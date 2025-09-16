Success Story: आस-पास ना कोचिंग, ना पढ़ने के लिए पैसे! यूट्यूब से की पढ़ाई और पास कर ली NEET परीक्षा, अब बनेगी डॉक्टर

NEET Success Story: कहते हैं मंजिल उन्हें ही मिलती है जो उसे पाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं. ऐसी ही एक लड़की की कहानी आज के इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने घर की तमाम परिस्थितियों के बावजूद अपने सपने को नहीं छोड़ा और दिन-रात मेहनत करके मंजिल को हासिल कर लिया.

मेहनत बनीं सफलता की चाबी

हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की रहने वाली जेमिना नारजिनारी की, जिन्होंने नीट परीक्षा को पास कर लिया है. ऐसा पहली बार होगा जब वह पढ़ाई के लिए अपने क्षेत्र से बाहर जाएंगी और अपने सपने को पूरा करेंगी. हालांकि, यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था. उन्होंने तमाम परिस्थितियों और आर्थिक तंगी के बावजूद इस परीक्षा को अपनी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ पास किया है.

October 2025 School Holidays: अक्टूबर में छुट्टियों की लाइन! दशहरा-दिवाली से लेकर छठ पूजा तक, जानें कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों की करेंगी मदद

जानकारी के अनुसार, उन्होंने पहले प्रयास में इस परीक्षा में जीत हासिल की है. उनका सपना है कि मेडिकल की डिग्री हासिल करने के बाद वह डॉक्टर बनकर अपने समुदाय के लोगों को फ्री में सेवाएं दें ताकि उन्हें जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है आगे और लोगों को पैसे की दिक्कत के कारण ना करने पड़े.

यूट्यूब वीडियो से की तैयारी

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस सफलता के बाद उनके परिवार और आस-पास के पड़ोसियों को उनपर काफी गर्व है. साथ ही बताया कि कैसे उन्होंने इस परीक्षा में सफलता हासिल की. जेमिना ने बताया कि वह जहां रहती हैं उस क्षेत्र के आस-पास कहीं भी नीट की तैयारी के लिए कोई कोचिंग नहीं है. वहीं घर के हालात भी ऐसे नहीं थे कि वो बाहर जाकर कहीं ये तैयारी कर सकें. ऐसे में उन्होंने इन समस्याओं को कभी भी अपने सपने के बीच रुकावट नहीं बनने दिया और मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो देखकर नीट परीक्षा की तैयारी की. उन्होंने बताया कि इस दौरान मेरे माता-पिता ने भी मेरे लिए बहुत संघर्ष किया. हर मोड़ पर मेरे साथ खड़े रहे. यही वजह है कि आज मुझे ये सफलता मिली है.

जेमिना की इस सफलता से युवाओं को सीखना चाहिए कि जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिती क्यों ना हों अगर खुद पर विश्वास और मेहनत करनी की शक्ति हो तो जीत जरुर मिलती है. जेमिना की सफलता को देखकर, स्थानीय लोगों में भी उम्मीद की किरण जग गई है. बता दें, नीट परीक्षा पास करके जेमिना अब कूचबिहार के एमजेएन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करेंगी.