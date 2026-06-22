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NEET Success Story: नहीं हो पा रहा था नीट, तैयारी छोड़कर लौट आया घर; आज वही बिहार का शख्स है अपने गांव का इकलौता डॉक्टर

NEET Success Story Shiv Kumar: आज हम बिहार के रहने वाले शिव कुमार की नीट सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं, जो कई उम्मीदवारों के लिए उदाहरण बन सकते हैं जो एक बार असफलता मिलने के बाद ही हार मान लेते हैं. आइए शिव कुमार की सक्सेस स्टोरी जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 22, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:43 PM IST
NEET Success Story: नहीं हो पा रहा था नीट, तैयारी छोड़कर लौट आया घर; आज वही बिहार का शख्स है अपने गांव का इकलौता डॉक्टर
Image Credit: NEET success story

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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