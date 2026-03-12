Advertisement
trendingNow13137863
Hindi Newsशिक्षाNEET UG 2026 Correction: नीट यूजी 2026 के आवेदन फॉर्म में हो गई गलती? बिना टेंशन 14 मार्च तक ऐसे सुधार करने का मौका

NEET UG 2026 Correction: नीट यूजी 2026 के आवेदन फॉर्म में हो गई गलती? बिना टेंशन 14 मार्च तक ऐसे सुधार करने का मौका

NEET UG 2026 Correction Window Date: नीट यूजी 2026 के आवेदन के लिए एप्लिकेशन विंडो को बंद कर दिया गया है लेकिन फिर भी रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को एनटीए द्वारा फॉर्म की गलती को सुधारने का मौका दिया जा रहा है. आइए जानते हैं कैसे और किन-किन गलतियों का सुधार किया जा सकता है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 12, 2026, 10:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET UG 2026 Correction Window Date
NEET UG 2026 Correction Window Date

NEET UG 2026 Application Correction Date: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (अंडर ग्रेजुएट) जिसे नीट यूजी के नाम से भी जाना जाता है. भारत में AIIMS और JIPMER समेत सभी एमबीबीएस, आयुष, बीडीएस आदि मेडिकल ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए नीट यूजी परीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जिसका आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से किया जाता है. ऐसे उम्मीदवार जो आवेदन प्रक्रिया को अपना चुके हैं तो उनके पास फॉर्म में सुधार करने का मौका है. आवेदन फीस जमा करने के बाद भी एनटीए की ओर से नीट यूजी फॉर्म में हुई गलती को सुधारने का मौका दिया जा रहा है.

NEET UG Correction Date 2026: नीट यूजी फॉर्म में सुधार करने की डेट

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 12 मार्च को दोपहर 12 बजे से नीट यूजी 2026 के फॉर्म में सुधार करने की सुविधा दी जा रही है. 14 मार्च 2026 को रात 11.50 बजे तक नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाना होगा.

फॉर्म में किन-किन डिटेल्स में बदलाव कर सकते हैं?

NEET UG 2026 की करेक्शन विंडो ओपन होने तक उम्मीदवार कुछ जरूरी जानकारी को सही या अपडेट कर सकते हैं. जैसे- नाम में कोई गलती, माता-पिता के नाम में गलती, पेशा या योग्यता की डिटेल्स जैसे सुधार कर सकते हैं. शैक्षणिक, कैटेगरी, सब-कैटेगरी, सिग्नेचर, एड्रेस के आधार पर बदलाव आदि सुधार कर सकते हैं. इसके अलावा अगर पहचान से संबंधित कोई जानकारी गलत है तो उसका सुधार कर सकते हैं. ध्यान रहे कि 14 मार्च तक ही करेक्शन विंडो ओपन रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

NEET UG 2026: कैसे करें नीट यूजी फॉर्म में सुधार?

  1. सबसे पहले NEET की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर ‘NEET UG 2026 Correction Window’ का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.

  3. अब एक नया पेज खुलेगा और उसमें अपना आवेदन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन करें.

  4. इसके बाद स्क्रीन पर NEET UG एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा.

  5. फॉर्म को ध्यान से देखें और जिन-जिन गलतियों में सुधार करना है वो कर लें.

  6. फॉर्म में सभी करेक्शन करने के बाद उसे चेक करें और सबमिट कर दें.

  7. इसके बाद कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करें या इसका प्रिंटआउट निकाल लें.

कब होगी नीट यूजी परीक्षा?

NTA की ओर से मेडिकल एजुकेशन के लिए नीट यूजी, प्रवेश परीक्षा का आयोजन 3 मई, 2026 को किया जाएगा. ये परीक्षा पेन-एंड-पेपर मोड की होगी जिसके लिए कुल अवधि 3 घंटे 20 मिनट की होगी. 720 अंकों की इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी दी जाएगी. नीट यूजी से संबंधित अपडेट और अन्य डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

क्या है हेल्पलाइन नंबर?

एनटीए की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. उम्मीदवार 011-40759000 या 011-69227700 नंबर संपर्क कर सकते हैं. ध्यान रहे कि 14 मार्च से पहले आवेदन फॉर्म में बदलाव कर लें. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद किसी तरह का सुधार नहीं हो सकेगा.

ये भी पढ़ें- MBBS की ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले Alert! NMC का आदेश जारी; इन भारतीय छात्रों का नहीं हो सकेगा मेडिकल रजिस्ट्रेशन

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

neet ug 2026

Trending news

Budget Session Phase 2 Live: अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद आसन पर बैठे ओम बिरला, 12 बजे तक स्थगित हुई सदन की कार्यवाही
Budget Session Live
Budget Session Phase 2 Live: अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद आसन पर बैठे ओम बिरला, 12 बजे तक स्थगित हुई सदन की कार्यवाही
PM मोदी की कूटनीति ने दिखाया रंग, हॉर्मुज में भारतीय टैंकरों को ईरान जाने देगा
Iran US Israil War
PM मोदी की कूटनीति ने दिखाया रंग, हॉर्मुज में भारतीय टैंकरों को ईरान जाने देगा
चिता की आग शरीर जलाती है... बेटे को 'इच्छामृत्यु' देकर पिता से क्यों बोले SC के जज?
Harish Rana Euthanasia Case
चिता की आग शरीर जलाती है... बेटे को 'इच्छामृत्यु' देकर पिता से क्यों बोले SC के जज?
AIADMK के साथ चुनाव लड़ेगी TVK...? जनरल सेक्रेटरी ने अफवाहों पर लगाया विराम
Tamil Nadu Assembly elections
AIADMK के साथ चुनाव लड़ेगी TVK...? जनरल सेक्रेटरी ने अफवाहों पर लगाया विराम
कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें...'
Farooq Abdullah
कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें...'
INS Trikand: ईरान जंग के बीच इंडिया ने अचानक अपने युद्धपोत को मॉरीशस क्‍यों भेजा?
Mauritius National Day
INS Trikand: ईरान जंग के बीच इंडिया ने अचानक अपने युद्धपोत को मॉरीशस क्‍यों भेजा?
विधानसभा की 100 सीटों के लिए भाजपा कैंडिडेट चुन रही, इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आए
West Bengal Election 2026
विधानसभा की 100 सीटों के लिए भाजपा कैंडिडेट चुन रही, इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आए
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
amit shah news
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
DNA
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
DNA
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा