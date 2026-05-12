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Hindi Newsशिक्षाNEET UG 2026 Re-Exam FAQs: क्या पुराने एडमिट कार्ड से मिलेगी एंट्री? जानें अगली नीट परीक्षा से जुड़े सारे सवालों के जवाब

NEET UG 2026 Re-Exam FAQs: क्या पुराने एडमिट कार्ड से मिलेगी एंट्री? जानें अगली नीट परीक्षा से जुड़े सारे सवालों के जवाब

NTA NEET UG 2026 Old Admit Card Valid or Not: नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी गई है जिसके बाद स्टूडेट्स द्वारा कई सवाल पूछे जा रहे हैं. जैसे- क्या पुराना एडमिट कार्ड मान्य होगा? क्या नीट परीक्षा के लिए फिर से आवेदन करना होगा? क्या नीट की दोबारा परीक्षा होगी? नीट परीक्षा की नई डेट कौन सी है? फिर से नीट परीक्षा के लिए फीस देनी होगी? आइए ऐसे ही कुछ सवाल और उनके जवाब बताते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 12, 2026, 03:41 PM IST
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NEET UG 2026 Exam FAQs answered
NEET UG 2026 Exam FAQs answered

NTA NEET UG 2026 Old Admit Card Valid or Not: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने नीट पेपर लीक मामले के बाद 3 मई को आयोजित की गई नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है. इसका पता लगते ही 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हैरान है और तमाम सवाल उन्हें परेशान कर रहे हैं. नीट यूजी परीक्षा रद्द हो जाने के बाद छात्रों के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई है. अब उन्हें फिर से नीट यूजी परीक्षा देनी होगी. कब तक दोबारा नीट परीक्षा का आयोजन होगा? नीट पेपर के लिए क्या पुराना वाला एडमिट कार्ड चलेगा? क्या उसी पुराने सेंटर में नीट परीक्षा दे पाएंगे या सेंटर चेंज होगा? ऐसे ही तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हम देने जा रहे हैं. 

क्या फिर से नीट यूजी परीक्षा होगी?

जी हां, एनटीए के अनुसार नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को फिर से एग्जाम देना होगा. इस साल 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसके पेपर लीक होने की आशंका के बाद एनटीए ने पेपर को रद्द कर दिया है.

नई नीट परीक्षा के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा?

नहीं, एनटीए का कहना है कि 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में जो भी छात्र शामिल हुए थे या जिन छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था उन्हें अब फिर से आवेदन नहीं करना होगा.

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क्या देनी होगी फिर से होने वाली नीट परीक्षा की फीस?

नहीं, एनटीए ने ये भी कहा है कि नीट यूजी की फिर से होने वाली परीक्षा के लिए छात्रों को फीस भुगतान नहीं करना होगा. स्टूडेंट्स को न तो आवेदन फिर से करना है और ना ही फीस का भुगतान करना है. 

क्या नीट का पुराना एडमिट कार्ड होगा मान्य?

नहीं, नीट का पुराना एडमिट कार्ड मान्य नहीं होगा. दरअसल, रजिस्ट्रेशन नंबर वो ही रहेगा लेकिन एग्जाम की डेट बदलेगी जिस वजह से नीट यूजी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी नया जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स को परीक्षा की तिथि से 5-6 दिन पहले नया एडमिट कार्ड मिल जाएगा.

कब होगी नीट यूजी की फिर से परीक्षा?

एनटीए ने कहा है कि नीट यूजी परीक्षा का आयोजन फिर से किया जाएगा लेकिन अभी तक नई डेट की जानकारी साझा नहीं की है. जल्द ही नीट यूजी की रि-एग्जाम डेट की जानकारी साझा की जा सकती है.

ये भी पढ़ें- NEET Paper Leak Case: पहली कॉपी नासिक में छपी, फिर हरियाणा पब्लिश हुए 5 सेट... NEET पेपर लीक की इनसाइड स्टोरी

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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