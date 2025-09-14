NEET UG 2025 Counselling: नीट यूजी राउंड 2 काउंसलिंग का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, जानें अब कब तक कर सकते हैं चॉइस फिलिंग

NEET UG 2025 Counselling: नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 (NEET UG 2025 Counselling schedule) के शेड्यूल में बदलाव किया गया है. खबर में जानें क्या-क्या बदलाव हुआ है.
NEET UG 2025 Counselling Round 2: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस (BDS) में एडमिशन के लिए नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी किया है. राउंड 2 चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है. इस संबंध में एमसीसी द्वारा जारी नोटिफिकेशन आप आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर चेक कर सकते हैं.
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, रजिस्ट्रेशन होने के बाद छात्र च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं. च्वाइस लॉकिंग 14 सितंबर दोपहर 1 बजे से 15 सितंबर सुबह 8 बजे तक किया जा सकता है. वहीं, च्वाइस फिलिंग भी कल यानी 15 सितंबर सुबह 8 बजे तक कर सकते हैं. इससे पहले इसके लिए लास्ट डेट 14 सितंबर 2025 थी.
NEET UG 2025 Counselling का रिजल्ट कब आएगा?
शेड्यूल के अनुसार, सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया 15 सितंबर से 16 सितंबर के बीच होगी और 17 सितंबर को काउंसलिंग के नतीजे जारी किए जाएंगे. ऐस में जिन कैंडिडेट्स को सीटे अलॉट की जाएगी, उन्हें एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए 18 से 25 सितंबर के बीच कॉलज में रिपोर्ट करना होगा. वहीं, 26 से 27 सितंबर के बीच कॉलेज की ओर से वैरिफिकेशन प्रक्रिया की जाएगी.
NEET UG 2025 परीक्षा कब हुई थी?
इस बार नीट यूजी परीक्षा का आयोजन देश भर में अलग-अलग केंद्रों पर 4 मई को आयोजित किया गया था. परीक्षा के नतीजे 14 जून को घोषित किए गए थे.
इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने छात्र को नीट यूजी एडमिट कार्ड, नीट यूजी 2025 स्कोरकार्ड, 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट यानी रिजल्ट, आईडी प्रूफ जैसे- आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, फोटो आदि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी.