Success Story: आस-पास ना कोचिंग, ना पढ़ने के लिए पैसे! यूट्यूब से की पढ़ाई और पास कर ली NEET परीक्षा, अब बनेगी डॉक्टर
Advertisement
trendingNow12923957
Hindi Newsशिक्षा

Success Story: आस-पास ना कोचिंग, ना पढ़ने के लिए पैसे! यूट्यूब से की पढ़ाई और पास कर ली NEET परीक्षा, अब बनेगी डॉक्टर

NEET Success Story: पढ़ें एक आदिवासी लड़की की सफलता की कहानी, जिसने बिना कोचिंग के सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई करके नीट परीक्षा को पास कर लिया है. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 16, 2025, 09:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Success Story: आस-पास ना कोचिंग, ना पढ़ने के लिए पैसे! यूट्यूब से की पढ़ाई और पास कर ली NEET परीक्षा, अब बनेगी डॉक्टर

NEET Success Story: कहते हैं मंजिल उन्हें ही मिलती है जो उसे पाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं. ऐसी ही एक लड़की की कहानी आज के इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने घर की तमाम परिस्थितियों के बावजूद अपने सपने को नहीं छोड़ा और दिन-रात मेहनत करके मंजिल को हासिल कर लिया. 

मेहनत बनीं सफलता की चाबी
हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की रहने वाली जेमिना नारजिनारी की, जिन्होंने नीट परीक्षा को पास कर लिया है. ऐसा पहली बार होगा जब वह पढ़ाई के लिए अपने क्षेत्र से बाहर जाएंगी और अपने सपने को पूरा करेंगी. हालांकि, यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था. उन्होंने तमाम परिस्थितियों और आर्थिक तंगी के बावजूद इस परीक्षा को अपनी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ पास किया है. 

October 2025 School Holidays: अक्टूबर में छुट्टियों की लाइन! दशहरा-दिवाली से लेकर छठ पूजा तक, जानें कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों की करेंगी मदद
जानकारी के अनुसार, उन्होंने पहले प्रयास में इस परीक्षा में जीत हासिल की है. उनका सपना है कि मेडिकल की डिग्री हासिल करने के बाद वह डॉक्टर बनकर अपने समुदाय के लोगों को फ्री में सेवाएं दें ताकि उन्हें जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है आगे और लोगों को पैसे की दिक्कत के कारण ना करने पड़े. 

यूट्यूब वीडियो से की तैयारी
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस सफलता के बाद उनके परिवार और आस-पास के पड़ोसियों को उनपर काफी गर्व है. साथ ही बताया कि कैसे उन्होंने इस परीक्षा में सफलता हासिल की. जेमिना ने बताया कि वह जहां रहती हैं उस क्षेत्र के आस-पास कहीं भी नीट की तैयारी के लिए कोई कोचिंग नहीं है. वहीं घर के हालात भी ऐसे नहीं थे कि वो बाहर जाकर कहीं ये तैयारी कर सकें. ऐसे में उन्होंने इन समस्याओं को कभी भी अपने सपने के बीच रुकावट नहीं बनने दिया और मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो देखकर नीट परीक्षा की तैयारी की. उन्होंने बताया कि इस दौरान मेरे माता-पिता ने भी मेरे लिए बहुत संघर्ष किया. हर मोड़ पर मेरे साथ खड़े रहे. यही वजह है कि आज मुझे ये सफलता मिली है.  

जेमिना की इस सफलता से युवाओं को सीखना चाहिए कि जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिती क्यों ना हों अगर खुद पर विश्वास और मेहनत करनी की शक्ति हो तो जीत जरुर मिलती है. जेमिना की सफलता को देखकर, स्थानीय लोगों में भी उम्मीद की किरण जग गई है. बता दें, नीट परीक्षा पास करके जेमिना अब कूचबिहार के एमजेएन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करेंगी. 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

NEET Success Story

Trending news

सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
Weather
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
Nagpur news in hindi
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
sahara
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
Odisha
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
Supreme Court
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
Omar Abdullah
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
;