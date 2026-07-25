/NEET Success Story: घंटों की पढ़ाई का कोई महत्व नहीं… नीट परीक्षा में 9वीं रैंक लाने वाले टॉपर ने बताया सक्सेस मंत्र!

NEET Success Story of Topper Gaurav Singh: अक्सर टॉपर को लेकर हमारा मानना होता है कि उसने घंटों तक पढ़ाई की होगी और अपनी स्टडी प्लान कुछ इस तरह तैयार किया होगा कि दिन के ज्यादा से ज्यादा समय वो पढ़ाई में बिता देते होंगे. पढ़ाई में टॉप करने वाले छात्रों के स्टडी प्लान को हर कोई जानना चाहता है लेकिन आज हम जिस टॉपर की बात करने जा रहे हैं उन्होंने सफलता हासिल करने के लिए रोजाना घंटों तक बैठकर पढ़ाई नहीं की है बल्कि उनके स्मार्ट तरीके ने उन्हें पढ़ाई में सफलता दिलाई है.