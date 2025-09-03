NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी राउंड-2 काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी, जानें कब से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन?

NEET UG 2025 Round 2 Counselling: नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड-2 के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है. छात्र इसे एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर चेक कर सकते हैं. अब मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के उम्मीदवार कल यानी 4 सितंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वहीं ये प्रक्रिया 9 सितंबर तक चलेगी.

एमसीसी ने दूसरे राउंड की नई डेट के साथ ही पहले राउंड के लिए सीट छोड़ने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट गंवाए अपनी आवंटित सीट छोड़ना चाहते हैं, वो तीन सितंबर की शाम पांच बजे तक ऐसा कर सकते हैं. अगर इस तय सीमा के बाद आप ऐसा करते हैं तो आपको जुर्माने देना होगा.

ये है पूरा शेड्यूल

MCC के शेड्यूल के अनुसार, दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 4 सितंबर से शुरू होगी. वहीं, नौ सितंबर तक छात्र रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. चॉइस फिलिंग सुविधा 5 से 9 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी. चॉइस लॉकिंग प्रक्रिया 9 सितंबर को शाम चार बजे से रात 11 बजकर 55 मिनट के बीच होगी. सीट अलॉटमेंट प्रोसेस 10 और 11 सितंबर को किया जाएगा और सीट अलॉटमेट रिजल्ट 12 सितंबर को घोषित किया जाएगा. ऐसे में जिन कैंडिडेट्स को सीट आवंटित होगी, उन्हें 13 से 19 सितंबर के बीच अपने-अपने संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा. वहीं, 20 और 21 को डेटा वेरीफिकेशन किया जाएगा.

नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट्स