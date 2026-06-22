NEET Success Story Shiv Kumar: हर साल आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में देशभर के लाखों छात्र हिस्सा लेते हैं और डॉक्टर बनने के अपने सपने की पहली और सबसे अहम सीढ़ी पर कदम रखते हैं. हालांकि, सफलता कुछ ही उम्मीदवारों को मिल पाती है. डॉक्टर बनने का सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करना उतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आर्थिक तंगी भी साथ हो. ऐसे में वही लोग मंजिल तक पहुंच पाते हैं, जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारते और अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं. एक ऐसा ही उदाहरण बिहार के रहने वाले शिव कुमार हैं जिन्होंने खुद पर विश्वास रखा और वो कर दिखाया जो कोई सोच नहीं सकता है.