नीट री-एग्जाम से पहले तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में 20 वर्षीय अभ्यर्थी सी. वेत्रियानंथम ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. वो पिछले तीन वर्षों से NEET की तैयारी कर रहा था और इस बार भी असफल होने के डर से मानसिक दबाव में था. पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने लिखा कि वो पिछले एक महीने से परीक्षा के डर के कारण ठीक से सो नहीं पा रहा था. नोट में उसने अपने माता-पिता और बड़े भाई के प्रति प्यार जताते हुए लिखा कि 'अम्मा, अप्पा, अन्ना... मुझे माफ कर देना.' फिलहाल, पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है जांच शुरू कर दी है.