NEET Two Aspirants Committed Suicide: हर साल मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए NEET UG परीक्षा आयोजित की जाती है. इस साल 3 मई को हुई परीक्षा के बाद पेपर लीक विवाद सामने आने पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और केंद्र सरकार ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया और 21 जून को NEET UG Re-Exam आयोजित किया जा रहा है. हालांकि, परीक्षा से पहले देश के अलग-अलग हिस्सों से छात्रों की आत्महत्या के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसने अभिभावकों और शिक्षा जगत की चिंता बढ़ा दी है.
ताजा मामले तमिलनाडु और तेलंगाना से सामने आए हैं, जहां 20 वर्षीय एक छात्र और एक छात्रा ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इन घटनाओं से दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है. जिन माता-पिता ने अपने बच्चों को डॉक्टर के रूप में देखने का सपना संजोया था, उन्हें असमय यह दुखद क्षति झेलनी पड़ी. आइए दोनों मामलों से जुड़ी पूरी जानकारी जानते हैं.
नीट री-एग्जाम से पहले तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में 20 वर्षीय अभ्यर्थी सी. वेत्रियानंथम ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. वो पिछले तीन वर्षों से NEET की तैयारी कर रहा था और इस बार भी असफल होने के डर से मानसिक दबाव में था. पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने लिखा कि वो पिछले एक महीने से परीक्षा के डर के कारण ठीक से सो नहीं पा रहा था. नोट में उसने अपने माता-पिता और बड़े भाई के प्रति प्यार जताते हुए लिखा कि 'अम्मा, अप्पा, अन्ना... मुझे माफ कर देना.' फिलहाल, पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है जांच शुरू कर दी है.
नीट परीक्षा होने के कुछ घंटों पहले तेलंगाना के मियापुर में 20 वर्षीय छात्रा सना ने भी कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. पुलिस के अनुसार, वो परीक्षा के दबाव और माता-पिता की उम्मीदों पर खरी न उतर पाने के डर से मानसिक तनाव में थी. उसके कमरे से मिले सुसाइड नोट में उसने लिखा कि उसकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है और वो तनाव को सहन नहीं कर पा रही थी. मियापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में किसी संदिग्ध गतिविधि के संकेत नहीं मिले हैं.
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