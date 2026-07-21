/NEET Success Story: नीट यूजी परीक्षा से पहले बेटे की हुई मौत, पिता ने दिया एग्जाम और अब बनेंगे डॉक्टर

बचपन से ही उन्होंने देखा था कि उनके पिता कबाड़ और लोहा लेकर आया करते थे. कबाड़ी का काम उनके परिवार में शुरू से होता रहा है. ऐसे में सुनील भी स्कूल से आने के बाद अपने पिता के साथ जाया करते थे, मगर वो बचपन से डॉक्टर बनने का सपना भी देखते थे, लेकिन इस सपने के बीच घर की आर्थिक स्थिति आ गई. 12वीं की पढ़ाई के बाद उन्हें अपने पिता के साथ कबाड़ी का काम करना पड़ गया था. पिता ने पढ़ाई रोक दी गई थी लेकिन फिर उन्होंने संघर्ष के साथ किताब हासिल की.