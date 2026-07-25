/NEET Success Story: घंटों की पढ़ाई का कोई महत्व नहीं… नीट परीक्षा में 9वीं रैंक लाने वाले टॉपर ने बताया सक्सेस मंत्र!

NEET Success Story of Topper Gaurav Singh: अक्सर टॉपर को लेकर हमारा मानना होता है कि उसने घंटों तक पढ़ाई की होगी और अपनी स्टडी प्लान कुछ इस तरह तैयार किया होगा कि दिन के ज्यादा से ज्यादा समय वो पढ़ाई में बिता देते होंगे. पढ़ाई में टॉप करने वाले छात्रों के स्टडी प्लान को हर कोई जानना चाहता है लेकिन आज हम जिस टॉपर की बात करने जा रहे हैं उन्होंने सफलता हासिल करने के लिए रोजाना घंटों तक बैठकर पढ़ाई नहीं की है बल्कि उनके स्मार्ट तरीके ने उन्हें पढ़ाई में सफलता दिलाई है.
भारत की सबसे मुश्किल मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक नीट यूजी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग (AIR) 9वीं रैंक हासिल करने वाले गौरव सिंह ने अपनी सफलता का महामंत्र बताया है. उन्होंने बताया है कि नीट यूजी री-एग्जाम में सफलता पाने के लिए उन्होंने हर दिन घंटों तक पढ़ाई नहीं की है बल्कि लगातार रिवीजन को प्राथमिकता दी है.
NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा में 9वीं रैंक लाने वाले गौरव सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय निरंतरता, अनुशासन, नियमित मॉक टेस्ट और लगातार रिवीजन को दिया है. न्यूज एजेंसी ANI के साथ इंटरव्यू के दौरान गौरव ने बताया कि उनके स्टडी प्लान में घंटों तक पढ़ाई करना कभी शामिल नहीं रहा है. उन्होंने रोजाना अनुशासित रूटीन बनाए रखने पर फोकस किया है.
गौरव ने कहा कि रोजाना घंटं तक पढ़ाई करने की जगह उन्होंने हर दिन लगातार पढ़ाई की. साथ ही रोजाना मॉक टेस्ट दिया और लगातार रिविजन किया. अपनी पढ़ाई की ये स्ट्रेटेजी बताते हुए कहा कि वो पिछले दो साल से नीट की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने पहले अटेम्प्ट में NEET में सफलता हासिल कर ली है.
गौरव ने NEET उम्मीदवारों को सलाह देते हुए कहा कि जितना हो सके उतना रिविजन करना चाहिए. तैयारी के दौरान अनुशासन बहुत जरूरी है और सभी टॉपिक को कवर करना भी जरूरी है. हर दिन मॉक टेस्ट सॉल्व करें और अपने अंकों को सुधारने की लगातार कोशिश करें. छोटी-मोटी रुकावटों को नजरअंदाज कर कड़ी मेहनत करें.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 16 जुलाई 2026 को नीट यूजी री-एग्जाम के नतीजों की घोषणा की थी जिसमें 11.21 लाख उम्मीदवारों ने क्वालीफाई किया. 720 में से 715 अंक लाने वाले दो छात्र रहे जिनमें एक पंजाब का रहने वाला आर्यन गुप्ता और दूसरा पांशुल बंसल टॉपर है. इस साल 19 उम्मीदवारों ने 700 से ज्यादा अंक हासिल किए. 1,492 उम्मीदवारों ने 650 या उससे ज्यादा अंक हासिल किए. 10,160 उम्मीदवारों ने 600 या उससे ज्यादा अंक हासिल किए और 90,780 उम्मीदवारों ने 500 या उससे ज्यादा अंक हासिल किए हैं.