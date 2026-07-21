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NEET Success Story: नीट यूजी परीक्षा से पहले बेटे की हुई मौत, पिता ने दिया एग्जाम और अब बनेंगे डॉक्टर

NEET Success Story of Sunil Lohar: आज हम एक ऐसे शख्स की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जो घर-घर कबाड़ा बेचा करते थे, लेकिन दिन-रात की मेहनत ने उन्हें नीट यूजी परीक्षा में अच्छे रैंक के साथ सफलता दिलाई और अब डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 21, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:10 PM IST
NEET Success Story: नीट यूजी परीक्षा से पहले बेटे की हुई मौत, पिता ने दिया एग्जाम और अब बनेंगे डॉक्टर
Image Credit: NEET Success Story of Sunil LoharSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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