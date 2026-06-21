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NEET Suicide: आखिर कितनी जाने लेगा ये नीट? दो छात्रों ने की आत्महत्या, री-एग्जाम से पहले फांसी लगाकर दी जान

NEET Two Aspirants Committed Suicide: मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG Re-Exam 2026 से पहले कई नीट अभ्यर्थियों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं. 21 जून को आयोजित होने वाले NEET री-एग्जाम से पहले दो और छात्रों की आत्महत्या की खबर सामने आई है जिनमें एक 20 वर्षीय छात्र तमिलनाडु का रहने वाला था, जबकि दूसरी छात्रा तेलंगाना की थी.

Written BySimran Singh
Published: Jun 21, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:52 PM IST
NEET Suicide: आखिर कितनी जाने लेगा ये नीट? दो छात्रों ने की आत्महत्या, री-एग्जाम से पहले फांसी लगाकर दी जान
Image Credit: NEET Two Aspirants Committed Suicide

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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