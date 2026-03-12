NEET UG 2026 Correction: नीट यूजी 2026 के आवेदन फॉर्म में हो गई गलती? बिना टेंशन 14 मार्च तक ऐसे सुधार करने का मौका

NEET UG 2026 Application Correction Date: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (अंडर ग्रेजुएट) जिसे नीट यूजी के नाम से भी जाना जाता है. भारत में AIIMS और JIPMER समेत सभी एमबीबीएस, आयुष, बीडीएस आदि मेडिकल ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए नीट यूजी परीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जिसका आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से किया जाता है. ऐसे उम्मीदवार जो आवेदन प्रक्रिया को अपना चुके हैं तो उनके पास फॉर्म में सुधार करने का मौका है. आवेदन फीस जमा करने के बाद भी एनटीए की ओर से नीट यूजी फॉर्म में हुई गलती को सुधारने का मौका दिया जा रहा है.

NEET UG Correction Date 2026: नीट यूजी फॉर्म में सुधार करने की डेट

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 12 मार्च को दोपहर 12 बजे से नीट यूजी 2026 के फॉर्म में सुधार करने की सुविधा दी जा रही है. 14 मार्च 2026 को रात 11.50 बजे तक नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाना होगा.

फॉर्म में किन-किन डिटेल्स में बदलाव कर सकते हैं?

NEET UG 2026 की करेक्शन विंडो ओपन होने तक उम्मीदवार कुछ जरूरी जानकारी को सही या अपडेट कर सकते हैं. जैसे- नाम में कोई गलती, माता-पिता के नाम में गलती, पेशा या योग्यता की डिटेल्स जैसे सुधार कर सकते हैं. शैक्षणिक, कैटेगरी, सब-कैटेगरी, सिग्नेचर, एड्रेस के आधार पर बदलाव आदि सुधार कर सकते हैं. इसके अलावा अगर पहचान से संबंधित कोई जानकारी गलत है तो उसका सुधार कर सकते हैं. ध्यान रहे कि 14 मार्च तक ही करेक्शन विंडो ओपन रहेगा.

NEET UG 2026: कैसे करें नीट यूजी फॉर्म में सुधार?

सबसे पहले NEET की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं. होमपेज पर ‘NEET UG 2026 Correction Window’ का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. अब एक नया पेज खुलेगा और उसमें अपना आवेदन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन करें. इसके बाद स्क्रीन पर NEET UG एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा. फॉर्म को ध्यान से देखें और जिन-जिन गलतियों में सुधार करना है वो कर लें. फॉर्म में सभी करेक्शन करने के बाद उसे चेक करें और सबमिट कर दें. इसके बाद कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करें या इसका प्रिंटआउट निकाल लें.

कब होगी नीट यूजी परीक्षा?

NTA की ओर से मेडिकल एजुकेशन के लिए नीट यूजी, प्रवेश परीक्षा का आयोजन 3 मई, 2026 को किया जाएगा. ये परीक्षा पेन-एंड-पेपर मोड की होगी जिसके लिए कुल अवधि 3 घंटे 20 मिनट की होगी. 720 अंकों की इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी दी जाएगी. नीट यूजी से संबंधित अपडेट और अन्य डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

क्या है हेल्पलाइन नंबर?

एनटीए की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. उम्मीदवार 011-40759000 या 011-69227700 नंबर संपर्क कर सकते हैं. ध्यान रहे कि 14 मार्च से पहले आवेदन फॉर्म में बदलाव कर लें. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद किसी तरह का सुधार नहीं हो सकेगा.

