Advertisement
trendingNow13198128
Hindi Newsशिक्षाNEET UG 2026: परीक्षा से पहले छात्रों और पेरेंट्स की उड़ी नींद! बायोमेट्रिक फेल हुआ तो क्या होगा? जानें NTA का नया नियम

NEET UG 2026: परीक्षा से पहले छात्रों और पेरेंट्स की उड़ी नींद! बायोमेट्रिक फेल हुआ तो क्या होगा? जानें NTA का नया नियम

NEET UG 2026: नीट यूजी 2026 परीक्षा में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर बच्चों के परिवार वालों ने चिंता जताई है, जिसके जवाब में NTA ने छात्रों को अपने आधार डिटेल पहले ही अपडेट करने की सलाह दी है. 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 29, 2026, 08:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET UG 2026: परीक्षा से पहले छात्रों और पेरेंट्स की उड़ी नींद! बायोमेट्रिक फेल हुआ तो क्या होगा? जानें NTA का नया नियम

NEET UG 2026: देशभर में होने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 को लेकर इस समय छात्रों के घरों में अलग तरह की चिंता देखने को मिल रही है. आम तौर पर इस समय छात्र अपनी पढ़ाई और रिवीजन में लगे रहते हैं. लेकिन इस बार चर्चा सवालों की नहीं, बल्कि परीक्षा केंद्र पर होने वाली प्रक्रिया को लेकर है. खासकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर कई अभिभावकों के मन में सवाल उठ रहे हैं. करीब 24 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे. ऐसे में छोटी सी गड़बड़ी भी बड़ा असर डाल सकती है.

कई अभिभावकों का कहना है कि अगर परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक मिलान नहीं हुआ. तो क्या होगा, क्या छात्रों को पूरा समय मिलेगा या नहीं, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है. पिछले साल कुछ जगहों पर फिंगरप्रिंट मैच न होने, बिजली जाने या एंट्री में देरी जैसी समस्याएं सामने आई थीं. ऐसी स्थिति में छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ी थी. इसी वजह से इस बार भी डर बना हुआ है. कई लोग चाहते हैं कि पहले से साफ जानकारी दी जाए. ताकि परीक्षा के दिन कोई परेशानी न हो.

परिवार वाले हैं परेशान

इस मुद्दे पर परिवार वाले लगातार अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं. उनका कहना है कि छात्र अपनी तरफ से पूरी तैयारी करते हैं. लेकिन अगर तकनीकी दिक्कत आ जाए. तो उनका नुकसान नहीं होना चाहिए. कुछ अभिभावकों ने यह भी कहा कि परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था को लेकर पहले से साफ जानकारी मिलनी चाहिए. जैसे बैठने की व्यवस्था. भीड़. और अन्य सुविधाएं कैसी होंगी. इससे अनिश्चितता कम होगी और छात्र शांत मन से परीक्षा दे पाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

NTA ने जारी की एडवाइजरी 

इस बीच NTA ने एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें छात्रों से कहा गया है कि वे अपने आधार से जुड़े बायोमेट्रिक डिटेल पहले ही अपडेट कर लें. इससे परीक्षा केंद्र पर जांच प्रक्रिया आसानी से हो सकेगी. एजेंसी ने एक जागरूकता वीडियो भी जारी किया है. जिसमें पूरी प्रक्रिया समझाई गई है. साफ कहा गया है कि अगर बायोमेट्रिक मैच नहीं होता. तो अतिरिक्त जांच या देरी हो सकती है. इसलिए पहले से तैयारी करना जरूरी है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो परीक्षा से पहले छात्रों से ज्यादा उनके माता-पिता चिंतित नजर आ रहे हैं. छात्रों का फोकस पढ़ाई पर है. लेकिन अभिभावक सिस्टम की तैयारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि परीक्षा निष्पक्ष होनी चाहिए. ताकि किसी छात्र का समय खराब न हो. अब सभी की नजर इस बात पर है कि परीक्षा के दिन सब कुछ बिना रुकावट के पूरा हो. ताकि छात्रों की मेहनत का सही परिणाम मिल सके.

ये भी पढ़ें- BPCL Recruitment 2026: भारत पेट्रोलियम में लाखों रुपये तक सैलरी वाली नौकरी! 200+ वैकेंसी, लास्ट डेट से लेकर आवेदन प्रोसेस यहां

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

neet ug 2026

Trending news

बराक वैली से अपर असम तक...किसके हिस्से जाएंगी कितनी सीटें,जानें एग्जिट पोल का आंकड़ा
Assam Election Exit Polls
बराक वैली से अपर असम तक...किसके हिस्से जाएंगी कितनी सीटें,जानें एग्जिट पोल का आंकड़ा
Tamil Nadu Exit Poll 2026: AIADMK और TVK का हो सकता है सूपड़ा साफ, किंग बनेगी DMK
Tamil Nadu assembly election 2026 exit poll
Tamil Nadu Exit Poll 2026: AIADMK और TVK का हो सकता है सूपड़ा साफ, किंग बनेगी DMK
पुडुचेरी में NDA गाड़ेगी झंडा या बनेगी नई सरकार? Zeenia ने बताया Exit Poll
Puducherry
पुडुचेरी में NDA गाड़ेगी झंडा या बनेगी नई सरकार? Zeenia ने बताया Exit Poll
Exit Polls: असम में महिलाएं और Gen Z किसके साथ? हिमंता-गोगोई-अजमल का क्या होगा होगा?
Zeenia Exit Poll 2026
Exit Polls: असम में महिलाएं और Gen Z किसके साथ? हिमंता-गोगोई-अजमल का क्या होगा होगा?
Exit Poll 2026: केरल में किसकी बनेगी सरकार? सर्वे में UDF आगे, LDF से कांटे की टक्कर
Exit Poll Results Kerala 2026
Exit Poll 2026: केरल में किसकी बनेगी सरकार? सर्वे में UDF आगे, LDF से कांटे की टक्कर
आ गया आंकड़ा, असम में किसको कितनी मिलेंगी सीटें, कौन बनाएगा सरकार; Zeenia ने बताया
Assam Exit Poll
आ गया आंकड़ा, असम में किसको कितनी मिलेंगी सीटें, कौन बनाएगा सरकार; Zeenia ने बताया
बंगाल में 4 मई को दीदी गई? TMC के गढ़ में खिल सकता है कमल! Zeenia ने क्या बताया?
Zeenia Exit Poll 2026
बंगाल में 4 मई को दीदी गई? TMC के गढ़ में खिल सकता है कमल! Zeenia ने क्या बताया?
कौन है बंगाल में CM की पहली पसंद? BJP या TMC, किसे SIR का फायदा? Zeenia का Exit Poll
ZEENIA Exit Poll
कौन है बंगाल में CM की पहली पसंद? BJP या TMC, किसे SIR का फायदा? Zeenia का Exit Poll
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, हथियारों के साथ कई आतंकी गिरफ्तार
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, हथियारों के साथ कई आतंकी गिरफ्तार
खुद को सुरक्षाकर्मी बता तेलंगाना सचिवालय में घुसा शख्स, वर्दी पहन बनाया वीडियो
Telangana
खुद को सुरक्षाकर्मी बता तेलंगाना सचिवालय में घुसा शख्स, वर्दी पहन बनाया वीडियो