीच अंधविश्वासों के खिलाफ जागरूकता फैलाना चाहती हैं.

इनपुट- आईएएनएस