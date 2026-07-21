/NEET Success Story: नीट यूजी परीक्षा से पहले बेटे की हुई मौत, पिता ने दिया एग्जाम और अब बनेंगे डॉक्टर

NEET Success Story of Sunil Lohar: नीट परीक्षा रद्द के बाद फिर से आयोजित हुई नीट यूजी री-एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है. अलग-अलग राज्य में नीट परीक्षा देने वाले छात्र जिन्होंने सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल की उनकी सक्सेस स्टोरी जानने को मिल रही है. एक ऐसी ही सफलता की कहानी राजस्थान के रहने वाले शख्स सुनील की है जो अपने घर को चलाने के लिए दिन-रात मेहनत करते थे. घर-घर जाकर कबाड़ा इकट्ठा करते थे और फिर नीट की तैयारी करते थे. ये ही नहीं, उनके जीवन में एक पल ऐसा आया जिसने उन्हें तोड़कर रख दिया.
अपने 6 महीने के बच्चे को खोने के दुख ने उन्हें एक पल के लिए रोक दिया. हिम्मत टूट गई थी, अंदर से कमजोर हो गए थे लेकिन खुद को इन सब परिस्थितियों से लड़कर नीट के लिए तैयार किया. अपने बिखरे सपनों को पूरा करने के जुनून में उन्होंने खुद से लड़ाई की और फिर नीट यूजी परीक्षा की तैयारी में जुट गए. आज उन्हें अपनी सफलता का परिणाम मिल गया और वो डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं. आइए सुनील लोहार की सक्सेस स्टोरी जानते हैं.
राजस्थान के सीकर जिले के रींग्स कस्बे के रहने वाले सुनील लोहार एक बहुत गरीब परिवार से हैं. छोटी सी उम्र में उनके कंधे पर जिम्मेदारियां थी और जीवन के संघर्ष के बीच उन्होंने सफलता की सीढ़ी चढ़ी. वो जिस घर में जन्मे थे उन समाज में कबाड़ इकट्ठा करने का काम था और वो घर-घर जाकर कबाड़ इकट्ठा करते थे.
बचपन से ही उन्होंने देखा था कि उनके पिता कबाड़ और लोहा लेकर आया करते थे. कबाड़ी का काम उनके परिवार में शुरू से होता रहा है. ऐसे में सुनील भी स्कूल से आने के बाद अपने पिता के साथ जाया करते थे, मगर वो बचपन से डॉक्टर बनने का सपना भी देखते थे, लेकिन इस सपने के बीच घर की आर्थिक स्थिति आ गई. 12वीं की पढ़ाई के बाद उन्हें अपने पिता के साथ कबाड़ी का काम करना पड़ गया था. पिता ने पढ़ाई रोक दी गई थी लेकिन फिर उन्होंने संघर्ष के साथ किताब हासिल की.
जैसे-तैसे 12वीं की पढ़ाई पूरी की और फिर जब सुनील ने नीट परीक्षा की तैयारी शुरू की और जब परीक्षा के दिन करीब आए तो दुखों का पहाड़ टूट गया. उन्हें अपने 6 महीने के बेटे को खो दिया. किसी बीमरी की वजह से उसकी डेथ हो गई और बेटे की मौत हो गई. हालांकि, अपने इस दुख से दूर होकर डॉक्टर बनने के सपने पर ध्यान दिया और फिर उन्होंने नीट यूजी परीक्षा दी.
अपने बच्चे को खोने के दुख को जताने के लिए सुनील एक दिन के लिए घर गए लेकिन फिर वो वापस चले गए और फोन से दूरी बना ली. अपनी घर की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नीट परीक्षा देने का फैसला लिया. 21 जून 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए जिसके बाद OBC कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 5680 प्राप्त कर उन्होंने नीट परीक्षा में सफलता हासिल की. उनकी सक्सेस स्टोरी कई छात्रों के लिए प्रेरणा बन सकती है.