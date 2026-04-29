NEET UG 2026: परीक्षा से पहले छात्रों और पेरेंट्स की उड़ी नींद! बायोमेट्रिक फेल हुआ तो क्या होगा? जानें NTA का नया नियम

NEET UG 2026: देशभर में होने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 को लेकर इस समय छात्रों के घरों में अलग तरह की चिंता देखने को मिल रही है. आम तौर पर इस समय छात्र अपनी पढ़ाई और रिवीजन में लगे रहते हैं. लेकिन इस बार चर्चा सवालों की नहीं, बल्कि परीक्षा केंद्र पर होने वाली प्रक्रिया को लेकर है. खासकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर कई अभिभावकों के मन में सवाल उठ रहे हैं. करीब 24 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे. ऐसे में छोटी सी गड़बड़ी भी बड़ा असर डाल सकती है.

कई अभिभावकों का कहना है कि अगर परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक मिलान नहीं हुआ. तो क्या होगा, क्या छात्रों को पूरा समय मिलेगा या नहीं, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है. पिछले साल कुछ जगहों पर फिंगरप्रिंट मैच न होने, बिजली जाने या एंट्री में देरी जैसी समस्याएं सामने आई थीं. ऐसी स्थिति में छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ी थी. इसी वजह से इस बार भी डर बना हुआ है. कई लोग चाहते हैं कि पहले से साफ जानकारी दी जाए. ताकि परीक्षा के दिन कोई परेशानी न हो.

परिवार वाले हैं परेशान

इस मुद्दे पर परिवार वाले लगातार अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं. उनका कहना है कि छात्र अपनी तरफ से पूरी तैयारी करते हैं. लेकिन अगर तकनीकी दिक्कत आ जाए. तो उनका नुकसान नहीं होना चाहिए. कुछ अभिभावकों ने यह भी कहा कि परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था को लेकर पहले से साफ जानकारी मिलनी चाहिए. जैसे बैठने की व्यवस्था. भीड़. और अन्य सुविधाएं कैसी होंगी. इससे अनिश्चितता कम होगी और छात्र शांत मन से परीक्षा दे पाएंगे.

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NTA ने जारी की एडवाइजरी

इस बीच NTA ने एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें छात्रों से कहा गया है कि वे अपने आधार से जुड़े बायोमेट्रिक डिटेल पहले ही अपडेट कर लें. इससे परीक्षा केंद्र पर जांच प्रक्रिया आसानी से हो सकेगी. एजेंसी ने एक जागरूकता वीडियो भी जारी किया है. जिसमें पूरी प्रक्रिया समझाई गई है. साफ कहा गया है कि अगर बायोमेट्रिक मैच नहीं होता. तो अतिरिक्त जांच या देरी हो सकती है. इसलिए पहले से तैयारी करना जरूरी है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो परीक्षा से पहले छात्रों से ज्यादा उनके माता-पिता चिंतित नजर आ रहे हैं. छात्रों का फोकस पढ़ाई पर है. लेकिन अभिभावक सिस्टम की तैयारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि परीक्षा निष्पक्ष होनी चाहिए. ताकि किसी छात्र का समय खराब न हो. अब सभी की नजर इस बात पर है कि परीक्षा के दिन सब कुछ बिना रुकावट के पूरा हो. ताकि छात्रों की मेहनत का सही परिणाम मिल सके.

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