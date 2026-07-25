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NEET Success Story: घंटों की पढ़ाई का कोई महत्व नहीं… नीट परीक्षा में 9वीं रैंक लाने वाले टॉपर ने बताया सक्सेस मंत्र!

NEET Success Story of Topper Gaurav Singh: नीट यूजी री-एग्जाम में ऑल इंडिया रैंकिंग (AIR) 9 हासिल करने वाले गौरव सिंह ने बताया कि सफलता हासिल करने के लिए हर दिन घंटों तक पढ़ना जरूरी नहीं है. कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए भी आप सफलता हासिल कर सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 25, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:50 AM IST
NEET Success Story: घंटों की पढ़ाई का कोई महत्व नहीं… नीट परीक्षा में 9वीं रैंक लाने वाले टॉपर ने बताया सक्सेस मंत्र!
Image Credit: neet topper air 9th gaurav singh

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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