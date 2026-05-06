NEET UG 2026 Answer Key(Out): नीट यूजी 2026 आंसर की हुआ जारी; इस neet.nta.nic.in; से तुरंत करें चेक

NEET UG 2026 Answer Key(OU): NEET UG 2026 की प्रोविजनल आंसर की NTA ने जारी कर दी है. उम्मीदवार इसे neet.nta.nic.in पर चेक कर सकते हैं. OMR शीट और ऑब्जेक्शन विंडो बाद में जारी होगी. लाखों छात्रों के लिए यह बड़ा अपडेट है.
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NEET का नाम सुनते ही लाखों छात्रों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है. कोई खुशी से कह रहा है “AIIMS पक्का!”, तो कोई सोच में डूबा है कि “40 सवाल तो अंदाज़े पर ही लगाए थे!” अब NTA ने NEET UG 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है, जिससे छात्रों को अपने नंबर का अंदाजा लगने लगा है. लेकिन असली गेम अभी बाकी है क्योंकि OMR शीट और ऑब्जेक्शन विंडो बाद में आएगी. यानी अभी खुशी भी है और टेंशन भी! अब सवाल ये है कि किसका सपना सच्चा होगा और किसका स्कोर हिलेगा?
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. यह आंसर की उन सभी छात्रों के लिए है जिन्होंने 3 मई को मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया था. करीब 22.79 लाख छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था. अब छात्र अपने उत्तरों को मिलाकर अनुमान लगा सकते हैं कि उनका स्कोर कितना बन रहा है. यह आंसर की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध है. NTA ने इसे इस बार बहुत जल्दी जारी किया है ताकि छात्रों को जल्द अंदाजा मिल सके.
NTA ने साफ किया है कि अभी केवल प्रोविजनल आंसर की जारी हुई है. OMR उत्तर शीट अभी अपलोड नहीं की गई है. यानी छात्र अभी किसी भी सवाल पर आपत्ति (objection) दर्ज नहीं कर सकते. पहले छात्रों की स्कैन की हुई OMR शीट जारी होगी, उसके बाद ही ऑब्जेक्शन विंडो खुलेगी. इसके लिए अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा. NTA ने छात्रों को सलाह दी है कि वे वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि कोई अपडेट मिस न हो.
NEET UG 2026 का मार्किंग पैटर्न पहले जैसा ही रखा गया है. हर सही उत्तर पर +4 अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर पर -1 अंक काटा जाएगा. जिन प्रश्नों के एक से ज्यादा उत्तर होंगे उन्हें 0 अंक मिलेगा. अनअटेम्प्टेड सवालों पर कोई अंक नहीं जुड़ेंगे या कटेंगे नहीं. छात्र इसी सिस्टम के आधार पर अपना अनुमानित स्कोर निकाल सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे, असली रिजल्ट फाइनल आंसर की और OMR वेरिफिकेशन के बाद ही तय होगा.
अब छात्रों के लिए अगला कदम OMR शीट और फिर ऑब्जेक्शन विंडो का इंतजार करना है. इसके बाद NTA फाइनल आंसर की जारी करेगा और फिर NEET UG 2026 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. इस बार आंसर की परीक्षा के सिर्फ चार दिन बाद जारी की गई है, जो पिछले सालों की तुलना में काफी तेज है. अब लाखों छात्रों की नजर अगले अपडेट पर है क्योंकि इसी से तय होगा कि किसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला पक्का होगा.