NEET Success Story Shiv Kumar: हर साल आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में देशभर के लाखों छात्र हिस्सा लेते हैं और डॉक्टर बनने के अपने सपने की पहली और सबसे अहम सीढ़ी पर कदम रखते हैं. हालांकि, सफलता कुछ ही उम्मीदवारों को मिल पाती है. डॉक्टर बनने का सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करना उतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आर्थिक तंगी भी साथ हो. ऐसे में वही लोग मंजिल तक पहुंच पाते हैं, जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारते और अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं. एक ऐसा ही उदाहरण बिहार के रहने वाले शिव कुमार हैं जिन्होंने खुद पर विश्वास रखा और वो कर दिखाया जो कोई सोच नहीं सकता है.
एक छोटे से गांव में रहने वाले शिव कुमार ने डॉक्टर बनने का सपना तो देखा मगर वो भूल गए थे कि उसे पूरा करना उतना आसान नहीं होगा जितना आसान खुद को सफेद कोर्ट में एक डॉक्टर बनने का सपना देखना है. शिव बहुत गरीब परिवार से आते हैं. घर कच्चा मिट्टी का बना हुआ है. उनकी मां तब चूल्हा जला पाती थी जब वो लकड़ियां तोड़कर लाती थीं. बरसात में तो हाल ऐसा रहता कि न तो घर में बैठा जाता ना सोया, बारिश का पानी छत से टपकता और बिजली न होने के कारण आराम भी न मिलता. इन सभी संघर्षों के साथ बचपन बीता और गांव वालों की हालत देख एक फैसला लिया.
शिव का ने अपनी स्कूल की पढ़ाई बलिया जिले के एक सरकारी स्कूल से पूरी की. उनके पिता गांव से बाहर एक होटल में कुक का काम करते और मां घर संभालती. हालांकि, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और कमाने वाले सिर्फ शिव के पिता थे. इन सबके बावजूद भी शिव को एक बात अक्सर तंग करती थी कि गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाता था तो उसे इलाज के लिए गांव से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है.
उनके गांव में न तो कोई डॉक्टर था और ना ही दूर-दूर तक कोई अस्पताल था. कई बार तो ऐसी हालात देखी कि हॉस्पिटल दूर होने के वजह से कुछ लोग आधे रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते थे. ये सब देखते हुए शिव कुमार ने डॉक्टर बनने का फैसला लिया जिससे वो गांव के सभी लोगों का इलाज कर सके.
शिव कुमार ने बताया कि साल 2024 में उन्होंने पहली बार नीट यूजी परीक्षा दी और उन्हें विश्वास था कि वो क्रैक कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट के बाद पता चला कि उनकी रैंक उतनी नहीं कि सरकारी कॉलेज में MBBS की सीट हासिल कर सके. इसलिए वो बहुत निराश हो गए और सोच लिया कि अब नीट परीक्षा नहीं देनी है और बीडीएस लेने का सोचने लगे. हालांकि, पिता के समझाने के बाद उन्होंने फिर से कोशिश की.
शिव कुमार ने अपने पिता के समझाने के बाद ने फिर से नीट की तैयारी की और आखिरकार उन्हें सफलता मिल गई. रोजाना घंटों तक पढ़ाई करने का फल ये मिला कि उन्हें नीट के जरिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिला. साल 2025 में उन्होंने नीट यूजी परीक्षा दी और अच्छी रैंक के साथ बिहार के दरभंगा में DMCH हॉस्पिटल में उन्हें MBBS की सीट प्राप्त हुई. इस तरह से शिव कुमार अपने गांव में डॉक्टर बनने वाले पहले और इकलौते व्यक्ति बने. उनकी सफलता की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है.