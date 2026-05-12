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Hindi Newsशिक्षा3 मई को एग्जाम, 12 मई को रद्द... NEET 2026 में 9 दिन के अंदर क्या-क्या हुआ, जानिए पूरी टाइमलाइन

3 मई को एग्जाम, 12 मई को रद्द... NEET 2026 में 9 दिन के अंदर क्या-क्या हुआ, जानिए पूरी टाइमलाइन

NEET UG 2026 परीक्षा 3 मई को हुई और 12 मई को रद्द कर दी गई. वायरल गेस पेपर, 125 सवाल मैच होने के दावे और जांच एजेंसियों की एंट्री के बाद NTA के बड़े फैसले ने पूरे देश में हलचल मचा दी. जानिए 9 दिनों में क्या-क्या हुआ. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 12, 2026, 05:29 PM IST
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3 मई को एग्जाम, 12 मई को रद्द... NEET 2026 में 9 दिन के अंदर क्या-क्या हुआ, जानिए पूरी टाइमलाइन

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 इस बार सिर्फ एग्जाम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है. 3 मई को लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचे थे, लेकिन सिर्फ 9 दिन बाद 12 मई को परीक्षा रद्द होने की खबर ने पूरे सिस्टम को हिला दिया. सोशल मीडिया पर वायरल गेस पेपर, राज्यों में शिकायतें, जांच एजेंसियों की एंट्री और फिर NTA का बड़ा फैसला. इन सबने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी. अब हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर इन 9 दिनों में ऐसा क्या हुआ, जिससे देश की सबसे बड़ी परीक्षा को रद्द करना पड़ा.

क्या 2 मई से शुरू हुआ खेल?

जानकारी के मुताबिक, NEET 2026 विवाद की शुरुआत परीक्षा से एक दिन पहले यानी 2 मई से हुई. बताया गया कि केरल में MBBS की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने कथित गेस पेपर अपने पिता को भेजा, जो राजस्थान के Sikar में पीजी हॉस्टल चलाते हैं. पिता ने ये पेपर रात में नहीं देखा, लेकिन अगले दिन परीक्षा से पहले हॉस्टल में रहने वाली कुछ छात्राओं को दे दिया. बाद में जब परीक्षा खत्म हुई और पेपर की तुलना की गई, तो कई सवाल असली प्रश्नपत्र से मेल खाते दिखे. इसके बाद पूरे मामले ने गंभीर रूप ले लिया.

क्या 3 मई को ही शिकायत हुई?

3 मई को NEET परीक्षा के दिन ही कुछ छात्रों ने सीकर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में पेपर लीक की शिकायत दर्ज कराई थी. छात्रों का आरोप था कि कथित गेस पेपर में मौजूद कई सवाल परीक्षा में भी दिखाई दिए. हालांकि शुरुआती स्तर पर इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया. बाद में छात्रों ने सबूतों के साथ National Testing Agency यानी NTA को ईमेल किया. शुरुआत में स्थानीय को-ऑर्डिनेटर ने किसी गड़बड़ी से इनकार किया, लेकिन शिकायतें बढ़ने के बाद केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गईं और जांच तेज कर दी गई.

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जांच में क्या बड़ा खुलासा हुआ?

जांच एजेंसियों की शुरुआती रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आया. जांच में दावा किया गया कि कथित गेस पेपर के 180 में से करीब 125 सवाल असली NEET प्रश्नपत्र से मेल खा रहे थे. खासकर फिजिक्स और बायोलॉजी के कई सवाल हूबहू मिलने की बात सामने आई. मामला केरल से शुरू होकर राजस्थान तक पहुंचा, जिसके बाद कई स्तर पर जांच शुरू हुई. एजेंसियों ने डिजिटल चैट, मोबाइल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी सबूत जुटाने शुरू किए. इससे परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए और लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई.

12 मई को क्यों रद्द हुई परीक्षा?

लगातार सामने आ रहे सबूतों और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद 12 मई को NTA ने NEET UG 2026 परीक्षा रद्द करने का बड़ा फैसला लिया. एजेंसी ने कहा कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखना पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिहाज से सही नहीं होगा. इसके साथ यह भी बताया गया कि दोबारा परीक्षा कराई जाएगी और नई तारीख, एडमिट कार्ड और परीक्षा शेड्यूल जल्द आधिकारिक माध्यमों से जारी किया जाएगा. अब लाखों छात्रों की नजर अगले अपडेट पर टिकी है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार परीक्षा सिस्टम पर भरोसा वापस लौट पाएगा. 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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