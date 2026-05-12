NEET UG 2026 Re-Exam FAQs: क्या पुराने एडमिट कार्ड से मिलेगी एंट्री? जानें अगली नीट परीक्षा से जुड़े सारे सवालों के जवाब

NTA NEET UG 2026 Old Admit Card Valid or Not: नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी गई है जिसके बाद स्टूडेट्स द्वारा कई सवाल पूछे जा रहे हैं. जैसे- क्या पुराना एडमिट कार्ड मान्य होगा? क्या नीट परीक्षा के लिए फिर से आवेदन करना होगा? क्या नीट की दोबारा परीक्षा होगी? नीट परीक्षा की नई डेट कौन सी है? फिर से नीट परीक्षा के लिए फीस देनी होगी? आइए ऐसे ही कुछ सवाल और उनके जवाब बताते हैं.
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NTA NEET UG 2026 Old Admit Card Valid or Not: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने नीट पेपर लीक मामले के बाद 3 मई को आयोजित की गई नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है. इसका पता लगते ही 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हैरान है और तमाम सवाल उन्हें परेशान कर रहे हैं. नीट यूजी परीक्षा रद्द हो जाने के बाद छात्रों के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई है. अब उन्हें फिर से नीट यूजी परीक्षा देनी होगी. कब तक दोबारा नीट परीक्षा का आयोजन होगा? नीट पेपर के लिए क्या पुराना वाला एडमिट कार्ड चलेगा? क्या उसी पुराने सेंटर में नीट परीक्षा दे पाएंगे या सेंटर चेंज होगा? ऐसे ही तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हम देने जा रहे हैं.
जी हां, एनटीए के अनुसार नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को फिर से एग्जाम देना होगा. इस साल 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसके पेपर लीक होने की आशंका के बाद एनटीए ने पेपर को रद्द कर दिया है.
नहीं, एनटीए का कहना है कि 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में जो भी छात्र शामिल हुए थे या जिन छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था उन्हें अब फिर से आवेदन नहीं करना होगा.
नहीं, एनटीए ने ये भी कहा है कि नीट यूजी की फिर से होने वाली परीक्षा के लिए छात्रों को फीस भुगतान नहीं करना होगा. स्टूडेंट्स को न तो आवेदन फिर से करना है और ना ही फीस का भुगतान करना है.
नहीं, नीट का पुराना एडमिट कार्ड मान्य नहीं होगा. दरअसल, रजिस्ट्रेशन नंबर वो ही रहेगा लेकिन एग्जाम की डेट बदलेगी जिस वजह से नीट यूजी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी नया जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स को परीक्षा की तिथि से 5-6 दिन पहले नया एडमिट कार्ड मिल जाएगा.
एनटीए ने कहा है कि नीट यूजी परीक्षा का आयोजन फिर से किया जाएगा लेकिन अभी तक नई डेट की जानकारी साझा नहीं की है. जल्द ही नीट यूजी की रि-एग्जाम डेट की जानकारी साझा की जा सकती है.
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