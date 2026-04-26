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NEET UG 2026 Admit Card: इंतजार खत्म! आज किसी भी वक्त जारी होगा नीट एडमिट कार्ड, neet.nta.nic.in पर ऐसे करें चेक और डाउनलोड

NEET UG 2026 Admit Card: नीट यूजी 2026 का एडमिट कार्ड आज यानी 26 अप्रैल को जारी होने की संभावना है. छात्र neet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा 3 मई को होगी. एडमिट कार्ड में जरूरी जानकारी चेक करें. पेपर 180 सवालों का होगा, सही जवाब पर 4 अंक और गलत पर 1 अंक कटेगा.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 26, 2026, 09:17 AM IST
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NEET UG 2026 Admit Card: इंतजार खत्म! आज किसी भी वक्त जारी होगा नीट एडमिट कार्ड, neet.nta.nic.in पर ऐसे करें चेक और डाउनलोड

NEET UG 2026 की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है. लंबे इंतजार के बाद आज 26 अप्रैल 2026 को किसी भी वक्त एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है. छात्र अपने हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे. एडमिट कार्ड परीक्षा में बैठने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज होता है, इसलिए इसे समय रहते डाउनलोड करना बेहद जरूरी है. इस बार परीक्षा 3 मई को आयोजित होगी, ऐसे में अब छात्रों के पास तैयारी को अंतिम रूप देने का समय है. नीचे जानिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से लेकर परीक्षा पैटर्न तक हर जरूरी जानकारी आसान भाषा में.

एडमिट कार्ड कब और कहां मिलेगा?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज 26 अप्रैल 2026 को NEET UG का एडमिट कार्ड जारी करने जा रही है. छात्र इसे आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे. जैसे ही हॉल टिकट जारी होगा, वेबसाइट के 'Candidate Activity' सेक्शन में लिंक एक्टिव हो जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें ताकि किसी भी अपडेट से चूक न जाएं. एडमिट कार्ड जारी होते ही लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा और परीक्षा की तैयारी को लेकर अंतिम चरण शुरू हो जाएगा.

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

NEET UG 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बेहद आसान है. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर 'NEET UG Admit Card 2026' लिंक पर क्लिक करें. फिर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर सबमिट करें. स्क्रीन पर आपका हॉल टिकट दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें. भविष्य के लिए इसकी एक कॉपी सुरक्षित रखना जरूरी है. परीक्षा केंद्र पर बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए इसे समय रहते डाउनलोड करना बेहद जरूरी है.

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एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

एडमिट कार्ड में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी, जिन्हें ध्यान से चेक करना जरूरी है. इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम और पता, सेंटर कोड, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा समय जैसी जानकारी शामिल होगी. इसके अलावा परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश भी दिए जाएंगे. अगर एडमिट कार्ड में कोई गलती दिखाई देती है, तो तुरंत NTA से संपर्क करना चाहिए. सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी गलती की वजह से परीक्षा के दिन परेशानी हो सकती है.

परीक्षा पैटर्न और मार्किंग कैसे होगी?

NEET UG 2026 की परीक्षा 3 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और इसकी अवधि 180 मिनट होगी. पेपर में कुल 180 अनिवार्य प्रश्न होंगे, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी (बॉटनी और जूलॉजी) से पूछे जाएंगे. बायोलॉजी से 90 प्रश्न होंगे, जो 360 अंक के होंगे, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री से 45-45 प्रश्न होंगे, जिनके 180-180 अंक होंगे. हर सही जवाब पर 4 अंक मिलेंगे, जबकि गलत जवाब पर 1 अंक काटा जाएगा. बिना जवाब वाले प्रश्न पर कोई अंक नहीं मिलेगा.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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